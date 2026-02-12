農曆新年好去處2026︱初二煙花匯演亮點：駿馬元素＋金元寶造型＋「8」字型＋「吉」字煙花

年初二睇農曆新年煙花匯演！馬年農曆新年煙花匯演以「馬到功成耀香江」為題，歷時約23分鐘合共八幕，共發放31 888枚的禮花彈將糅合駿馬元素及吉祥符號，在維多利亞港上空綻放。大家必要落足眼力睇首幕15秒高密度的煙花如駿馬衝出，還有「8」字型禮花彈、「金元寶」造型煙花等，以及把賽馬場景搬上夜空的一幕。

Read More：

農曆新年好去處2026︱海洋公園大熊貓新春打卡位＋精品美食＋初一龍獅表演



農曆新年好去處2026︱利東街桃花庭院＋花燈海打卡＋北角匯巨型櫻花樹人寵同樂

今年煙花匯演的主題為「馬到功成耀香江」，分為八幕，各具特色。首幕《駿馬啟程》，15秒高密度的煙花如同駿馬衝出，為匯演揭開序幕。第二幕《共慶新春》維港上空綻放「8」字型禮花彈和金元寶造型煙花，祝願市民在馬年財源廣進、家肥屋潤、丁財兩旺。第三幕《躍馬騰飛》，把香港人熟悉的賽馬場景搬上夜空。

第四幕《和諧願景》有星光般的禮花彈，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，為世界注入愛與希望的力量。此幕亦以「吉」字煙花為香港送上祝福。壓軸一幕《馬到功成》，大型錦冠禮花彈綻放，並以大密度的連環煙花作結，祝願祖國繁榮昌盛、人人心想事成。

除此之外，煙花匯演亦配有燈光效果，香港電台第四台（FM97.6-98.9）將同步直播音樂，公眾人士可收聽收音機，加強視聽感受尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡等維港兩岸多個地方，可觀賞到煙花綻放的壯觀場面。

香港賽馬會呈獻：「 馬到功成耀香江」馬年煙花匯演

日期︰2026年2月18日

時間︰8pm

地點︰維多利亞港

查詢︰2591 1340