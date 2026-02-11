港鐵新春優惠｜3大吉祥物快閃派利是＋入閘祝福聲效＋賀年車票初一任搭

新春將至，港鐵推出一系列新春節慶活動，由2月6日至24日多個沿線指定車站，換上賀年新裝，3大吉祥物將驚喜快閃10個指定車站大派利是，好著數！即日起，大家出入閘黃大仙、旺角、馬場等車站時，更可聽到本地音樂組合「農夫」賀年特別版《風山水起》祝福聲效，新春好意頭。除此之外，乘客可憑港鐵丙午馬年車票於大年初一，無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士，既有收藏紀念價值，新春行大運出入更方便！

3大吉祥物新春快閃大派利是

2月11日至19日期間三大吉祥物「鐵仔」、「機鐵仔」及「高鐵隊長」將於10個指定車站驚喜現身，與大家近距離互動合照，並大派港鐵新春大利是，包括機場快線車票折扣券、MTR e-store 折扣券、車站商店購物優惠券及港鐵商場優惠券等。大利是款式隨機，數量有限，派完即止。

馬年主題港鐵車站

今年港鐵銅鑼灣、尖沙咀、大圍及馬場站有剪紙圖案，配上風車裝飾打卡位，同時出入閘時可聰到港鐵更特別加入由本地音樂組合「農夫」配音的祝福聲效，於乘客入閘時祝福大家行運大吉。乘客更可在上述主題車站的特色打卡位（馬場站除外）拍照留念，增添節日儀式感。







於大圍站打卡更可掃碼獲取港鐵商場圍方優惠券，每週款式不同，數量有限，送完即止！

由 2 月 13 日至 2 月 26 日，港鐵虛擬服務大使 Tracy 將換上馬年節慶造型，於 9 個指定車站（鰂魚涌、啟德、羅湖、機場、柯士甸、中環、金鐘、銅鑼灣及尖東站）向乘客送上新春祝福。乘客只要於上述車站與Tracy 拜年，即可參加「馬年轉大運」即抽即中獎*，有機會獲得車站商店及港鐵商場購物優惠券等豐富獎品。*推廣生意的競賽牌照號碼：61106

自製個人化電子揮春

高鐵香港西九龍站B1層近票務大堂特設新春立體裝置，高鐵隊長化身財神與乘客合照。現場更設有高鐵隊長特別設計的電子揮春，乘客可加入個人樣貌，創作獨一無二的設計免費下載。

除此之外，多個表演團體將於指定日期於香港站中環行人隧道「港鐵藝術舞臺」獻上精彩演出，與大家共渡新春佳節。

換領$50港鐵車站商店購物現金券

2月2日至16日晚上7時，在香港西九龍、落馬洲及羅湖站車站商店內（免稅店除外）電子消費滿$500 （最多兩張同站同日收據），即可於指定日期到換領專櫃換領$50港鐵車站商店購物現金券，每人每日限換一張，推廣期內最多三張現金券，數量有限，先到先得！

賀年車票年初一無限次乘搭

港鐵丙午馬年車票共有兩款，鴻運紅與璀璨金兩款經典配色，分別寓意吉祥與富貴，由本地知名藝術家黃文翰先生執筆，以區傑棠先生「馬」字書法為藍本創作。特邀前港鐵建築師區傑棠先生親題書法，並由本地著名紙藝藝術家黃文翰先生繪製吉祥駿馬。乘客可憑車票於丙午馬年大年初一（2026年2月17日）無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士（不包括機場快線、高速鐵路、東鐵線頭等、羅湖、落馬洲及馬場站）。

套裝包括兩張車票、一個票套及十個利是封，大家可於MTR e-Store（網上及門市）及港鐵客務中心(非付費區)購買，每套港幣130元，MTR Mobile會員可享網上價每套港幣118元，數量有限，售完即止。

留意，如使用此車票於羅湖或落馬洲站出閘將被視為違反此車票的發出條款及條件，須另繳由入閘車站至羅湖或落馬洲站的單程車費，而車票將退還予乘客作下次有效車程使用。車票如有失效，必須於2026年2月17日當天於港鐵客務中心更換（機場快線、高速鐵路、輕鐵、羅湖、落馬洲、馬場、顯徑、啟德、宋皇臺及土瓜灣站除外）。車票可留為紀念。

丙午肖馬賀年車票套裝

內容：兩張車票、一個票套及十個利是封

推廣期：2026年2月1日 – 17日

售賣地點：MTR e-Store (網上及門市)及港鐵客務中心（非付費區）發售

售價：每套港幣130元（MTR Mobile會員網上價每套港幣118元）（數量有限，售完即止）