歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
二月
紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠 紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜JACE 陳凱詠 "JACE WORLD" 紅館演唱會 2026
推介度：
18/02/2026 - 19/02/2026
22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 31/03/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
網上情緣騙案｜39歲港男誤信台妹「被逼良為娼」代還債，損失超過300萬港元
理財智慧

網上情緣騙案｜39歲港男誤信台妹「被逼良為娼」代還債，損失超過300萬港元

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　不分年齡、性別，近年愈來愈多人喜歡上網識朋友，雖然成功的例子不少，但中伏的個案更多，近就有一名港男被「台妹」騙走超過300萬港元！

 

　　過去一星期，警方接報至少15宗與網上情緣相關的騙案，總損失金額超過1100萬港元！其中一名受害人為39歲男士，指去年11月透過Telegram交友群組結識一名自稱來自台灣的女網友，對方聲稱「被逼良為娼」，短短兩個月內以還債、處理親人身後事等藉口向受害人借錢。

 

　　受害人因「戀愛腦」發作，誤信騙徒，分15次將超過300萬港元轉賬給對方。其後「台妹」失聯，才如夢初醒，發現受騙。

 

　　雖然，很多單身人士想於情人節前結識新朋友，希望對方陪伴過節，但一不小心打開戀愛腦，就特別容易中伏！

 

　　再次提提大家，如果網上結識的朋友一講到錢、投資、以不同藉口要你過數，要立即Red Flag！沉船前，使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話、帳戶號碼等資料查證，check下有無伏！

 

網上情緣騙案｜39歲港男誤信台妹「被逼良為娼」代還債，損失超過300萬港元

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#網上情緣騙案#理財#騙案#Telegram#守網者#理財智慧#熱話#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#TG#交友群組
Add a comment ...Add a comment ...
「猜猜我是誰」騙案：警接獲多宗假冒大學教授向學生借錢，醫學系博士生都中招！
更多騙局大拆解文章
「猜猜我是誰」騙案：警接獲多宗假冒大學教授向學生借錢，醫學系博士生都中招！

投票區

黎智英國安案判囚廿年
424
|
2

你點睇判刑結果？

過重
17%
適當
29%
過輕
50%
無意見
4%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處