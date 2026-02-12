尖沙咀路牌大變身！全新迪士尼主題路牌登場＋米奇與好友／Duffy／Marvel角色打卡

大家近日經過尖沙咀有冇發現新款路牌？原來，香港迪士尼陸續推出全新「I Love Hong Kong Disneyland」主題路牌，即日起迪士尼朋友將會逐步現身於香港主要道路的路牌上，暫時尖沙咀廣東道最多，稍後尖沙咀彌敦道、中環皇后大道中及雪廠街的主題路牌將登場，以後行街都可以同特色路牌打卡！

「I Love Hong Kong Disneyland」主題路牌由不同迪士尼朋友作主角。大家可於首批登場的路牌上看到米奇與好友、Duffy 與好友、來自《魔雪奇緣》的小白、Marvel超級英雄鐵甲奇俠，以及來自《優獸大都會》的動物好友。這些主題路牌將陸續於廣東道、彌敦道、中環皇后大道亮相，而雪廠街的路牌將以小白為主角，充滿著冰雪魔法，更多主題路牌及驚喜將於2026年內推出！

如果大家年初一欣賞新春國際匯演之夜，等待花車時不妨留意新主題路牌設計小細節，包括部份迪士尼朋友的造型是香港迪士尼獨有，如米奇老鼠與米妮老鼠穿上他們於迪士尼好萊塢酒店亮相時的牛仔度假風服飾，時尚型格；唐老鴨、黛絲、高飛與布魯托則換上夏日旅遊造型。鋼牙奇奇和大鼻帝帝亦穿上灰熊山谷主題服飾。

想率先尋找路牌的確實位置，可瀏覽：

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/hkdl/i-love-hkdl/