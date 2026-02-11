文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

當特朗普真的要向伊朗發動戰爭，理由是要還伊朗人民自由、民主和人權，仍會有人相信嗎？當克林頓指摘塔利班打壓阿富汗女性的權利，你會否發出不齒的笑聲？當美國最知名左翼公共知識分子喬姆斯基(Noam Chomsky)繼續高呼知識分子應站在權力的對立面時，你是否感到原來一早受騙了？英國已故國際知名物理學家霍金讓世人了解到宇宙黑洞，現在卻給我們看到了道德黑洞。

西方在過去所塑造的人文精神和普世價值，以及所豎立的文明燈塔，竟隨著最近被解封的300萬封愛潑斯坦電郵文件、2000多段視頻和上萬張照片，一一遭摧毁了。涉及的權貴們是來自非常廣泛的各領域精英，這包括上述人物，都被牽扯到愛氏的幽暗角落裏，他們和愛氏這個臭名昭著性罪犯有意想不到的交往，雖然程度不同。

愛潑斯坦檔案解封，揭露大量西方權貴的陰暗面。(AP)

這些龐大資訊一時間如洪水及萬馬奔騰般湧過來，連傳媒都難以招架，更何况是普通人呢？這可能是特朗普的招數：你們不斷要求要看，那就給你們看個飽吧。數百萬份檔案呈現出來的魔鬼世界，其黑暗程度已超乎大家無論在理性上或感情上所能承受，我們突然出現集體失語，不知如何面對和對抗，在震驚過後、批評過後，似乎只能回歸到日常生活。此刻，特朗普出來企圖淡化事件的嚴重性，說，大家鬧夠了吧，是時候放下，轉而關注其他更重要的事情。

更荒謬的是，「特朗普」這名字在今次的檔案中明明出現過數千次，特朗普卻視而不見，表示不關他的事，還指這是民主黨的醜聞，與共和黨沒多大關係。事實上，被解封的檔案裏，涉及民主黨的郵件的確比共和黨多，但不要忘記，還有餘下的300萬封郵件在行政命令下將不打算公開，特朗普就像魔術師般操弄這些魔鬼檔案，控制給我們看甚麼、不看甚麼。

美國示威者創作雕像，諷刺特朗普與愛潑斯坦關係匪淺。(AP)

即使美國主流傳媒也是這樣，避重就輕，並有意推出新的論述。原本愛潑斯坦被懷疑是以色列特工，美媒隻字不提，現在反而指他極可能為俄羅斯工作，因那些被拐回來的未成年女孩，有不少來自俄國。這方面的分析容後再說，最重要是，美國現已表示，就愛潑斯坦檔案案件，不會再作調查，亦不會再追究涉案人物任何責任，眾多受害者無法沉冤得雪、尋回公道。這反映了甚麼？我們從中得到甚麼啟示？

細心思考愛潑斯坦的所作所為，他或許為了情報和更大的政治目的而設下種種陷阱，令西方權貴紛紛墮入其中，受他操控。可是，那些權貴們本已呼風喚雨，為何還會輕易受到愛氏的誘惑？那我們就要看看權貴們在愛氏的私人小島上發生了甚麼事。

愛氏在美屬維京群島購買了兩座小島，供其過著奢靡的生活，以及進行所有非法勾當，計有販賣、拐帶、虐待、強姦兒童和未成年少女，甚至血祭、摘器官和吃人宴等駭人聽聞的活動。如果是普通人參與這些活動，早已被逮捕繩之於法了，但參與者偏偏是西方權貴，從王室成員、政客、高官、金融家、科技巨頭，到娛樂頂流、知名學者、宗教領袖及文化人等頂尖人物，連歐洲最負盛名的金融王朝羅斯柴爾德家族(Rothschild Family)後人也成為愛氏的座上客。因此，當執法者碰上他們，方知碰上一堵高牆，無法擊破。

小聖詹姆斯島是愛潑斯坦在美屬維京群島擁有的兩座島嶼之一 (AP)

有學者說過，有權力的人不是設定法律的人，而是可以高於法律的人。他們可以不受法律限制為所欲為，毋須承受任何法律後果，這就是權力的最高體現。愛氏的私人小島正是法外之地，可讓權貴們一嚐在正常社會無法嚐到、能超越法律的權力滋味，愛氏便把他們收進他的特殊網絡，並把它演變成一個至高無上的權力系統，國際法則、世俗法律也難撼動。

在這個系統裏，權貴們從文明世界回到蠻荒世界，享受著原始慾望的快感，不受束縛，道德活像深不可測的黑洞，他們把西方為全球建立的普世價值標竿拆了下來，剩下的就是他們的硬實力，他們仍能統治世界，自視為真正的強者。這種思維已從愛氏的私人小島跳了出來，體現在他們企圖重塑的世界秩序上，看看特朗普的霸凌世界行徑、內塔尼亞胡對國際法的蔑視、全球金融愈見肆無忌憚的欺詐術，國際政治變成叢林政治，無規則可依。事實上，世界燈塔的崩壞，早從愛氏的私人小島開始。