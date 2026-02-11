7-Eleven啟德概念店：齊集人氣IP精品及盲盒、偶像專區買G-Dragon／aespa周邊

「梗有一間喺左近」的7仔，除了方便大家買飲品及零食之外，最近更於啟德開了首間「概念店」。店內設精品及盲盒專區、偶像周邊專區、扭卡專區，雲集多款人氣IP角色精品、熱賣盲盒、偶像周邊以及最新潮玩，一站式滿足新世代顧客的購物癮！

全新概念店將雲集廣受歡迎的人氣角色，包括燦子、CHIIKAWA、Joguman、mofusand 等系列精品，更有SANRIO 第一至三代應援袋，產品種類更多樣性、更多元化，涵蓋公仔、吊飾掛件、文具、生活用品及日常小配件等，應有盡有，務求打造精品潮玩的新地標！

為慶祝新店開幕，7仔特別推出「啟德概念店別注版20cm金運Hello Kitty x RODY跳跳馬公仔」，全金色設計的公仔，以「達摩」為設計靈感，更印有「招財」的祝福字，寓意新一年招來好運與財富！由即日起於7-Eleven啟德概念店任何消費加$168，即可換購1個。

金運Hello Kitty x RODY跳跳馬公仔

另一款啟德概念店限定的商品，是15.5cm燦子金運俏福人偶（$199），頭上的精美Kuma財神帽，特別設計了磁吸功能，讓帽子穩固地戴在燦子頭上不易掉落。人偶具備可拆式的舌頭設計，手部亦可在一定範圍內靈活轉動擺出各種姿勢，更可以提著DIY字句的揮春！這款人偶採用了3.0版本的可拆卸頭部設計，能與其他3.0版本的燦子頭互換，讓你可以自由變換造型，設計精緻又充滿趣味，適合在家中作賀年擺設，增添新年的歡樂氛圍！

燦子金運俏福人偶 $199

場內還有近期大熱的JOGUMAN精品。

可愛的mofusand達摩拍拍燈。

《進擊的巨人》福袋 $298

《葬送的芙莉蓮》福袋 $298

《關於我轉世成為史萊姆這檔事》福袋

另外，啟德概念店特設扭卡專區，12部扭卡機當中，有3部偶像主題扭卡機和9部人氣IP角色主題的扭卡機，當中更有以超強人氣IP：mofusand、百變小櫻、小魔女DoReMi及罐頭豬LuLu為主題的獨家限定版閃卡，讓顧客體驗到扭卡帶來的樂趣。

為呼應鄰近的啟德體育園所舉行的國際娛樂盛事，店內更特設人氣偶像周邊專區，將搜羅本地與海外偶像的熱賣周邊精品及小卡讓fans選購，今期推出的商品，包括韓國人氣巨星G-Dragon、男神李鍾碩，以及近期大熱的K-pop女子組合aespa、MEOVV。

啟德作為全港最具寵物友善氛圍的地區之一，啟德新概念店當然也要照顧一班毛孩，迎合牠們的不同需要。概念店新增獨特的全新寵物專區，精選三大本地人氣寵物品牌進駐，包括LIFETASTIC寵物蛋糕專櫃，讓你與毛孩可共渡每個的慶祝時刻，更特設著名寵物用品店Q-Pets專架，提供多款乾糧、濕糧及零食，另有各類寵物保健產品，包括位元堂寵物保健系列的位您寵產品、Canada Ubavet、Natural Animal Solution 等，多方位照顧喵星人及汪星人的飲食和健康。

7-Eleven啟德概念店舖

地址：九龍城啟德啟德體育園啟德零售館3 G樓M3-007號舖

營業時間：7am-11pm

