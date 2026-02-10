2026生肖運程︱屬馬犯太歲＋化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉半凶；屬雞、豬財運佳桃花運；屬狗避煞攻略

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。上一集同大家介紹過2026年丙午馬年，九宮飛星與家居佈置懶人包，今次我們將繼續邀請蔣博士，同大家講解十二生肖運程！本集先分享馬年肖馬、羊、猴、雞、狗和豬的運程。今年是丙午馬年，蔣博士指屬馬的人「馬馬自刑」，運程比較一般，做事宜小心謹慎。那麼踏入60歲的肖馬者有咩特別要注意？蔣博士解釋這與「男怕齊頭 女怕出一」的古人智慧有關，但大家亦不用太擔心，博士為大家提供化解逆運的方法。

另外，今年屬羊的人吉星拱照，有機會升職或晉升，但打算創業又會否順利？屬猴的人則於馬年半吉半凶，尤其家宅運，有一點要特別注意！屬雞的人馬年順利，因為有紅鸞、天喜吉星照著，屬雞的人有機會生女兒，單身人士行正桃花運脫單有望！屬狗的人雖有三台、地解、華蓋等吉星，但凡事宜小心謹慎為上。至於屬豬的朋友，去年經歷沖太歲，馬年情況又會如何呢？即聽蔣匡文博士詳細解說！

＊玄學非精密科學，內容只供參考。