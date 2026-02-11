歡迎回來

名人健康|73歲李家仁醫生暴瘦現身，說話狀況惹健康隱憂
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|73歲李家仁醫生暴瘦現身，說話狀況惹健康隱憂
春節行情
財富管理 政政經經

春節行情
季節交替護膚必備:3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一...
Beauty

季節交替護膚必備:3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一...
lifestyle
情人節2026｜半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵
美食情報

情人節2026｜半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵

搵食地圖
搵食地圖

　　今個星期六就是情人節，有否安排好一連串節目？於半島酒店咖啡廳輕鬆吃個濃醇朱古力火鍋和開心果美點，與情人充滿品味地共度浪漫時刻！

 

　　以絲滑 70%黑朱古力製作的濃醇朱古力火鍋，配以新鮮士多啤梨、蝴蝶酥、馬卡龍等經典美點與幼滑雪糕，夠晒甜甜蜜蜜。

 

半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵

朱古力火鍋　每兩位為 388港元（另加一服務費）

 

　　趁著開心果熱潮，咖啡廳推出一系列手工開心果糕點，當中香濃順滑的開心果拿鐵與朱古力，瞬間成為社交平台打卡試飲目標。開心果拿鐵  以開心果與鮮奶調和，面層是手工拌製的芝士奶蓋，再撒上充滿口感的開心果碎，層次分明，還有冷熱選擇。

 

　　另外更不要錯過這裏的朱古力，一系列幼滑朱古力，不同口味選擇，給情人帶回家讓甜蜜延續。

 

半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵

半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵

開心果拿鐵 98港元/杯、外賣68港元/杯

 

半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵

半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵

精選朱古力系列 $108 (90克)、$208

有開心果朱古力、杏仁朱古力、士多啤梨朱古力、榛子朱古力等選擇，送給情人甜蜜小心意。



半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：10am-7pm

 

半島精品店香港國際機場店

地址：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪（「心繫香港」零售區域內）

電話：2812 0421

營業時間：7am-11pm

網上訂購 ：https://www.peninsulaboutique.com/hk/en/valentines-day.html

 

Tags:#情人節#半島酒店#朱古力火鍋#開心果拿鐵#甜點#香港
