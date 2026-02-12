馬年九宮飛星︱正南五黃忌紅色、動土＋化煞方法，東南九紫位放鮮花催財旺桃花

不是人人都信風水，但這幾天發生的事情，令我更相信它的存在。

立春剛過，馬年就以萬馬奔騰之勢撲過來！

由於氣之將至，我朋友提前中招。馬年五黃（屬土）凶星在正南，我這位很有品味的設計師朋友，剛巧在這方位放置了紫色梳化，還有大量植物配襯，以營造氣韻生動的氛圍。

誰料因比觸發了木生火、火生土的連鎖效應。

立春前一天，不知甚麼原因，他頭痛欲裂，醫生找不出病因，叫他做了一堆檢查，仍無結果，他不經意向我提起，我問他家中南方有甚麽？他傳了照片過來，原來是顏色作怪，我著他立刻用米色床單蓋住紫色梳化，然後把家中所有沒有尖角和不動的金屬擺件例如獎牌放在旁邊。先「頂住」煞氣。

說也奇怪，他翌日起來，健康已回復正常。

另一例子，同是紅色系列的到火作怪。

女朋友的女兒是校中的籃球健將，立春第二天，在籃球比賽中受了傷，手腳因跌倒流血，而且吃了「波餅」，眼睛紅腫，幸好未影響視力。原來她睡房在正南，所有床品都是鮮橙色。

風水並非如有些人說信則有，不信則無，我明白許多人都嫌擺設風水佈局麻煩，本文就以最簡單的方法，針對性地討論如何避免惹怒馬年的風水凶星之最 —— 五黃。

「五黃煞」是流年中最猛的凶曜，主意外、重疾、阻礙和災害。今年還飛到正南離宮，離屬火、五黃屬土，火生土，其害更烈，也來得更突然。

我們為了明哲保身，首先注意不要給五黃星更添火藥，這方位：

1）忌動：

a、不可動土，南方也是今年太歲之位，太歲頭上動土，是自己找麻煩。今年此處不宜裝修、拆牆，或移動大型傢俬。

b、忌有爐灶、暖爐、蠟燭等散發光與熱的物品。

c、不要放風扇、清新機、流水噴泉、會發出聲響或有動態的東西。

2）忌紅：

紅色系如紅、紫、橙、粉紅、粉橙、粉紫等屬火，火生土，都會催旺五黃。這位置亦忌放鮮花和植物。

3）化煞：

簡單的放六個一元或五元硬幣；講究的放白玉葫蘆一個。

講完最凶講最吉。

馬年九紫在東南，這是當運財星，更是喜慶星，可謂紅到發紫，人見人愛。升職加薪、桃花美滿、名成利就，都靠它。今年飛到東南巽宮，巽為木，木生火，木火通明，大利文昌，合作和「搵銀」機緣。

這方位宜用红色系列物品和放置艷色鮮花。傳統催法還可以用燈光和流水動之，但這方位本年與凶星五黃為鄰，若方位或分宮拿捏得不精準，可能未見其利，先惹其害。所以今年要低調處理，在這方位正中放置粉紅色物、也可考慮緩慢流水盤景，但若放後家中有人生病，便要立刻移除了。

無論是吉位凶位，都要保持乾淨清潔明亮。

在此祝願大家巧避凶星、喜迎諸吉，得享木火通明、水到渠成！