港股三大指數昨日（12日）早盤低開後震盪下探，午後在買盤支持下小幅回升，但這是小升，較大升幅應在春節後。
股市動向

回調是為上升

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　港股三大指數昨日（12日）早盤低開後震盪下探，午後在買盤支持下小幅回升，但這是小升，較大升幅應在春節後。

 

　　今時下跌之股，之後還是有升的機會，因此，昨日哪些股升，哪些股跌，要記住了。

 

　　阿里巴巴(09988)跌0.9%，騰訊(00700)跌2.3%，京東(09618)跌1.3%，小米(01810)跌1.6%，網易(09999)跌4.1%，美團(03690)跌4.5%，快手(01024)跌1.9%，嗶哩嗶哩(09626)跌2.7%；半導體股大幅上漲，兆易創新(03986)漲超過20%，壁仞科技(06082)漲近10%，瀾起科技(06809)漲5.6%。大模型板塊走高，智譜(02513)漲近30%，MiniMax(00100)漲14.6%；電力設備股逆勢走強，哈爾濱電氣(01133)漲超過13%；新能源車企走弱，理想(02015)跌超過1%；影視娛樂板塊調整，橙天嘉禾(01132)跌超過8%。

 

AI應用概念股集體走高

 

　　AI應用概念股在重磅消息刺激下集體走高，智譜盤中一度大漲超過41%。消息面上，智譜正式開源發布新一代基座模型GLM-5，在Coding與Agent能力上取得開源SOTA表現。受此帶動，MiniMax一度大漲超過24%，天數智芯(09903)漲逾20%創上市新高，阜博集團(03738)午後拉升漲超過12%。

 

　　防禦性板塊表現活躍。佳鑫國際資源(03858)漲近5%再創上市新高，公司預期2025年扭虧為盈，錄得淨利潤3億至3.4億元。瀾起科技尾盤漲逾7%創歷史新高，花旗研報上調其目標價至205元，看好AI應用對內存接口業務的拉動。金力永磁(06680)漲近4%，稀土價格年內漲幅逾40%提供支撐。

 

　　不過，黃金股普遍回落，紫金黃金國際(02259)跌近3%，靈寶黃金(03330)跌2.2%。此外，穩定幣、影視股表現低迷。

 

　　個股波動劇烈，博耳電力(01685)午後一度暴漲逾140%。愛建證券研報指出，數據中心已成為電力設備核心增量場景，驅動行業需求增長。

 

　　醫藥股泰格醫藥(03347)尾盤跌5.3%。公司預計2025年利潤按年增長105%至204%，但扣除非經常性損益後淨利潤卻按年下降43%至61%。業績增長主要由金融資產投資收益貢獻，而非核心CRO業務驅動，里昂隨後下調其目標價。

 

　　此外，均勝電子(00699)逆市漲3.7%，因其車載光通訊方案亮相大眾技術展；極智嘉(02590)漲2.9%，發布全球首款倉儲通用機械人Gino 1。

 

回調是為上升

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#香港股市#人工智能應用概念股#科技股#防禦性股票#醫療保健股#阿里巴巴#騰訊#京東#小米#網易#美團#快手#嗶哩嗶哩#均勝電子#紫金黃金國際#靈寶黃金#佳鑫國際資源#智譜科技#MiniMax#天數智芯#阜博集團#哈爾濱電氣#瀾起科技#橙天嘉禾#黃金股#穩定幣
港股也有春躁
更多政政經經文章
港股也有春躁

