情人節2026｜半島咖啡廳品味浪漫情人節 濃醇朱古力火鍋、熱話開心果拿鐵

今個星期六就是情人節，有否安排好一連串節目？於半島酒店咖啡廳輕鬆吃個濃醇朱古力火鍋和開心果美點，與情人充滿品味地共度浪漫時刻！

以絲滑 70%黑朱古力製作的濃醇朱古力火鍋，配以新鮮士多啤梨、蝴蝶酥、馬卡龍等經典美點與幼滑雪糕，夠晒甜甜蜜蜜。

朱古力火鍋 每兩位為 388港元（另加一服務費）

趁著開心果熱潮，咖啡廳推出一系列手工開心果糕點，當中香濃順滑的開心果拿鐵與朱古力，瞬間成為社交平台打卡試飲目標。開心果拿鐵 以開心果與鮮奶調和，面層是手工拌製的芝士奶蓋，再撒上充滿口感的開心果碎，層次分明，還有冷熱選擇。

另外更不要錯過這裏的朱古力，一系列幼滑朱古力，不同口味選擇，給情人帶回家讓甜蜜延續。

開心果拿鐵 98港元/杯、外賣68港元/杯

精選朱古力系列 $108 (90克)、$208

有開心果朱古力、杏仁朱古力、士多啤梨朱古力、榛子朱古力等選擇，送給情人甜蜜小心意。







半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：10am-7pm

半島精品店香港國際機場店

地址：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪（「心繫香港」零售區域內）

電話：2812 0421

營業時間：7am-11pm

網上訂購 ：https://www.peninsulaboutique.com/hk/en/valentines-day.html