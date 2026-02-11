英國內政部放寬 BNO 卻計劃收緊移民：港人真的被英國「接住」了嗎？

英國內政部於周一（9日）宣布放寬 BNO 簽證安排。根據新政策，在 1997 年香港主權移交時未滿 18 歲、而父母持有 BNO 身份的成年子女，現時可獨立申請 BNO 簽證，其配偶及子女亦可一同來英生活。官方估算，未來五年大約有 2.6 萬名港人可經這個途徑移居英國。

過去幾年 BNO 「5+1 」政策最大的爭議，正正是「一家人，走得唔齊」。父母已在英國安頓，子女卻因年齡問題被拒之門外；有些人被迫延後人生計劃，有些甚至乾脆放棄。這次放寬，確實修補了一道制度上的裂縫，也讓不少原本卡關的年輕人，重新看到選項。

然而，這份遲來的善意，卻來得並不單純。幾乎同一時間，英國政府提出最新修訂的移民白皮書，清楚表明未來方向並非「更開放」，而是全面收緊，包括提高英語要求至 B2 水平，並計劃引入入息門檻。這些措施對於已身在英國、或正計劃移英的港人來說，風向已經十分清楚——留下來，會愈來愈難。

現時出現了一種頗為矛盾的畫面，一邊是放寬 BNO，讓更多港人「進得來」；另一邊，卻是在制度層面不斷提高「留得低」的成本。這種落差感，在政治層面更被放大。首相施紀賢早前訪華，並批准中國「超級大使館」計劃，引起不少在英港人不滿。有人開始質疑，英國政府是否正一邊用 BNO 政策向港人釋出人道姿態，一邊在外交與經濟現實下重新調整優先次序。坊間甚至出現一種帶點自嘲的說法：是不是先吸納港人的資產、勞動力與消費力，然後再慢慢收緊門檻？

問題不是門檻收緊與否，而是英國政府跟當初承諾的 BNO「5＋1」不符，很多較年長的人，隨家人移英，本身都無計劃要找工作，或刻意提升語言能力，現時的做法卻像「出爾反爾」，令人措手不及。

回想當初 BNO 計劃推出時，英國政府的說法相對清晰：這是一條人道與歷史責任並重的特別通道，不是典型的技術移民，也不是以「精英篩選」為前提。對不少家庭而言，這是一個可以慢慢適應、重新學習、重新生活的安排。有人六十多歲才第一次長時間在外地生活，有人英文只夠應付日常買餸看醫生，大家的心理準備都是「五年時間慢慢來」。

這也是為何近年在港人社群中，愈來愈少人單純用「感激」去形容 BNO 計劃，取而代之的，是更多計算、懷疑與不安。大家開始問的，不再只是「可唔可以嚟」，而是「嚟咗之後，會唔會又改規則？」當制度的不確定性變成日常風險，信任自然一點一滴流失。

說到底，移民政策可以調整，門檻可以收緊，但最難修補的是失去的承諾。如果一開始說的是一條特別通道，那麼後來的改動，就不能完全以一般移民的邏輯處理；否則在制度上或許合規，在情感上卻難以服眾。