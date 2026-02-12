維園年宵2026︱滙豐《最紅大廚》熟食攤位登場＋米芝蓮雞飯＋美食最平$20起＋PayMe減$5

維園年宵已經開鑼，愛美食掃街之人的目標一定係滙豐《最紅大廚》「煮將出馬」熟食攤位！大家可現場品嘗米芝蓮一星餐廳Neighborhood招牌菜黃金雞飯，《最紅大廚》比賽餐廳Sick! Burger 及良順興大廚們的手藝，還有南洋及台灣風味小食等逾20 款賀年美食。價錢方面，以指定信用卡、扣賬卡享8折優惠購買美食代幣，每個代幣低至$20，PayMe用戶可領取一次$5優惠券，即睇現場有咩食！

滙豐《最紅大廚》「煮將出馬」年宵熟食攤位由2月11日至16日，期間限定於維多利亞公園年宵攏檔，提供逾 20 款各有特色的賀年美食。現場可品嘗由何蘭正及Leela重新演繹的中式小食；兩間於《最紅大廚》比賽同場競技的餐廳 Sick! Burger 及良順興大廚們的手藝；玉及香港富麗敦海洋公園酒店及台北人居酒屋的南洋及台灣風味，還有米芝蓮一星餐廳Neighborhood招牌菜黃金雞飯。

韓國星級大廚安成宰為《最紅大廚》「煮將出馬」熟食攤位揭幕。

美食代幣最平$20／個

美食固然吸引，但會唔會好貴？最平$20有交易！市民可以匯豐信用卡、滙豐 Mastercard 扣賬卡、PayMe 或八達通購買美食代幣，再到心儀的餐廳攤位兌換心水美食，過程簡單快捷。凡以滙豐信用卡 或 Mastercard 扣賬卡更可享 8 折優惠，以港幣 20 元（原價港幣 25 元）購買美食代幣一枚。 PayMe 用戶亦可登入 PayMe App，或於攤位內掃描二維碼，領取一次性 PayMe 港幣 5 元優惠券。

先購買美食代幣，再到心儀的餐廳攤位兌換心水美食。



凡以滙豐信用卡 或 Mastercard 扣賬卡更可享 8 折優惠，以港幣 20 元（原價港幣 25 元）購買美食代幣一枚。

綜觀全場熟食攤位美食價錢合理，要計全場最貴的話，Neighborhood米芝蓮星級黃金雞飯雖然要5個代幣，但最平$100就可以一嘗以鹽焗方式烹調本地雞，配啖啖香氣濃郁的羊肚菌焗飯，值得一試！Sick! Burger漢堡每個需2個代幣，買二份更抵只需3個代幣。



Neighborhood米芝蓮星級黃金雞飯 5個代幣

Sick! Burger駿匯滋堡 特別選用平日香港少見鹿肉，口感細嫩兼精瘦，配特調醬汁及配料提升體口感。每份2個代幣，買兩份3 個代幣。

Sick! Burger豐足柑蠔堡 啤酒炸漿包裹著蠔脆炸香脆外皮，結合多汁嫰滑的蠔肉。每份 2 個代幣，買兩份 3 個代幣。



何蘭正 慢煮叉燒紅運饅頭，叉燒肥瘦適中選材，經過24小時慢煮肉質嫩滑。每份2個代幣



玉及香港富麗敦海洋公園酒店 金脆有魚 每份3個代幣

良順興 嚦咕嚦咕聚寶盆有牛柏葉、豬皮、芋絲及 豆卜等容易吸收醬汁的材料，每一口充滿招牌秘製辣酒汁的刺激味道。每份2個代幣



Leela 椒財果阿大蝦配烤餅 黑虎蝦搭配印度傳統波羅吒餅 每份4個代幣



玉及香港富麗敦海洋公園酒店 翡翠斑蘭蛋糕 每份1個代幣

台北人居酒屋 熱辣金鬆蛋餅每份3個代幣



滙豐年宵版新鮮檸檬茶及絲襪奶茶，每款1個代幣

甜點方面，推介何蘭正的五福流金如意煎堆2 個代幣，最平$40就食到，煎堆外層炸至金黃香脆，內層充滿流心朱古力及五仁餡料，新年好意頭美食！笑口常開心果糰圓露香濃得來不會太甜，再配上白玉團圓，口感細膩兼煙韌，玉及香港富麗敦海洋公園酒店的翡翠斑蘭蛋糕則口感輕盈鬆軟。

何蘭正 五福流金如意煎堆，每份2個代幣。



何蘭正 笑口常開心果糰圓露，每份3個代幣。

除了以上優惠外，即日起至 2026 年 2 月 28 日，持卡人凡於「最紅大廚」年宵熟食攤位或其他本地餐飲類別簽賬滿港幣 200 元，即可透過匯豐 Reward+ 參與指定小遊戲，並有機會贏取限定版紀念麻雀套裝一套及$388 「獎賞錢」。

維園年宵2026

開放日期及時間︰2月11及12日 8am至翌日凌晨12mn

2月13至15日8am至翌日1am

2月16日8am至2月17日7am

地點︰銅鑼灣維多利亞公園