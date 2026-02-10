歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

可口可樂博物館︱首個公眾導覽團直擊廠房生產線+珍藏紀念品+互...
玩樂旅遊 玩樂假期

可口可樂博物館︱首個公眾導覽團直擊廠房生產線+珍藏紀念品+互...
開市Good Morning

北水勁撐港股 令港股走出方向？
針下生髮醫案|針灸喚醒毛囊最快見效方法，治療3部曲兩星期髮絲...
中醫養生 美女中醫

針下生髮醫案|針灸喚醒毛囊最快見效方法，治療3部曲兩星期髮絲...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
2026生肖運程︱屬馬犯太歲＋化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉半凶；屬雞、豬財運佳桃花運；屬狗避煞攻略
風水玄學

2026生肖運程︱屬馬犯太歲＋化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉半凶；屬雞、豬財運佳桃花運；屬狗避煞攻略

風水蔣知識
風水蔣知識

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。上一集同大家介紹過2026年丙午馬年，九宮飛星與家居佈置懶人包，今次我們將繼續邀請蔣博士，同大家講解十二生肖運程！本集先分享馬年肖馬、羊、猴、雞、狗和豬的運程。今年是丙午馬年，蔣博士指屬馬的人「馬馬自刑」，運程比較一般，做事宜小心謹慎。那麼踏入60歲的肖馬者有咩特別要注意？蔣博士解釋這與「男怕齊頭 女怕出一」的古人智慧有關，但大家亦不用太擔心，博士為大家提供化解逆運的方法。

 

　　另外，今年屬羊的人吉星拱照，有機會升職或晉升，但打算創業又會否順利？屬猴的人則於馬年半吉半凶，尤其家宅運，有一點要特別注意！屬雞的人馬年順利，因為有紅鸞、天喜吉星照著，屬雞的人有機會生女兒，單身人士行正桃花運脫單有望！屬狗的人雖有三台、地解、華蓋等吉星，但凡事宜小心謹慎為上。至於屬豬的朋友，去年經歷沖太歲，馬年情況又會如何呢？即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

馬年九宮飛星懶人包︱化解南方五黃煞、西北方病符位＋家居佈置攻略＋開工吉日貼士

-

2026馬年運程預測︱香港股市大升？買樓良機？火象最旺數字分享＋赤馬年春夏大水、秋冬易火災

-

赤馬紅羊煞有大災難？解構《丙丁龜鑑》＋全球局勢與香港預測＋部署策略

-

冬至禁忌迷思大拆解：冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？家中還太歲方法要點

-

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

Tags:#風水#生肖#馬年#農曆新年#運程#犯太歲#十二生肖#2026生肖運程
Add a comment ...Add a comment ...
赤馬紅羊煞有大災難？解構《丙丁龜鑑》＋全球局勢與香港預測＋部署策略
更多風水蔣知識文章
赤馬紅羊煞有大災難？解構《丙丁龜鑑》＋全球局勢與香港預測＋部署策略

投票區

黎智英國安案判囚廿年
442
|
2

你點睇判刑結果？

過重
17%
適當
29%
過輕
50%
無意見
4%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處