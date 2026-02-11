一馬當先行大運｜車輛也會犯太歲？奇門遁甲雲文子教放擺設避交通意外

每年都有犯太歲生肖，不少人都會拜太歲祈福祈求一年順利，雲文子師傅在TVB賀年節目《一馬當先行大運》中表示車輛同樣也會犯太歲，她教大家以自己的車牌號碼計算，以奇門遁甲的卦數推測出車輛是否在馬年犯太歲。同時教大家座駕內不同方位擺放飾物，助車主馬年路路暢通。

雲文子師傅在節目內，公開計算方式為車牌號碼合共總和除以9，除得盡即代表在馬年犯太歲。同時她亦教了不少方法為車輛「保平安」，讓你新一年駕駛更安全和安心。

如計算車牌號碼後，自己座駕確是屬犯太歲的話，化解方法也十分簡單，以羊、狗、虎形飾物，放於車頭中間位置或掛在倒後鏡位置便可。如果車主經常被抄牌，雲文子師傅表示可以用奇門遁甲減少犯錯念頭，避免被抄牌風險，就是在是非位，亦即車頭右邊位置放金交剪，交剪頭向車頭便可化解。

另外，雲文子師傅教路減少撞車危險，就是在病災煞位，亦即是車尾右邊，擺放6個銅錢避災；若想避免遇到車禍等不幸事，就要在人緣與喜慶位置，即是左邊副駕座位椅背放一把山景畫的紙扇；至於想幸運地較容易找到泊車位，便要在車尾左邊放獅子擺設。此外，車輛要保持乾淨，也要有「洗年廿八洗邋遢」的儀式，可選擇於2月15日早上7至9時，順時針洗車便可以確保路路暢通。





（玄學並非精密科學，節目內容僅供觀眾參考）