01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
一馬當先行大運｜車輛也會犯太歲？奇門遁甲雲文子教放擺設避交通意外
娛樂新聞
劇集精選

一馬當先行大運｜車輛也會犯太歲？奇門遁甲雲文子教放擺設避交通意外

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　每年都有犯太歲生肖，不少人都會拜太歲祈福祈求一年順利，雲文子師傅在TVB賀年節目《一馬當先行大運》中表示車輛同樣也會犯太歲，她教大家以自己的車牌號碼計算，以奇門遁甲的卦數推測出車輛是否在馬年犯太歲。同時教大家座駕內不同方位擺放飾物，助車主馬年路路暢通。

 

Read more：馬年賀歲節目｜TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，《嚦咕嚦咕新年財》重溫

 

　　雲文子師傅在節目內，公開計算方式為車牌號碼合共總和除以9，除得盡即代表在馬年犯太歲。同時她亦教了不少方法為車輛「保平安」，讓你新一年駕駛更安全和安心。

 

一馬當先行大運｜車輛也會犯太歲？奇門遁甲雲文子教放擺設避交通意外

 

　　如計算車牌號碼後，自己座駕確是屬犯太歲的話，化解方法也十分簡單，以羊、狗、虎形飾物，放於車頭中間位置或掛在倒後鏡位置便可。如果車主經常被抄牌，雲文子師傅表示可以用奇門遁甲減少犯錯念頭，避免被抄牌風險，就是在是非位，亦即車頭右邊位置放金交剪，交剪頭向車頭便可化解。

 

一馬當先行大運｜車輛也會犯太歲？奇門遁甲雲文子教放擺設避交通意外

一馬當先行大運｜車輛也會犯太歲？奇門遁甲雲文子教放擺設避交通意外

 

　　另外，雲文子師傅教路減少撞車危險，就是在病災煞位，亦即是車尾右邊，擺放6個銅錢避災；若想避免遇到車禍等不幸事，就要在人緣與喜慶位置，即是左邊副駕座位椅背放一把山景畫的紙扇；至於想幸運地較容易找到泊車位，便要在車尾左邊放獅子擺設。此外，車輛要保持乾淨，也要有「洗年廿八洗邋遢」的儀式，可選擇於2月15日早上7至9時，順時針洗車便可以確保路路暢通。



（玄學並非精密科學，節目內容僅供觀眾參考）

Tags:#馬年風水#一馬當先行大運#李丞責#麥玲玲#雲文子#元海#海嫂#犯太歲#影視娛樂#娛樂新聞#劇集精選#TVB
叱咤2025得獎名單｜姜濤4度封「我最喜愛的男歌手」鄧麗欣23年後奪「最喜愛女歌手」
更多娛樂文章
叱咤2025得獎名單｜姜濤4度封「我最喜愛的男歌手」鄧麗欣23年後奪「最喜愛女歌手」

最新
人氣
