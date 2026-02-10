歡迎回來

情人節2026|Last Minute 送禮提案！Antep...
Fashion

情人節2026|Last Minute 送禮提案！Antep...
開市Good Morning

內地嚴查市場過度炒作 港股短線難突破？
名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著...
lifestyle
KK星期二｜滙控創歷史新高 可追貨？｜科技股能否追落後？｜泡泡瑪特連升多日 已徹底轉勢？
股市動向
理財智慧

KK星期二｜滙控創歷史新高 可追貨？｜科技股能否追落後？｜泡泡瑪特連升多日 已徹底轉勢？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　科網股近期走勢跑輸其他板塊，現階段可否追落後？ 強勢股滙控(00005)持續破頂，另外泡泡瑪特(09992)暫錄7連升，相關股回跟進？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/AygCWkkcmcw?si=IVL_-Lc8neawCMYR

 

►把時間軸拉到01:09開始 — 節目開始

 

Tags:#港股#獨立股評人#林嘉麒　#元宇證券#香港股票#恒指#恒生指數#滙控#00005#阿里巴巴#09988#百度#09888#中芯#00981#網易#09999#快手#01024#聯想#00992#中遠海控#01919#宏利金融#00945#港鐵#00066#中聯通#00762#渣打#02888#hot talk 1點鐘
1周部署｜黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台 | 港股上望30000點？| 機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？
1周部署｜黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台 | 港股上望30000點？| 機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？

投票區

黎智英國安案判囚廿年
254
|
1

你點睇判刑結果？

過重
16%
適當
27%
過輕
53%
無意見
4%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
