馬年運程︱特朗普繼續攪局股市不穩？極端天氣、小心病毒變種、善用六合旺事業桃花

2026馬年肯定是不平凡的一年，充滿極端，可能帶來尖峰體驗。

馬年加九運，兩者都屬火，可謂火火聯乘，會有很強的動力和爆炸力，這能衍生出許多極端的局面和現象。

在國際層面，大風起兮雲飛揚，波濤洶湧浪接浪；在個人層面，不是大勝，便是勁煩；在公共衛生方面，恐有新病變。所以馬年大家要步步為營。

在全球政治搏奕中，特朗普繼續攪局，他生肖屬狗（戌），與馬（午）年形成寅午戌（虎馬狗）三合，有著數，他在國際部署上，還是會成功地向對手極限施壓；在國內也還撐得住，有人問他樹敵眾多，會否再被行刺？相信以他現在的鴻福齊天，最多再擦傷另一隻耳朵而已。他還是可以隻手遮天、想點就點，所以馬年他會繼續是一隻張狂跋扈的癲馬，繼續吸金。一如去年，股市會被他發放的消息舞高弄低，再加上地緣政治百變，政治金融都會動盪不安，股市會勁chok。

在個人層面，八字用神為火的（在秋冬出生的人多數用火，因為秋冬肅殺寒冷，火可以輸送能量和溫度）。丙火是太陽之火，光照大地、普照萬物，所以用火的人今年如有神助，過往的等待與積累，會令機會如星火燎原般出現，在事業舞台上，Spotlight亮起，你可以盡展才華魅力。然而，忌火之人，例如夏天出生的，今年會多起伏，而且遇到的人特別麻煩，自己就算怎樣周密地計劃，臨時都會節外生枝，事倍功半。所以今年宜低調，不要隨便表態，要冷靜清醒，凡事有plan B，想定後路，切忌冒進。打算今年創業或轉工的要考慮清楚，以免結果不似預期。

由個人再回到宏觀層面，好意先生好意地提醒：丙字為「病」字尾，由此預測馬年可能有新病變，大家注意衛生和出行，多關注自己的免疫力。

說到健康，馬年火旺，我們需要留意眼睛、心臟、血管的問題。今年特別多眼疾、心疾、上焦病、中暑、血壓高……等情况。馬年天氣也很極端，還會特别乾、特別熱，要小心火災、地震和其他因極端天氣而引起的反常現象。

既然世界多變，時局紛亂，我們可以如何巧取先機，借點運氣呢？人際關係方面，馬年的六合格局是：

（1）已午未，即蛇、馬、羊

（2）寅午戌，即虎、馬、狗

兩組都是以馬為「膽」，以（2）為例，即肖虎可以找肖馬、肖狗的；肖狗可以找肖馬的、肖虎的合作。以（1）為例，蛇可以找馬和羊拍檔（拍拖都得)，如此類推。馬則四獸（虎、狗、蛇、羊）通殺。

以上生肖可以對號入座，尋找你的貴人、助力、桃花等來源，謹祝各位馬年樣樣俱全！