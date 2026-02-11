歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
農曆新年好去處2026︱年初一免費搭天星小輪＋尖沙咀賀年鈎織巴士站打卡＋派吊飾及手燈
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

農曆新年好去處2026︱年初一免費搭天星小輪＋尖沙咀賀年鈎織巴士站打卡＋派吊飾及手燈

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:保誠保險

　　準備大年初一去尖沙咀睇花車匯演巡遊的朋友，不妨順遊尖沙咀天星碼頭巴士總站打卡！保誠聯乘陳蕾打造的「賀年鈎織巴士站」，以毛冷編織將巴士站變成新春限定打卡點，柱身添加桃花、年桔、錦鯉、財神主題針織，好有新年氣氛。大年初一當日，你更可免費乘搭天天星小輪，以及有機會獲得限量派發的馬仔吊飾及手燈，新一年齊齊行大運！

 

Read More

農曆新年好去處2026｜初一「花車巡遊」、初二「煙花匯演」、初三「馬年賽馬日」、初五「賀歲盃」

農曆新年好去處2026︱海港城十二駿馬雕塑展＋抱抱財神＋換領煙花匯演入場券＋免費泊車優惠

 

農曆新年好去處2026︱年初一免費搭天星小輪＋尖沙咀賀年鈎織巴士站打卡＋派吊飾及手燈

 

　　保誠保險首度與人氣歌手兼編織愛好者陳蕾攜手，將尖沙咀天星碼頭巴士總站打造成獨一無二的「賀年鈎織巴士站」，巴士站以毛冷編織將巴士站化身成新春限定打卡點，陳蕾更於巴士站設計中暗藏親手編織的作品，各位fans不妨落足眼力搵吓。

 

農曆新年好去處2026︱年初一免費搭天星小輪＋尖沙咀賀年鈎織巴士站打卡＋派吊飾及手燈

農曆新年好去處2026︱年初一免費搭天星小輪＋尖沙咀賀年鈎織巴士站打卡＋派吊飾及手燈

 

天星小輪免費乘搭日

 

　　除此之外，保誠將於大年初一（2 月 17 日）舉辦免費乘搭天星小輪（往返尖沙咀與中環路線）公眾活動，方便大家穿梭維港兩岸行大運，喜迎馬年，歡度佳節。

日期：2026年2月17日

時間：6:30am-11:30pm

航線：尖沙咀往返中環

 

新春送禮活動

 

　　大年初一保誠將於尖沙咀巴士總站附近向市民，免費送出開運禮品，包括發馬到功「誠」吊飾及福星高照手燈， 祝願大家馬年吉祥如意，身心安康。

 

活動時間如下︰

11am-2pm：不定時派發馬到功「誠」吊飾

3pm -4pm：不定時派發福星高照手燈

農曆新年好去處2026︱年初一免費搭天星小輪＋尖沙咀賀年鈎織巴士站打卡＋派吊飾及手燈

 

Tags:#農曆新年好去處2026#免費#天星小輪#尖沙咀#保誠#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot deals#農曆新年2026
Add a comment ...Add a comment ...
農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗
更多玩樂假期文章
農曆新年好去處2026｜西九The Big Bounce香港站︰全球最大充氣城堡＋12米之彈床＋幻影泡泡體驗

投票區

黎智英國安案判囚廿年
390
|
2

你點睇判刑結果？

過重
17%
適當
28%
過輕
51%
無意見
4%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處