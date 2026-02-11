賀年串流平台煲劇｜Disney+兩大影帝《韓國製造》迎第2季，Viu《黑白大廚》烘焙版同樣刺激

由兩大青龍影帝玄彬與鄭雨盛首度巔峰對決的年度原創韓劇鉅作《韓國製造》，去年上架後成為 Disney+ 亞太區原創韓劇首播28日內最高觀看次數的作品。目前劇集第二季已正式投入製作，首次公開第二季的精彩片段，讓全球觀眾搶先一睹權力風暴的最新走向。新一季預計於 2026年下半年登場，觀眾可在農曆新年假期重溫第一季，期待第二季來臨。此外，《黑白大廚》亦推出全新「烘焙版」，集合 72位名廚同場競技，製作精美蛋糕與麵包，展開一場視覺與味覺的激烈比拼。節目不僅展現廚藝創意，更充滿緊張刺激比賽氣氛，成為另一焦點節目。



Disney+：

兩大青龍影帝玄彬、鄭雨盛首度巔峰對壘的年度原創韓劇鉅作《韓國製造》，強勢創下 2025 年亞太區Disney+ 最高首播觀看次數原創韓劇 (由首播28日開始計算)，再次刷新佳績！目前，《韓國製造》第2季已正式進入製作階段。早前Disney+ 更首度公開精彩片段，讓全球觀眾搶先一睹這場權力風暴的最新走向。新一季劇集預計於2026年下半年登場，觀眾可以趁著農曆新年長假期留家煲劇，掌握劇情等待第2季出爐。

故事以動盪紛亂的 1970 年代韓國為背景，由玄彬破格出演野心勃勃且手段毒辣的中央情報課長白冀兌，過著雙面人的極端生活：表面是為國家出心出力的翩翩君子，背後卻進行非法走私，並利用自己在黑道的人脈鞏固權力及保護弟弟，同時為情報局斂財以換取晉升機會。然而，在他勢不可擋地攀上權力巔峰時，卻遇上生命中唯一的宿敵、由鄭雨盛飾演的正義檢察官張健榮。兩位影帝掀起一場誓要將對方徹底打倒的權力博弈！

另外，賀年節目當然少不了睇港產片，Disney+準備了家傳戶曉的賀年電影讓大家重溫，包括《家有囍事2009》、《行運超人》、《花田囍事2010》、《行運一條龍》、《九品芝麻官》，雖然觀眾對劇情已經滾瓜爛熟，但仍然每次睇每次識笑，睇住幾套經典港產喜劇開心迎接馬年。

Viu Original：

農曆新年連假在Viu Original也能大飽眼福！多部話題韓綜和全新韓劇賀新春，2月片單十分豐富，總有一套適合拜年時與親友一同笑住煲劇！

喜歡下廚又或者喜歡收看《黑白大廚》的劇迷，就必定要留意「黑白大廚烘焙版」《天下麵包：Bake Your Dream》，這個是韓國首個以麵包及甜點為主題的大型競技真人騷，現時在韓國引起話題。節目以「用雙手烘焙夢想」為口號，集結72位不同背景的頂尖烘焙師包括甜點狂人、資深名廚、世界級冠軍、韓國人氣麵包店主理人等，展開多輪比賽，爭奪1億韓圜獎金及「麵包王」寶座。

節目中來自各地的參賽者在高端舞台上進行高強度對決，還有鑽石級評審陣容也是備受關注的焦點之一：《黑白大廚》第一季冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙、韓國最年輕麵包師李錫元、法國知名甜品師金娜萊、烘焙業界傳奇人物盧熙英等、Kpop界「甜點女王」OH MY GIRL成員MIMI，並由《單身即地獄》主持人李多熙接下主持棒，各人為節目帶來不同火花。

在劇集方面，古裝浪漫劇《恩愛的盗賊大人》由南志鉉與文相敏主演，故事講述天下第一女義賊、綽號「洪吉童」的洪恩祖（南志鉉 飾）專偷貪官財富劫富濟貧，某天她與追捕她的道月大君李悅（文相敏 飾）靈魂互換，由此展開一段彼此救贖的愛情故事。

繼《百日的郎君》後，南志鉉時隔8年再拍古裝劇，這也是文相敏憑藉《王后傘下》爆紅後暌違4年再度挑戰古裝題材，令人好奇這對「姐弟戀」將會擦出怎樣的化學反應。劇中兩人靈魂互換後，南志鉉要展現大君的大器與傲嬌、文相敏則要挑戰女兒心的細膩與嬌羞，反差萌演技充滿驚喜！

Viu Original2月片單：

Netflix：

Netflix方面，繼早前介紹了的2月片單，眾多劇集及影片內，由本港藝人鄭伊健聯同台灣新生代男神婁峻碩主演的《百萬人推理》，成為2月最矚目的推理劇集。劇情講述知名網紅魏言（蔡凡熙 飾）因非法持槍並向警方開火，被資深刑警陳家任（鄭伊健 飾）反擊重傷。調查過程中，陳家任發現魏言背後另有黑手。科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）介入後，揭露這是一宗針對網紅的連續殺人案，並與神秘的「巴巴女巫」有關。

此外，由申惠善主演的《莎拉的真偽人生》也是令人期待的作品，劇集將會在2月13日上架，申惠善出名悉心挑選劇本，她拍的劇集都是話題作品。今次，以「假名牌人生」為核心的犯罪懸疑劇，劇情講到申惠善飾的角色「金莎拉」，表面上是高級時尚品牌亞洲區總代表，活躍於首爾上流社會，形象光鮮亮麗。然而，她的成功全靠偽造名牌、詐騙客戶、假身份等手段，是專門欺騙上流圈的頂級騙子。隨著一具屍體揭開多重人生的謎團，男主角由李浚赫飾演重案組刑警，負責調查與金莎拉相關的殺人案件，在追查過程中逐步揭穿她的謊言與偽裝。