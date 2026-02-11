農曆新年好去處2026︱麥當勞50周年花車登場＋香港站打卡隧道＋App遊戲送365份巨無霸餐

馬年大年初一，麥當勞首度參與國泰新春國際匯演之夜，「香港麥當勞50周年經典復刻火車」主題花車即將登場，設計靈感源自80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置，麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷將一同演出，令人期待！即日起，連接港鐵中環站與香港站之間新增超巨型「麥當勞新春花車派對」打卡隧道，大家可參與麥當勞App全新 AR 遊戲，於指定地點成功捕捉花車、花車影片或圖片，參加抽獎即有機會獲得「免費 365 份巨無霸套餐」！

「香港麥當勞 50 週年經典復刻火車」將於 2 月 17 日（大年初一）晚上首度參與匯演及登場，各位 fans都已經相當興奮！據知，花車設計概念源自80年代沙田新城市廣場分店小火車裝置裝潢，是不少人的集體回憶之一。花車以麥當勞標誌性的紅色和黃色為設計主色，車身及車尾更分別以麥當勞的M 標誌及薯條作裝飾。屆時新春匯演花車巡遊，多位麥當勞前線員工、管理團隊及一眾表演者組成的表演隊伍，並聯同麥當勞樂園角色包括麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷一同演出。

錯過現場欣賞不用灰心，因為2月18 日（年初二）至 2 月 26 日（年初十）於啟德體育園展出「香港麥當勞 50週年經典復刻火車」，各位粉絲記得把握機會到場打卡！

新春期間除了到尖沙咀及啟德體育園打卡，即日起連接港鐵中環站與香港站之間的通道，打造以花車與麥當勞樂園角色為主題的超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道，大家可欣賞花車設計並同麥當勞樂園角色打卡。

免費 365 份巨無霸套餐

即日起，麥當勞 App推出全新 AR擴充實境主題遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，遊戲玩法十分簡單，參加者只需於指定地點成功捕捉花車、花車影片或圖片，即可參加抽獎贏取禮物，獎品總值超過港幣 500 萬，包括超級大獎「免費 365 份巨無霸套餐」！

遊戲玩法十分簡單，只需打開麥當勞 App 指定活動版面，並於指定地點成功捕捉花車、花車影片或圖片，即可參加抽獎贏取禮物。換言之，大家睇睇吓電視廣告、自助點餐機點餐，或於「麥當勞新春花車派對」打卡隧道、「國泰新春國際匯演之夜」啟德體育園舉行的花車展覽現場，每次成功捕捉麥當勞花車，可獲得一次抽獎機會。

每位麥當勞 App 用戶每日最多可參與 5 次抽獎，有機會贏取不同獎品，包括超級大獎「免費 365 份巨無霸套餐」、免費中汽水、免費新地筒、免費熱朱古力、免費蘋果批、免費熱即磨黑咖啡(細)、麥當勞特別新春手機桌布，以及指定超值套餐優惠券;參與遊戲次數越多，中獎機會越大。

麥當勞 App推出全新 AR擴充實境主題遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，由2026 年 2 月 11 日上午 11 時至 2026 年 2 月 26 日晚上 11 時 59 分舉行。