GLOBAL Wednesday｜美股科技股績後見真章｜即將公布經濟數據為關鍵！｜中芯績後走勢弱 業績無驚喜？
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
科技股巨額抽水潮啟動，令板塊受壓。Google母公司Alphabet在原定的發債規模之外，據市場消息，由於市場需求強勁，Alphabet再度加碼發債，相關消息點影響美股走勢？投資者亦關注美國即將公布的1月非農就業報告，以及同期反映通脹的消費物價指數，藉此判斷聯儲局何時再減息。
Tags:#美股#光大證券#湯麗鴻#港股#香港股票#hot talk 1點鐘#恒生指數#恒指#智譜#02513#友邦#01299#中移動#00941#中芯#00981#Ciena#LegalZoom#比亞迪#01211#中國宏橋#01378#騰訊#00700#任天堂#創科實業#00669#鴻海精密#06088#美團#03690#泡泡瑪特#09992#小米#01810#優必選#09880#中國鋁業#02600#LZ#CEIN
