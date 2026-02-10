歡迎回來

03
三月
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季 亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
推介度：
03/03/2026 - 06/03/2026
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
生活
DIVA
投票區
Highlight:
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
一馬當先行大運｜堪輿學家元海教吉日吉時出門納財氣，胡敏芝師傅公開初三橫財數子＋旺氣穿衣顏色
娛樂新聞
劇集精選

一馬當先行大運｜堪輿學家元海教吉日吉時出門納財氣，胡敏芝師傅公開初三橫財數子＋旺氣穿衣顏色

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　馬年即將來臨，堪輿學家元海&海嫂在TVB賀年節目《一馬當先行大運》公開出門納財氣吉日及注意事項。今年財位在東北方，胡敏芝師傅教大家常去香港一些地區添財運，以及年初三入馬場發大財，當中有4個運財數字特別旺，而當日入場人士可以留意有3款顏色衣服助催旺財運。


Read more：馬年賀歲節目｜TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，《嚦咕嚦咕新年財》重溫

 

　　新年習俗多，元海、海嫂師傅揀出今年的吉日，為新一年開始開個好彩頭。今年開運吉日是2月11日，宜出門吸收能量，當日做一個出門儀式納財氣，於早上11時至下午3時出門，一路向西走，便能吸收貴人同財氣，喜神、財神。同時強調出門時先用左腳踏出門口，因為人的能量屬左入右出，出門口第一步如出陣，所以左腳先踏出能量大旺。

 

《一馬當先行大運》｜堪輿學家元海教吉日吉時出門納財氣，胡敏芝師傅公開初三橫財數字＋旺氣穿衣顏色

 

　　今年財位在東北方，胡敏芝師傅指新界區可以選擇多去大埔、九龍區是鑽石山和彩虹，而港島區則是北角、鰂魚涌。初三通常很多人避開「赤口」入馬場發橫財運，她透露凡有「馬字」或有「紅、紫、橙」元素的馬名會特別旺。幸運數字是：4、9、1、6，而當天最旺的顏色，則是白、金、銀、黑、藍、灰。最重要是入場人士當日穿衣服宜配帶較多金屬配件飾物，有助添橫財運。

 

《一馬當先行大運》｜堪輿學家元海教吉日吉時出門納財氣，胡敏芝師傅公開初三橫財數字＋旺氣穿衣顏色

 

Tags:#馬年風水#一馬當先行大運#李丞責#麥玲玲#雲文子#元海#海嫂#犯太歲#影視娛樂#娛樂新聞#劇集精選#馬年賽馬日#幸運號碼
87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問
87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問

