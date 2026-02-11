歡迎回來

10
二月
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣 啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
大型盛事 節慶活動
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
推介度：
10/02/2026 - 26/02/2026
免費
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
GLOBAL Wednesday｜美股科技股績後見真章｜即將公布經濟數據為關鍵！｜中芯績後走勢弱 業績無驚喜？
股市動向
理財智慧

GLOBAL Wednesday｜美股科技股績後見真章｜即將公布經濟數據為關鍵！｜中芯績後走勢弱 業績無驚喜？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　科技股巨額抽水潮啟動，令板塊受壓。Google母公司Alphabet在原定的發債規模之外，據市場消息，由於市場需求強勁，Alphabet再度加碼發債，相關消息點影響美股走勢？投資者亦關注美國即將公布的1月非農就業報告，以及同期反映通脹的消費物價指數，藉此判斷聯儲局何時再減息。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/N8V4jjrgyQA?si=QRADEaQ3gAirUhk7

 

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#美股#光大證券#湯麗鴻#港股#香港股票#hot talk 1點鐘#恒生指數#恒指#智譜#02513#友邦#01299#中移動#00941#中芯#00981#Ciena#LegalZoom#比亞迪#01211#中國宏橋#01378#騰訊#00700#任天堂#創科實業#00669#鴻海精密#06088#美團#03690#泡泡瑪特#09992#小米#01810#優必選#09880#中國鋁業#02600#LZ#CEIN
溫傑星期四｜港股初步目標達陣？攜程陷入反壟斷指控 比比醒你急救指南！新收購能為中生製藥股價帶來轉機？
溫傑星期四｜港股初步目標達陣？攜程陷入反壟斷指控 比比醒你急救指南！新收購能為中生製藥股價帶來轉機？

黎智英國安案判囚廿年
387
|
2

你點睇判刑結果？

過重
17%
適當
28%
過輕
51%
無意見
4%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
