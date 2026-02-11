投資黃金ETFs，簡單方便

姊妹們，上期題為《「金」時不同往日，點都要買嚿金看門口？》的文章上線兩日後，就發生了貴金屬的「黑色星期五」。1月30日晚，外圍市場的貴金屬價格暴跌，金價單日急挫最多一成二，銀價更急挫最多三成九，帶動其他資產價格也急瀉，尤其是一眾虛擬貨幣。

雖然這種驚嚇場面也算震撼，但基於金價銀價在過去一年大幅上升，而且踏入2026年之後的升勢更瘋狂，出現這種驚嚇也是遲早的事，早一點到來，至少可以告誡投資者不要太盲目。當然，如果妳是長線看好黃金的話，今次的調整，正好提供一個不錯的入市機會！

但要投資黃金，到底有甚麼方法呢？當然，最直接就是買實金，即金條或金粒等等。不過，買實金要儲存，很多人可能放在保險箱，這牽涉成本。而且，對大部分小投資者來說，也不能買太大量。

另一個參與黃金投資的方法，就是在銀行開個紙黃金戶口，那就可以免卻存入實金的麻煩。但要留意，如果妳要沽出，銀行是否可以保證代沽。

另外，再簡單一點，就是買入黃金的ETF（交易所買賣基金）。現時港交所(00388)已有幾隻黃金的ETF掛牌，這種ETF的運作與盈富基金(02800)相近，它們的走勢會跟足金價，買賣也相對方便和快捷（相對於紙黃金），例如價值黃金ETF(03081)和SPDR金ETF(02840)。

若想從金價上升分一杯羹，有多種投資方法。(Shutterstock)

除了ETF之外，現時上市股票當中，有一些是和金價有密切關係的，其中一類是採金股，當中包括紫金礦業(02899)，以及由紫金礦業分拆出來的紫金黃金國際(02259)（前者是貴金屬的開採商，後者是純粹的黃金開發商），其他還有招金礦業(01818)及靈寶黃金(03330)等等。

不過，買這類股票雖然方便快捷，但她們的盈利或股價，不是直接與金價掛勾。有時候，金價升了很多，這些股票只升少許；相反，金價跌了少許，這類股票可能跌更多。不過，整體上，這些股票的股價走勢是和金價的方向一致的！

除了採金股之外，當然還有金飾股，歷史悠久的包括周大福(01929)、六福(00590)和周生生(00116)等等。近年才興起的內地金飾股還包括周六福(06168)和老鋪黃金(06181)等等。

同樣地，買賣這些股票簡單方便，但她們的盈利或股價並非與金價有正向關係，反而是反向關係。即是說，如果金價下跌，她們的生意會更好，股價反而有機會向上。

除此之外，當然還有黃金基金。市場上的黃金基金主要分兩種，一種是風險較高的商品類基金，基金經理其實是透過商品期貨或者孖展買賣參與黃金投資，和妳自己炒沒有分別。

只不過，這些基金經理都是專業炒家，市場上最著名的當然是商品大王羅傑斯旗下的商品基金。另一類黃金基金就是買入經營黃金的股票，例如上文提過的紫金礦業或外國其他金礦公司等等。

如果金價向好，這些基金也會跟隨，但萬一金價下跌，這些基金也會下跌，只不過，幅度未必跟足金價！我的經驗是，一些歷史悠久的黃金基金也可以為投資者帶來跑贏金價的回報。

最後還可以一提，那就是以孖展形式投資的倫敦金了。不過，我相信，絕大部分小投資者都未必適合以這種形式投資黃金，因為風險實在太高。上文提到的「黑色星期五」，如果妳真的以孖展形式買入黃金，當晚的損失絕對不菲呢！

因此，我個人會比較推黃金的ETFs，又或者在銀行開個紙黃金戶口，還有就是買些傳統的黃金基金。

姊妹們，馬年已經到了，我祝大家金銀滿屋、金玉滿堂，最重要還是身體健康！

