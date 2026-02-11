中國企業一直是以出口賺外匯，但今年起，中國企業是出海為主，即是設廠在外，變成要留意有關公司的海外收入。

德意志銀行大中華區首席經濟學家熊奕指出，2025年是中國經濟與市場重要拐點，這一變化不只體現在數據上，更反映在市場情緒、資本表現與國際認知的轉變中。港股、A股表現亮眼，「中國競爭力」重回國際視野，正是這一拐點的直觀印證。

站在「十五五」開局節點，熊奕從供給、需求、貨幣三大維度，解讀中國經濟長期結構性機遇。

熊奕認為，中國創新能力與國際經貿競爭力在過去一年完成重估，成為經濟增長核心動力。一方面，中國工程師人才儲備全球領先，頂尖AI研究專家中近半數本科畢業於中國高校，疊加超大規模市場、高效協同供應鏈、充分競爭的企業生態，共同構築持續創新優勢。

另一方面，以AI為代表的前沿領域突破超預期，行業投入大幅增加，展現出「動物精神的回歸」。針對部分創新企業盈利承壓問題，熊奕表示，這是供給激增、競爭失序帶來的階段性現象。「反內捲」政策並非抑制競爭，而是通過市場化優勝劣汰，推動市場從「非穩態」回歸健康均衡，讓創新主體獲得合理回報。

內需與外需將形成「雙引擎」。內需方面，消費增長重心轉向服務消費，中國娛樂休閒、醫療保健等服務消費佔GDP比重仍低於世界平均水平，政策突破將釋放巨大潛力。

外需層面，中國經濟正從「出口」轉向「出海」新模式：雖然出口佔GDP比重下降，但上市公司海外收入佔比持續提升，企業通過海外建廠、本地化運營實現深度國際化。熊奕判斷，未來五年中國企業出海仍有廣闊空間，全球化布局將是長期重要趨勢。

2025年下半年人民幣利率、匯率雙雙企穩回升，熊奕判斷，人民幣國際化正邁入新階段。長期看，中國物價穩定奠定了人民幣購買力基礎；未來若利率溫和反彈、人民幣形成溫和升值預期，人民幣資產吸引力將顯著提升。熊奕說，過去人民幣國際化側重貿易結算，未來投資屬性補強，或將成為推動人民幣國際化下一階段發展的關鍵動力。

廠在外，有一定的地緣政治風險，看短期賺錢之時，也要看遠一點，長和(00001)的巴拿馬運河有辦你睇。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

