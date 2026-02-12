CON-CON HONG KONG｜動漫／IP／潮流文化盛會！港日歌手打造最強音樂會：AK@MIRROR、Tyson Yoshi、高橋洋子

首個由香港主導推動的旗艦級IP文化活動「CON-CON HONG KONG 2026」，將於2026年4月4至5日在香港亞洲國際博覽館隆重舉行。這個集娛樂、文化、潮玩、動漫、音樂等於一身的活動，早前公布了強勁的參與單位，即時引起各界的熱鬧討論，特別是喜歡日本動漫的fans，因為「CON-CON」將會邀請到多位日本重量級的歌手出席音樂會，包括高橋洋子、大黑摩季，以及人氣女子搖滾樂團TOGENASHI TOGEARI！香港的代表，有出晒名喜歡日本動漫的Anson Kong及Tyson Yoshi，fans絕對要快手撲飛！



主辦單位羚邦集團創辦人兼董事會主席趙小燕女士，以及音樂節表演家賓兼KYUBI創辦人Anson Kong（AK@MIRROR），早前出席「CON-CON HONG KONG 2026」發布會。香港的動浸迷應該對趙小燕不會感到陌生，因為她曾為港人引進《寵物小精靈》、《鋼之鍊金術師》、《男兒當入樽》等多套人氣作品，更被譽為「動漫女王」！

「Mix Some MUSIC!」亞洲音樂盛會

CON-CON最大的亮點，當然是請來多位日本人氣歌手及樂隊來港演出！《新世紀福音戰士》主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉主唱歌手高橋洋子、演唱《男兒當入樽》歌曲〈我只凝望你〉的女歌手大黑摩季，以及由動畫《GIRLS BAND CRY 少女樂團吶喊吧》誕生的人氣女子搖滾樂團TOGENASHI TOGEAR！

另外還有曾參與內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》的視覺系搖滾歌手MIYAVI、女團「Morning娘」前成員後藤真希、多次為著名動畫《火影忍者》演唱主題曲的人氣搖滾樂團FLOW、風靡全球搖滾雙人組Do As Infinity突破性崛起的新生代女歌手茉ひる（mahiru）、以及首次參與音樂節的獨立英文系VTuber Unnämed等。

香港著名男團MIRROR成員Anson Kong亦將為音樂會帶來驚喜！早前出席CON-CON發布會時，AK曾透露除了自己的歌之外，還會唱3首日本動漫歌曲！另外兩組香港的代表，包括剛推出微電影的唱作歌手Tyson Yoshi，以及人氣樂隊晚安莉莉。

