hot talk 1點鐘｜聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？｜市監局約談網絡銷售平台 旅遊股可趁低撈貨？

嘉賓： 紅蟻資本投資總監 李澤銘 

 

　　 聯想集團(0992)今日（12日）中午收市公布第三財季業績，經濟通與你搶先分析後續部署策略！內地春節假期將至，惟市監局約談網絡銷售平台，明確提出4項合規經營要求，包括禁止明示及暗示消費者可通過付費服務獲得優先購票特權等，旅遊股可以趁低撈貨？

 

 

Tags:#hot talk 1點鐘#港股#香港股票#恒指#恒生指數#紅蟻資本投資總監#李澤銘#聯想#00992#美團#03690#新世界#00017#攜程#09961#快手#01024#金山雲#03896#中國宏橋#01378
GLOBAL Wednesday｜議息前夕 醒你港股、美股部署攻略｜金價、銀價 仲追？｜聯合健康大跌忌接刀？
GLOBAL Wednesday｜議息前夕 醒你港股、美股部署攻略｜金價、銀價 仲追？｜聯合健康大跌忌接刀？

