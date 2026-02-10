歡迎回來

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富
美食情報

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　「挽肉と米」的始祖品牌「山本漢堡」今日（2月10日）正式登陸將軍澳PopCorn！跟「挽肉と米」一樣，賣點同樣是每日店內新鮮現絞手工漢堡扒，但「挽肉と米」只供應一款口味， 而「山本漢堡」則有多達10款口味的漢堡扒，另外還有意粉、三文治及沙律等，選擇多多，加上價錢合理，香港人應該會愛上！

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

位於將軍澳PopCorn的「山本漢堡」已經正式開業。

 

　　漢堡扒在日本是媽媽的經典家常菜，也是許多人童年餐桌上的溫暖記憶，山本昇平先生於2005年創立「山本漢堡」，靈感就是源自母親以料理傳遞愛的精神。之後山本主廚於2020年開設「挽肉と米」，將「食漢堡扒」變成一個高級的體驗，即時成為日本的話題餐廳！疫情後開關，不少香港遊客去日本玩的時候都會去朝聖（包括記者在內）！

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

「山本漢堡」創辦人兼主廚山本昇平先生專程由日本飛來香港，昨日（2月9日）更親手製作漢堡扒給到場的傳媒品嘗。

 

　　「山本漢堡」賣點是每日早上於店內新鮮現絞漢堡扒，每一件都是人手製作，昨日山本主廚更親自落場製作漢堡扒給一眾到場採訪的記者及小編品嘗。山本主廚告訴記者，因為一般日本人都比較喜歡牛肉及豚肉混合，多於用純牛肉製成的漢堡扒，所以「山本漢堡」以8:2牛豚黃金比例去製作，漢堡扒肉質豐盈、特別juicy。

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

「山本漢堡」每日早上於店內新鮮現絞漢堡扒，所有食客都可以透過玻璃窗看到師傅製作的過程。

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

食客亦可以從開放式廚房，看到師傅先將漢堡扒放在鐵板上煎香，再放入焗爐烤熟，出來的漢堡扒又香口又juicy。

 

　　餐牌上共有10款不同口味的漢堡扒，山本主廚表示他最喜歡就是「山本漢堡扒」：「因為在漢堡扒入面夾著另一款日本人喜愛的美食cream croquette──忌廉可樂餅，可以一次過食兩款國民美食！」記者昨日都有試過以石鍋盛載的「山本漢堡扒」，上層的荷蘭醬梳乎里表面帶點點的焦香，入口輕盈綿密，配上十分juicy的漢堡扒及香濃的芝士忌廉，一啖有3種不同的味道及口感！秘製醬汁是由味噌及和風高湯調製，味道不會過濃，跟漢堡扒非常合拍！再配意粉、蔬菜及雞蛋，非常滿足！

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

山本漢堡扒 $118（跟味噌湯及免費任添的日本白飯）

以石鍋盛載，吃到最後一口都是熱騰騰的，特別美味！

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

一切開漢堡扒，濃郁的芝士忌廉就流出來！

 

　　喜歡重口味的朋友，必試「辛味明太子漢堡扒」，肉汁香濃的漢堡扒上加了一層厚厚的明太子醬，香辣惹味。想輕盈一點，可以試試香港限定的「漢堡扒三文治」，山本主廚告訴記者，這是他與團隊特別為香港分店設計的，用了日式的牛油方包，味道香甜，配以juicy的漢堡扒及芥末醬，很有新鮮感。

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

辛味明太子漢堡扒 $98（跟味噌湯及免費任添的日本白飯）

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

上枱前，師傅會用火槍將明太子醬微微燒香，特別惹味。

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

漢堡扒三文治 $48

 

　　喜歡重口味的朋友，必試「辛味明太子漢堡扒」，肉汁香濃的漢堡扒上加了一層厚厚的明太子醬，香辣惹味。想輕盈一點，可以試試香港限定的「漢堡扒三文治」，山本主廚告訴記者，這是他與團隊特別為香港分店設計的，用了日式的牛油方包，味道香甜，配以juicy的漢堡扒及芥末醬，很有新鮮感。另外，除了漢堡扒，「山本漢堡」還供應意粉、沙律及小食，滿足不同食客的要求。

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

辛味明太子漢堡扒 $98（跟味噌湯及免費任添的日本白飯）

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

上枱前，師傅會用火槍將明太子醬微微燒香，特別惹味。

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

漢堡扒三文治 $48

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

紫蘇青醬意粉 $95

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

火腿野菜沙律（暖）$78

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

每位食客入座後即免費獲贈welcome drink「自家製蔬果汁」一杯，酸酸甜甜，令人胃口大增，亦為繁忙都市人補充蔬果營養。

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

「山本漢堡」早上8時開始營業，有多款不同組合的早餐可以選擇，包括「漢堡肉丸」！

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

開幕限定！單次消費滿$400，即可獲贈環保購物袋或「山本漢堡」公仔匙扣一個。

 

「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富

餐廳共有超過60個座席，寬敞舒適。

 

「山本漢堡」香港1號店 

地址：將軍澳唐賢街9號 PopCorn 1期1樓F23號舖

營業時間：8am-10pm（最後點餐時間9:30pm）

IG：https://www.instagram.com/yamahan_hk/

 

Tags:#美食情報#新餐廳#漢堡扒#日式漢堡扒#山本漢堡#挽肉と米#香港美食#將軍澳PopCorn#將軍澳美食
Add a comment ...Add a comment ...
