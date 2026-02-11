網上情緣騙案｜39歲港男誤信台妹「被逼良為娼」代還債，損失超過300萬港元

不分年齡、性別，近年愈來愈多人喜歡上網識朋友，雖然成功的例子不少，但中伏的個案更多，近就有一名港男被「台妹」騙走超過300萬港元！

過去一星期，警方接報至少15宗與網上情緣相關的騙案，總損失金額超過1100萬港元！其中一名受害人為39歲男士，指去年11月透過Telegram交友群組結識一名自稱來自台灣的女網友，對方聲稱「被逼良為娼」，短短兩個月內以還債、處理親人身後事等藉口向受害人借錢。

受害人因「戀愛腦」發作，誤信騙徒，分15次將超過300萬港元轉賬給對方。其後「台妹」失聯，才如夢初醒，發現受騙。

雖然，很多單身人士想於情人節前結識新朋友，希望對方陪伴過節，但一不小心打開戀愛腦，就特別容易中伏！

再次提提大家，如果網上結識的朋友一講到錢、投資、以不同藉口要你過數，要立即Red Flag！沉船前，使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話、帳戶號碼等資料查證，check下有無伏！

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）