維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位

維園年宵開鑼啦，辦年貨、買年花、美食掃街每人各有心水目標，今年年花售價沒有大升幅，蘭花仍然是場內主打年花，加上近日天氣和暖相信對銷情有幫助。至於馬年精品，年宵有不少「馬」食字揮春及裝飾，另外MBTI主題匙扣香港街頭小食公仔都好吸引，即睇維園年宵購物指南。

如果你由近天后港鐵站入口開始行年宵，先要到今年維園特設的金色駿馬打卡位影相，大家可以坐上馬車策騎，寓意新一年一馬當先！不過，裝置最貼心的設計是自帶馬叫的聲效，有趣有趣！

維園年宵開幕首日天色不錯，吸引不少人一早到場買年花，綜觀全場仍是蘭花為主，價錢方面唔算貴，一盆已砌好4-6 枝的多花冧的小型蘭花連盆$348起。喜歡散買回家自行組合的話，$100/3 枝蘭花，價錢跟去年相約，至於桃花仍有不少人有興趣，亦見部分桃花初綻，相信年初一會綻放。

場內水仙花檔不多，大家可以集中一兩間格價，家中沒有位置放大盆年桔可考慮細盆一樣有新春氣氛。至於習慣插年花的朋友，大黃菊花每枝$25，價錢合理，百合亦唔貴$100/4枝有交易，但劍蘭未見太多檔口有售，小型盆栽如富貴竹、多肉植物亦有不少選擇。

大黃菊花每枝$25

重瓣百合$100/2枝有交易

年輕人及小朋友行花市最喜歡買馬年公仔及得意精品，不過，最吸引大家眼球是可愛的原創地道美食公仔，串串魚蛋、燒賣更可逐粒拆出，還有烤魷魚及煎釀三寶，店更會為你「美食」加醬汁及下油鑊。

以馬為主題的精品好意頭亦易設計，玩「食字」有「馬上變瘦」、「神馬都好」的揮春及精品。近來大熱的MBTI，英文字母都變以馬仔為藍本設計，當然不少得一系列形形色色的馬仔Cushion。

場內和興白花油產品進行義賣。

場內有好玩互動遊戲，接近指定秒數可獲不同的折扣優惠。

維園年宵2026

開放日期及時間︰2月11及12日 8am-翌日凌晨12mn

2月13至15日8am-1am

2月16日8am至2月17日7am