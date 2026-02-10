可口可樂博物館︱首個公眾導覽團直擊廠房生產線＋珍藏紀念品＋互動體驗＋報名方法

香港可口可樂博物館全新升級！ 3月7日將首次向公眾開放舉辦一連三場公眾導覽團， 2月12日下午起接受報名，大家不可錯過。沙田廠房現是全球最高的「可口可樂」裝瓶廠，除了是各式飲品的生產基地，各位可口可樂fans來到參加導賞團，定必喚起童年回憶，一次過欣賞曾經儲過特色紀念品，飲過不同瓶身款式的可口可樂。你更可直擊廠房各生產線大開眼界，了解品牌更多有趣的冷知識！

細細個參觀過沙田可口可樂廠？今個3 月你有機會再次再次到訪，「樂在香港60載——尋樂趣」導賞團將以嶄新的時光穿越形式結合創新互動體驗，以「香港製造」為核心，回顧香港太古可口可樂歷年的發展。留意！公眾活動將於2月12日下午2時起開起放網上報名 https://thebottlinghuntbyswirecocacola.ievent.hk，記得set 定時間提醒網上報名。

導賞團由入口「開啟尋樂趣之旅」開始，已經有好多嘢睇！地下大堂展出歷代「可口可樂」的瓶身設計，以及不同年代推出的特色紀念品，每一個展品都係滿滿的回憶。細心留意，大堂中央長凳以可口可樂樽形設計，而天花的吊燈罩亦是同一概念設計，當然不少得與巨形金色可口可樂裝置打卡留念！

乘搭電梯，我們來到廠房的核心地帶，與此同時導賞團由第一站「雅各藥房」開始，原來「可口可樂」最初由藥劑師約翰・彭伯頓博士於1886年發明，當年每杯賣五美仙，第一年平均日銷9 杯，更多有關可口可樂的始創故事，將由魔術師擔任活動導賞為大家娓娓道來，增加現場感。為了營造時光穿越的效果，展覽特別準備了一系列十九世紀末的歐美服飾、藥劑師服飾及道具供觀眾換裝體驗。

各位可在實驗室裏細心嗅一嗅三種香氣，然後推測出相對應的「可口可樂」口味。

第二站「香港製造大事紀」展示了太古可口可樂在香港走過的重要里程碑。從 1965年 太古集團收購「香港汽水廠」並取得專營權開始，至 1991年沙田裝瓶廠正式落成的事蹟。





由紅色汽水架拼砌成的打卡牆。

大家置身的可口可樂廠絕不簡單，沙田「可口可樂」裝瓶廠樓高 147 米，是全球最高的的「可口可樂」裝瓶廠。第三站「世一沙田廠」，你可走在彩虹地板長廊，窺見廠房精密的建築結構，先進的垂直運輸系統 橫跨11 個樓層，高效整合了貨櫃吊運、垂直升降及自動化運輸帶，完美串連倉庫與各生產線。

透過互動遊戲了解更多有關可口可樂有趣冷知識。

第四站「可口可樂」環遊世界，展出來自世界各地、不同年代的珍貴收藏品，當中包括各式玻璃樽、鋁罐及鋁樽，如香港區中的「可口可樂」罐印上潮語、港式祝賀語及粵語流行歌曲歌詞，充滿中國特色的「錦繡中華『瓶』我秀」系列，以及太平清醮平安包為主題的香港特色瓶。同場，更展出歷屆賽事期間推出的限量版足球、主題玩具及紀念品，最後兩站大家更可以了解品牌可持續發展的工作。





香港太古可口可樂「樂在香港60載——尋樂趣」導賞團活動詳情

日期： 3月7日 （星期六）

地點：沙田小瀝源源順圍17-19號 香港太古可口可樂廠

時間：第一場 1:30pm-2:30pm、第二場3pm-4pm、第三場4:30pm -5:30pm（每場30人，額滿即止）

參加方法：2月12日2pm起接受網上報名

https://thebottlinghuntbyswirecocacola.ievent.hk