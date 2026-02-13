歡迎回來

23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位
香港周圍遊
辦公室熱話
玩樂旅遊熱話

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Eunice Chow

　　維園年宵開鑼啦，辦年貨、買年花、美食掃街每人各有心水目標，今年年花售價沒有大升幅，蘭花仍然是場內主打年花，加上近日天氣和暖相信對銷情有幫助。至於馬年精品，年宵有不少「馬」食字揮春及裝飾，另外MBTI主題匙扣香港街頭小食公仔都好吸引，即睇維園年宵購物指南。

 

Read More：維園年宵2026︱滙豐《最紅大廚》熟食攤位登場＋米芝蓮雞飯＋美食最平$20起＋PayMe減$5

 

　　如果你由近天后港鐵站入口開始行年宵，先要到今年維園特設的金色駿馬打卡位影相，大家可以坐上馬車策騎，寓意新一年一馬當先！不過，裝置最貼心的設計是自帶馬叫的聲效，有趣有趣！

 

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

 

　　維園年宵開幕首日天色不錯，吸引不少人一早到場買年花，綜觀全場仍是蘭花為主，價錢方面唔算貴，一盆已砌好4-6 枝的多花冧的小型蘭花連盆$348起。喜歡散買回家自行組合的話，$100/3 枝蘭花，價錢跟去年相約，至於桃花仍有不少人有興趣，亦見部分桃花初綻，相信年初一會綻放。

 

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

 

　　場內水仙花檔不多，大家可以集中一兩間格價，家中沒有位置放大盆年桔可考慮細盆一樣有新春氣氛。至於習慣插年花的朋友，大黃菊花每枝$25，價錢合理，百合亦唔貴$100/4枝有交易，但劍蘭未見太多檔口有售，小型盆栽如富貴竹、多肉植物亦有不少選擇。

 

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

大黃菊花每枝$25

 

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

重瓣百合$100/2枝有交易

 

　　年輕人及小朋友行花市最喜歡買馬年公仔及得意精品，不過，最吸引大家眼球是可愛的原創地道美食公仔，串串魚蛋、燒賣更可逐粒拆出，還有烤魷魚及煎釀三寶，店更會為你「美食」加醬汁及下油鑊。

 

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

 

　　以馬為主題的精品好意頭亦易設計，玩「食字」有「馬上變瘦」、「神馬都好」的揮春及精品。近來大熱的MBTI，英文字母都變以馬仔為藍本設計，當然不少得一系列形形色色的馬仔Cushion。

 

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

場內和興白花油產品進行義賣。

 

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

場內有好玩互動遊戲，接近指定秒數可獲不同的折扣優惠。

 

維園年宵2026

開放日期及時間︰2月11及12日 8am-翌日凌晨12mn

2月13至15日8am-1am

2月16日8am至2月17日7am

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#維園年宵#農曆新年2026#農曆新年好去處2026#年宵#花市#銅鑼灣

