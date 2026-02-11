香港電影金像獎入圍名單│古天樂雙料爭影帝，陳家樂張繼聰硬拼，陳法拉許恩怡爭影后

《第44屆香港電影金像獎》昨日（10日）舉行活動，大會邀請上屆金像影后衛詩雅及MIRROR成員呂爵安宣讀今屆18個獎項入圍角逐名單。今年有47部電影符合資格，而有4部電影《不赦之罪》、《送院途中》、《地母》及《今天應該很高興》被取消資格參選。提名名單中，古天樂憑《尋秦記》及《私家偵探》入圍角逐最佳男主角， 同時張繼聰、梁家輝和陳家樂也一起爭奪此獎。最佳女主角方面，陳法拉憑《贖夢》和許恩怡《無名指》最矚目。已離開TVB的李佳芯角逐最佳新演員。今屆《風林火山》有12項提名入圍，而《尋秦記》則入圍爭奪11個獎項。

《第44屆香港電影金像獎頒獎典禮》將於4月19日在香港文化中心舉行，在記者會上大會公布18個獎項入圍名單，本屆有47部電影符合參賽資格，有4部電影：《不赦之罪》、《今天應該很高興》、《送院途中》及《地母》被取消資格。在入圍電影當中以麥浚龍執導的《風林火山》有最多12項提名，同時他亦憑此戲角逐新晉導演。而《尋秦記》則有11項提名。

古天樂近日主演的《尋秦記》大受歡迎，他憑此戲與《私家偵探》獲最佳男主角提名，同時有《捕風追影》的資深演員梁家輝、《金童》的張繼聰、《像我這樣的愛情》的陳家樂。古天樂表示有兩個提名雙倍開心！張繼聰表示內心激動：「因為行到嚟呢一步，有咁樣嘅成績真係好唔容易。最感動嘅地方係，呢個係成個團隊嘅努力，唔係得我一個就可以做到，諗起幫我手嘅團隊，每一位兄弟姊妹落力，我好感恩。由Day 1準備呢套戲、到拍攝、到籌備上映、上映嘅時候遇到所有嘢都係勵志片，咁我覺得證明係勵志片喺市場上係有市場。」

梁家輝見很多老友一起角逐也特別開心：「我最高興係聽到身邊所認識嘅友好，包括《風林火山》、《捕風追影》嘅演員都有入圍，其實作為演員能夠有作品入圍，獲得大家肯定係一件開心嘅事。」

衛詩雅宣布時，得知老友陳家樂入圍，她感動得哭出來，陳家樂則說：「非常感恩能夠因這個角色而獲得提名，多謝金像獎嘅選民給予我呢份鼓勵，感激公司一直以來的栽培。我會把這份肯定化為前行的動力，在往後的作品中，繼續踏實地走好演員這條路。」

在「最佳女主角」方面，陳法拉憑《贖夢》入圍，她表示事隔10年再拍港產片，有得提名很感動：「很感激香港的同行及觀眾沒有忘記我，亦很感謝導演張家輝及監製鍾珍給我這次機會，還有感謝整個團隊令我的角色能夠這麼立體及豐富。」同時角逐此獎的還有馬麗《水餃皇后》、 許恩怡《無名指》、 廖子妤《像我這樣的愛情》、 章子怡《醬園弄・懸案》。

在最佳女配角獎項上，上屆影后衛詩雅憑《再見UFO》入圍，而滕麗名也憑《尋秦記》入圍。鄧濤憑《女孩不平凡》入圍之外，還入圍角逐最佳新演員：「作為一個新演員，能夠遇到讓演員安心自在去演戲的劇組特別幸運！也衷心感謝導演當初選擇相信這個來歷不明的我。」

惠英紅表示好激動：「因爲能夠再獲得金像獎提名，係演員一個最大嘅榮幸，我希望盡力啦，我覺得入圍已經係一個榮耀。」衛詩雅笑言自己在宣讀名單，也緊張得反應不來：「此刻我感到非常榮幸和鼓舞，多謝大家的肯定。再次能夠透過角色被觀眾看見，是我作為演員很大的鼓勵。」

《第44屆香港電影金像獎》的完整提名名單如下：

最佳電影：

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄・懸案》

最佳導演：

舒淇《女孩》





吳啟忠《世外》

梁栢堅《再見UFO》

李子俊、周汶儒《私家偵探》

陳可辛、韓帥《醬園弄・懸案》

最佳編劇：

郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO 離奇命案》

舒淇《女孩》

楊寶文《世外》

周汶儒《私家偵探》

江皓昕、錢小蕙《再見UFO》

最佳男主角：

古天樂《私家偵探》

張繼聰《金童》

梁家輝《捕風追影》

古天樂《尋秦記》

陳家樂《像我這樣的愛情》

最佳女主角 ：

馬麗《水餃皇后》

許恩怡《無名指》

廖子妤《像我這樣的愛情》

章子怡《醬園弄・懸案》

陳法拉《贖夢》

最佳男配角

陳湛文《UFO 離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德偉《風林火山》

最佳女配角

鄧濤《女孩不平凡》

惠英紅《水餃皇后》

衛詩雅《再見UFO》

鮑起靜《風林火山》

滕麗名《尋秦記》

最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕風追影》

周祗月《逆轉上半場》

蘇子茵《給愛麗絲》

新晉導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

龔兆平《他年她日》

麥浚龍《風林火山》

郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》

最佳攝影

余靜萍《女孩》

梁銘佳《再見UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《風林火山》

謝忠道《尋秦記》

包軒鳴《醬園弄・懸案》

最佳剪接

許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》

張叔平《風林火山》

張一博《捕風追影》

黃海、陸志灝《尋秦記》

張叔平、張一博《醬園弄・懸案》

最佳美術指導

張小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》

林偉健《尋秦記》

孫立、劉敏雄《醬園弄・懸案》

最佳服裝造型設計

文念中、蘇進欣《他年她日》

蘇柏傑、王汁《風林火山》

張兆康《尋秦記》

吳里璐《醬園弄・懸案》

王寶儀《贖夢》

最佳動作設計

黃偉亮《金童》

鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》

蘇杭《捕風追影》

洪金寶《尋秦記》

羅浩銘《觸電》

最佳音響效果

姚俊軒、張文愷《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《風林火山》

王硯偉、劉貝兒《捕風追影》

石俊健《尋秦記》

James Ashton《蛟龍行動》

最佳視覺效果

陳迪凱《再見UFO》

伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》

郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》

梁仲文《觸電》

楊敏杰、楊文傑《贖夢》

最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

朱芸編《他年她日》

崔展鴻《再見UFO》

坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》

陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》

最佳原創電影歌曲

普通人《女孩不平凡》 作曲、填詞、主唱：陳蕾

Until We Meet Again《世外》 作曲、填詞：馮穎琪 主唱：秋彤

瞬間的瞬間《他年她日》 作曲：朱芸編、林俊傑 填詞：林怡鳳 主唱：林俊傑

華富一號《再見UFO》 作曲：崔展鴻 填詞：梁栢堅 主唱：黃淑蔓

永遠的失眠《贖夢》 作曲：雷頌德 填詞：朱琳 主唱：張家輝