「Mix Some NOISE!」重量級IP及香港品牌聯乘國際品牌

《機動戰士高達》重現初代經典場面

● 初代高達宇宙的經典角色與機體大集合

● 巨型LED霓虹燈展示打卡牆，宇宙大戰一觸即發

● 等身大人形立牌，與經典角色並肩作戰

《哥斯拉》沉浸式怪獸世界主題展覽

● 讓觀眾身臨其境踏入哥斯拉的咆哮戰場，第一身視角近距離感受與之對視的超壓迫感

● 一覽歷代哥斯拉的多樣面貌，展現各世代獨特的造型與風格

《咒術迴戰》以第一身視覺體驗咒術高專

● 踏進東京都立咒術高等專門學校！和虎杖悠仁、五條悟一起合影留念

● 現場體驗宿儺展開領域「伏魔御廚子」，展現了宿儺身為「詛咒之王」的壓倒性力量

● 特級咒物「獄門疆」實體重現，粉絲必到感受超強威力

● 細閱「死滅迴游」的遊戲規則，感受最新一季《咒術迴戰》的刺激感

《遊戲王》決鬥之魂

● 踏入經典決鬥場，瞬間成爲決鬥者

● 巨型場景搭建，親身感受卡牌決鬥的緊張感及召喚怪獸時的衝擊

其餘參與CON-CON的香港IP包括Casetify、KYUBI、世外、GRS、DPLS及SUNRISEPOP。

「Mix Some FUN!」知名品牌以現場沉浸式體驗打破固有娛樂界限

SONY

● 透過Sony最先進的Haptic觸感技術，體驗前所未有的多感官音樂震撼。在專屬打造的沉浸空間中，音樂、視覺與觸感完美融合

● 在特設拍攝區擺好姿勢，即可由系統即時拍照合成場景背景，瞬間化身為動畫中的主角之一

● 專業Cosplayer現場亮相，粉絲可近距離互動並合照留念。拍照區搭配官方主題背景與專業燈光，打造高品質拍攝體驗

● 電競遊戲體驗區邀請參加者親身試玩人氣動畫改編遊戲

J.LEAGUE

● 日本職業足球聯賽J.LEAGUE將足球場上的熱血激情與流行文化完美融合，點亮屬於亞洲足球迷的夢想舞台

● 以經典足球動漫IP設計的TSUBASA J PRO —— J.LEAGUE 官方比賽用球，將於活動現場限量發售

● 同場亦將推出多款J.LEAGUE官方周邊商品，讓球迷一次過收藏心頭所愛

JAL

● 推出航空人員制服體驗活動，並帶來獨家JAL紀念精品和機票優惠

KODANSHA講談社

● 將為活動帶來兩部超高人氣作品：《GACHIAKUTA》與《頭文字D》，現場特別打造獨家限定展區與超吸睛場景打卡專區

場內還會舉行「黑盒劇場活動」，包括聲優及偶像互動體驗，如見面會、簽名會、手渡會、握手會。另外，亦有一連串IP文化分享及座談會，將匯聚不同創意及娛樂領域的重量級嘉賓，深入剖析IP的創作思維、發展脈絡與文化價值，出席講者包括：

● 工藤大丈（Daijo Kudo）：日本頂尖綜合娛樂集團之一KADOKAWA（角川）Chief Anime Officer & Head, Global Licensing

● 篠原宏康（Hiroyasu Shinohara）：日本動畫製作人，曾負責《Biohazard Death Island》等多部《Biohazard》系列CG動畫電影的製作

● 許誠毅（Raman Hui）：著名電腦動畫師、動畫監督及電影導演，曾長期任職於夢工廠（DreamWorks Animation），為《史瑞克》系列核心創作成員之一，並執導《史瑞克三世》及《捉妖記》系列電影，被譽為「史瑞克之父」之一

● 楊寶文（Polly Yeung）：著名製片人及編劇，香港奇幻動畫電影《世外》監製及編劇，該作品榮獲2025年金馬獎「最佳動畫片」

大會邀請到集合古典樂與長笛演奏者、聲優、超級動漫粉絲（以及男神木村拓哉的大女）等不同文化面向身分的Cocomi擔任活動大使，為推動跨地域版圖文化交流肩起重任。Cocomi經常於社交媒體上展示動漫收藏，為她大大拉近與動漫愛好者的距離。今次Cocomi擔任活動大使，為隆重其事，Cocomi將會來港出席開幕活動，與來自世界各地的粉絲交流。

為彰顯大會對於跨文化地域IP能發引發無窮創新力量的前瞻觸覺，「CON-CON HONG KONG 2026」委任國際知名藝術家COIN PARKING DELIVERY擔任創作總監。擅長以自身創作與知名IP聯乘，並注入獨有活力的COIN PARKING DELIVERY，作品橫跨不同界別，其中包括動漫、美妝、鐘錶、運動、服裝、潮流玩具與K-Pop，理念與「CON-CON」一脈相承。這次，COIN PARKING DELIVERY將為「CON-CON HONG KONG 2026」的品牌概念與現場體驗帶來嶄新詮釋，為活動奠定鮮明而別具態度的視覺語言。

由COIN PARKING DELIVERY所創作的大會標誌，以其筆下最具人氣的角色「白井さんMr. Shirai」為主體。作為恐龍與外星人混合體的「白井さんMr. Shirai」，象徵着將不同時代、截然不同的形象匯聚一起的力量與願景，與「CON-CON® HONG KONG 2026」致力融合不同文化IP，引發箇中想像與力量的主旨如出一轍。以其作為大會標誌象徵，手舞足蹈地高舉「CON-CON®」字樣，全面而準確地傳遞是次盛事主旨。除了已公布的大會標誌，COIN PARKING DELIVERY亦為大會創作了一系列藝術作品，貫穿整個場館與一連兩日各項活動。

CON-CON HONG KONG 2026

日期：2026年4月4至5日（星期六至日）

地點：香港亞洲國際博覽館3、6、8號展館（展覽）及9、11號展館（音樂節）

票價：兩日HK$2,288通行證（音樂節＋展覽）

【4月4日】HK$1,288門票（音樂節＋展覽）

【4月4日】HK$788門票（音樂節＋展覽）

【4月4日】HK$228展覽門票

【4月5日】HK$1,288門票（音樂節＋展覽）

【4月5日】HK$788門票（音樂節＋展覽）

【4月5日】HK$228展覽門票

網址：https://www.con-con.asia/

購票連結：https://con-con.asia/en/klook20260210.aspx