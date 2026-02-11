農曆新年好去處2026︱年初一免費搭天星小輪＋尖沙咀賀年鈎織巴士站打卡＋派吊飾及手燈

準備大年初一去尖沙咀睇花車匯演巡遊的朋友，不妨順遊尖沙咀天星碼頭巴士總站打卡！保誠聯乘陳蕾打造的「賀年鈎織巴士站」，以毛冷編織將巴士站變成新春限定打卡點，柱身添加桃花、年桔、錦鯉、財神主題針織，好有新年氣氛。大年初一當日，你更可免費乘搭天天星小輪，以及有機會獲得限量派發的馬仔吊飾及手燈，新一年齊齊行大運！

保誠保險首度與人氣歌手兼編織愛好者陳蕾攜手，將尖沙咀天星碼頭巴士總站打造成獨一無二的「賀年鈎織巴士站」，巴士站以毛冷編織將巴士站化身成新春限定打卡點，陳蕾更於巴士站設計中暗藏親手編織的作品，各位fans不妨落足眼力搵吓。

天星小輪免費乘搭日

除此之外，保誠將於大年初一（2 月 17 日）舉辦免費乘搭天星小輪（往返尖沙咀與中環路線）公眾活動，方便大家穿梭維港兩岸行大運，喜迎馬年，歡度佳節。

日期：2026年2月17日

時間：6:30am-11:30pm

航線：尖沙咀往返中環

新春送禮活動

大年初一保誠將於尖沙咀巴士總站附近向市民，免費送出開運禮品，包括發馬到功「誠」吊飾及福星高照手燈， 祝願大家馬年吉祥如意，身心安康。

活動時間如下︰

11am-2pm：不定時派發馬到功「誠」吊飾

3pm -4pm：不定時派發福星高照手燈



