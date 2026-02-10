KK星期二｜滙控創歷史新高 可追貨？｜科技股能否追落後？｜泡泡瑪特連升多日 已徹底轉勢？
嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒
科網股近期走勢跑輸其他板塊，現階段可否追落後？ 強勢股滙控(00005)持續破頂，另外泡泡瑪特(09992)暫錄7連升，相關股回跟進？
影片網址：https://www.youtube.com/live/AygCWkkcmcw?si=IVL_-Lc8neawCMYR
►把時間軸拉到01:09開始 — 節目開始
Tags:#港股#獨立股評人#林嘉麒 #元宇證券#香港股票#恒指#恒生指數#滙控#00005#阿里巴巴#09988#百度#09888#中芯#00981#網易#09999#快手#01024#聯想#00992#中遠海控#01919#宏利金融#00945#港鐵#00066#中聯通#00762#渣打#02888#hot talk 1點鐘
