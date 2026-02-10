因愛潑斯坦案被拉下台的第一位政客

美國富豪淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)案的持續發酵，不僅暴露了西方「精英階層」腐朽淫亂的一面，也讓外人知曉各類掮客在政商勾結、利益輸送過程中扮演的重要角色。曾經與愛潑斯坦有密切交往的歐美政客、億萬富翁、王室成員、法律專家等社會名流，均成為各界關注的焦點，一些人還被執法機關立案調查。儘管涉案人員多數是美國人，但高官落台卻首先發生在英國。英國首相施紀賢的幕僚長——唐寧街總管(the Downing Street chief of staff)麥克斯韋尼(Morgan McSweeney)前天（8日）辭職，主動替老闆「背鍋」，因此成為被愛潑斯坦醜聞拉下台的第一位知名政客。

大總管「捨身救主」於事無補

麥克斯韋尼現年47歲，年富力強，政治嗅覺靈敏，是施紀賢最信任、最倚重的政策顧問，也是外界向唐寧街10號傳遞信息的重要渠道。年薪17萬英鎊，麥克斯韋尼雖然不是政府部長，但卻領導著首相府的整個幕僚團隊，實際上位高權重，對英國政府和首相有很大影響力。他沒參與過愛潑斯坦組織的淫亂活動，也沒向愛潑斯坦洩露過英國的國家機密，但曾經向施紀賢推薦工黨大佬文德森勳爵(Lord Peter Mandelson)擔任英國駐美大使。英國警方已經對文德森展開刑事調查，因為最新一批解密文件披露，文德森曾在擔任商業部長期間，將英國官方機密文件用電郵發給愛潑斯坦，如果查證屬實，就意味著文德森犯下重罪。

施紀賢的幕僚長麥克斯韋尼辭職，主動替老闆「背鍋」。(Shutterstock)

這事件給執政工黨帶來極大衝擊，因為施紀賢提名文德森出任駐美大使時，已經知道他與死在監獄中的愛潑斯坦有密切聯繫，只是未能掌握全面資料。如今又有英國工黨高層人士表示，當時他們曾勸阻施紀賢，不要讓文德森擔任駐美大使，但建議未被接納。現在英國社會上和工黨內部都有強烈呼聲，要求施紀賢就此錯誤引咎辭職，因為他的政治判斷力太差。施紀賢雖然在去年9月已將文德森解職，而且日前還對愛潑斯坦案中的受害者公開道歉，但仍堅持自己有能力領導政府，並且推卸責任，稱當時收到不準確的背景調查資料和不妥建議，否認自己的判斷力出錯。

雖然施紀賢拒不落台，死撐到底，但其政府已面臨「生存危機」，有可能被黨內競爭者逼宮，他可能因此而失去工黨領袖的地位。為日後復出保留政治資本，麥克斯韋尼「高風亮節」，主動辭職，試圖為當前的工黨危機盡早「止血」。他說，自己要為提名文德森出任駐美大使一事負全責，但眾所周知，這個決定是首相做的，應該由首相負全責。但施紀賢為何堅持要提名文德森出任駐美大使呢？

施紀賢照顧前輩埋下禍根

施紀賢2024年就任首相不久，便遇上特朗普二度當選美國總統，為了與美國新政府搞好關係，唐寧街10號的顧問班子建議，提名文德森為英國駐美大使，當時可能主要是出於兩個原因。

施紀賢看重文德森的豐富經驗，提名他做英國駐美大使。(AP)

首先，文德森是工黨資深政客，做過內閣部長，黨內地位頗高。上世紀90年代，他與貝理雅(Tony Blair)、白高敦(Gordon Brown)一起完成了工黨的華麗轉身，把一向立場極左、主要代表勞工階層的「好鬥派」傳統工黨，改造成立場中間、迎合大多數英國中產選民的「新工黨(New Labour)」，提高了工黨的公眾認受度，令工黨在1997年大選中擊敗了執政十幾年的保守黨，從而開創了從貝理雅到白高敦超過10年的工黨執政期。

文德森早年入讀牛津大學，立場左傾。網上資料顯示，十幾歲時，因為反對英國支持美國發動越南戰爭，他曾加入英國的共產主義青年團。從牛津畢業後，他投身傳媒，曾任電視台的製片人，在傳媒運作和塑造形象方面積累了經驗，因而被工黨領導人選中，成為工黨的傳訊主管。由於其能力出眾，在工黨內的地位逐漸上升，外界稱他為最早期的「政治化妝師(Spin Doctor)」。由於他對工黨貢獻良多，施紀賢為有心有力的黨內大佬安排一個環境舒適、地位超脫的合適職位，顯然是「合情合理」，也代表著他對前輩的尊重，希望日後能得到前輩的支持。

其次，文德森擅長人際交往，國際經驗豐富，曾經做過歐盟貿易專員，這是派他去華盛頓的另一重要原因。施紀賢的團隊意識到特朗普性情古怪，不易應付，在二度掌權後可能會挑起關稅戰。文德森在協調人際關係、塑造英國形象、推動國際貿易領域均有豐富經驗，相信他在華盛頓能更好地維護英國利益。

施紀賢同時面對黨外及黨內的壓力 (AP)

因為這兩點，雖然有內閣中人對這一提名有所保留甚至感到不安，但施紀賢力排眾議，不僅期待文德森出使美國能應付好特朗普，促進唐寧街10號與白宮發展關係，而且希望透過為黨內大佬安排適當職位來鞏固工黨元老們對自己的支持。明白了這一點，就知道為甚麼施紀賢的黨內對手如今抓住文德森的事向他發難，都是權力慾望在作怪。按常理，面臨反對黨的指摘，執政黨議員不是應該團結在本黨領袖周圍，一致對外嗎？

唐寧街內鬥激烈「流血不止」

在麥克斯韋尼辭職後，他的兩位副手被施紀賢任命為臨時主管，而負責對外信息發布和形象管理的首相府通訊聯絡主任艾倫(Tim Allan)也宣布辭職，他是一位公關專家，也是政壇老將，30多年前曾經是貝理雅的顧問。BBC的報道稱，這是一年內第四位首相府通訊聯絡主任請辭。看來關係到唐寧街10號的權力之爭仍在繼續，儘管按照施紀賢的要求，在他昨天向工黨議員發表絕不退後的強硬講話之後，所有內閣成員都公開表示支持他繼續留任，但這種言不由衷的表白並不能帶來穩定的局面。

蘇格蘭的工黨領袖薩瓦(Anas Sarwar)公開呼籲施紀賢落台，強調唐寧街10號的主人缺乏領導能力。去年因漏繳地稅而被輿論譴責的工黨女副領袖韋雅蘭(Angela Rayner)，雖然辭去了副首相職務，但現在表示有意更進一步，挑戰施紀賢的領導地位，近日有個為她競選造勢的網站意外曝光，顯示出這位46歲的前工會領袖正組建班底，隨時準備搶位，只是目前尚未得到80名以上工黨國會議員的支持，不足以啟動逼施紀賢讓位的程序。工黨內部挑戰領導人資格的門檻是20%以上的本黨國會議員表態支持，目前大約是80人；而保守黨的挑戰門檻較低，只需15%的本黨國會議員支持，即可啟動相關程序。

前副首相韋雅蘭正組建班底，有意挑戰施紀賢的領導地位。(AP)

同時，43歲的英國衛生大臣施卓添(Wes Streeting)在《衛報》撰文，披露了他與文德森早前的對話內容，顯示他和對方並無深交，同時對話中還有他對施紀賢政府不滿的內容，涉及批評政府缺乏改善經濟的方案。他表示，上周末受到無端攻擊，有人暗示他與文德森關係密切，並對此有所隱藏。他表示，這是造謠中傷，令他不得不公布真相，以討回公道。外界的解讀是，這位少壯派政客目前也有意透過扳倒施紀賢來實現自己更上一層樓的目標。

由於麥克斯韋尼和艾倫先後離職，唐寧街10號的正常運作難免受到影響，施紀賢正物色接替人選，但要找到「消防隊長」來幫他滅火並非易事。其實，曾經任職大律師和政府檢控官的施紀賢本應從從容容執政，不該犯低級錯誤。他是英國歷史上第二位在就任首相之前已被英國女王授勳的政界精英（2014年），第一位是保守黨的道格拉斯．霍姆(Sir Alec Douglas-Home)，但那已是60多年前的事。英國首相基本上都是很早投身政治活動的職業政客，在就任後才獲授勳，領取榮譽性的安慰獎，而施紀賢是頂著Sir的頭銜入主唐寧街首相府，顯示出他作為人權律師對英國社會有所貢獻，並獲得官方的嘉獎。想不到的是，為了照顧黨內大佬並獲得對方的支持，他做了致命的錯誤決定，如今自嘗苦果，實在是聰明一世，胡塗一時。