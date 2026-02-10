一馬當先行大運｜麥玲玲教辦年貨攻略添財運，團年飯食豪啲帶運到新一年

馬年即將來臨，大家也準備辦年貨，有豐富的年貨代表豐衣足食。TVB賀年節目《一馬當先行大運》邀請到多位香港堪輿學家：李丞責、麥玲玲、唐碧霞、雲文子、元海&海嫂等，以玄學、風水、相學等角度教大家馬年開運攻略。首集麥玲玲師傅教還神挑選生果，還有辦年貨的重點，跟足照做確保新一年增旺氣。

麥玲玲師傅在節目中教路拜神祈福還神時，挑選供奉的生果也要講意頭：「蘋果代表平平安安、大柑大桔都係好有意思，取其意思大吉大利，香蕉就代表招財進寶，提子都好嘅，有添丁嘅意思。廣東人好少用梨、瓜、芒果之類嘅水果嚟還神。」她表示挑選生果數量最重要雙數，能好事成雙，而且多種顏色水果配搭也是重要。

麥玲玲認為年尾一家人圍在一起吃團年飯也是十分重要，教大家最好吃得富足：「以往嘅人好重視團年飯，愈有錢人愈早準備，嗰一餐愈食得豐富就代表過去一年你有幾豐收，以及有承先啟後為下一年攞彩頭嘅意思。」所以計劃團年飯餸菜，一定要花足心機挑選。

節目內，麥玲玲表示要挑選好意頭食品放在攢合內，開心果仁取其意思吃得開心，這會是上佳選擇：「花生亦都好，成日都會話好事發生；圓肉有圓滿嘅意思，好意頭呀。放合桃就似代表人際關係和合。做甜品的話，紅棗有祝福人年生貴子。」當中有提到飲普洱有旺財之意，大家辦年貨時也不妨考慮一下。