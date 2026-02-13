歡迎回來

馬年賀歲片｜《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串
娛樂新聞
電影推介

馬年賀歲片｜《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　新年睇賀歲片，在戲院笑餐飽相信是唔少港人的新年「習俗」，不過今年經濟巿道不景、社會氣氛一般，不如睇齣港產賀歲片放鬆開懷大笑一下，又可振興一下疲弱的電影業。今年賀歲片有《金多寶》與《夜王》，分別以發橫財及紫醉金迷的夜總會為主題，背後宗旨都是叫大家迎難以上，傳遞鼓勵信息。另外還有《尋秦記》於情人節推出加長版，以及由李連杰、吳京和謝霆鋒等人「打到飛起」的真武術電影上映。

 

Read more：賀年串流平台煲劇｜Disney+兩大影帝《韓國製造》迎第2季，Viu《黑白大廚》烘焙版同樣刺激

 

1.《金多寶》

 

　　導演翁子光首部新春賀歲喜劇電影《金多寶》，在2月13日（年廿六）上映，這套電影星光熠熠，除了有鍾雪瑩、金燕玲、李尚正、呂爵安和李鎧霖領銜主演之外，更匯聚實力派演員包括許冠文、古天樂、鮑起靜、蔡卓妍、陳輝虹等驚喜客串。翁子光透過這部以家庭為核心的作品，邀請多位資深又有代表性的演員加盟，旨在營造觀眾熟悉的親切感，同時回應當下香港電影業的現況。

 

馬年賀歲片│《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串

 

　　今次翁子光自資拍攝，他不諱言當下香港電影處於低谷，觀眾開始習慣睇短劇，影響長片收看率，但他的想法卻是：「衰到貼地就要拍！」他希望用作品表現這份精神：「只要拍得好，佢哋就會入場支持，好似《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》證明咗呢樣野。」電影以喜劇、輕鬆節奏包裝，卻隱藏對時代的憂慮、回憶與思念，目的是讓觀眾輕鬆入場、看完開心，同時感受到創作者的心意。

 

馬年賀歲片│《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串

 

　　《金多寶》故事講述金梅娣（金燕玲 飾）託孫女林天晴（鍾雪瑩 飾）用同一組幸運數字投注買每期六合彩，習慣維持十多年。可惜在農曆新年的新春「金多寶」，天晴未有下注，但這組幸運數字竟開出了獎金高達8,888萬的頭獎。天晴不忍戳破嫲嫲的美夢，向片場同事黎祖謙（呂爵安 飾）借來本來用作電影拍攝的別墅，謊稱是以中獎獎金購買。天晴一家，父親林肯（李尚正 飾）、母親唐文珊（楊詩敏 飾）和弟弟林天藍（李鎧霖飾）與嫲嫲搬進別墅，朝夕相處。一家人原本疏離的關係因此逐漸回暖。然而，一場意外最終揭穿了這場善意的「別墅謊言」。

 

馬年賀歲片│《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串

 

2.《夜王》

 

　　另一套賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）、謝君豪、王丹妮、廖子妤、楊偉倫（阿卵）、盧鎮業、何啟華（阿Dee）、楊偲泳、譚旻萱等人主演。宣傳聲勢浩大，「東日夜總會」上下一心華麗登場！

 

馬年賀歲片│《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串

馬年賀歲片│《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串

 

　　在預告片內，透過黃子華所飾演的歡哥，除了在這個新年呈獻笑聲，更向觀眾送上鼓勵，面對逆境只要繼續「照行」，始終可以笑到最後，導演吳煒倫解畫：「世界艱難、我哋照行 ！」這句，更是黃子華在戲中令人一聽難忘的對白。他在首映禮上再創金句：「我喺戲裏面，同Louise（王丹妮）講咗一句說話好緊要，希望馬年大家記住，做乜嘢都最緊要好很開心！」

 

3.《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版

 

馬年賀歲片│《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串

 

　　《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版在千呼萬喚之下登場，這個電影的加長版本將在2月14日上映，電影將會以多元宇宙概念為延伸，從不同角度豐富原有的故事世界，為觀眾帶來更立體的觀影體驗，延續項少龍的傳奇旅程。古天樂之前曾表示將會有20分鐘刪減戲重現觀眾眼前。

 

4.《鏢人：風起大漠》 

 

　　由「天下第一武指」袁和平執導，吳京擔任監製並領銜主演，集結李連杰、謝霆鋒、惠英紅、梁家輝、張晉、于榮光等陣容的武俠動作片《鏢人：風起大漠》，將於2月17日（大年初一）在香港、澳門同步上映。宣傳片內可見動作連場，謝霆鋒與吳京惡鬥張力十足。今次戲中動作場面涵蓋武打、摔跤、騎馬，皆以硬橋硬馬、真功夫呈現，並透過「武俠本色」製作特輯，展現三代動作巨星與動作大師袁和平的傾力之作。吳京表示這次在新疆大漠實景拍攝，能讓觀眾走進武俠的世界，而且演員們能夠真打、真摔、真騎馬。  

 

馬年賀歲片│《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串

 

　　謝霆鋒拍過不少動作電影，今次拍武俠片同樣瞓身演出：「這部作品集合了從50後到00後能打的演員，大家都付出了百分之二百的努力。」  惠英紅覺得戲中的年輕演員表現非常出色，拼勁十足：「讓我看到我們年輕時的風範，終於有新一代接班了。」  

 

馬年賀歲片│《尋秦記》加長版情人節上映，《夜王》鼓勵港人迎難以上，《金多寶》群星拱照客串

 

　　《鏢人》的故事發生於隋末，彼時江湖險惡，鏢人是一種以護送指定目標或追捕官府懸賞通緝犯來獲取賞金的職業。刀馬（吳京 飾）正是一名鏢人，背景神秘曾是「天字第二號逃犯」。這次他接下危險任務，要護送「天字第一號逃犯」知世郎前往長安，途中遇到不少人，因此引來各路人馬的搶鏢與追殺。  

 

本周上映電影：

2月12日

《咆哮山莊》

《GOAT級神射手》

《東京教父 (4K修復版)》

2月13日

《金多寶》

2月14日

《尋秦記Plus+ 多元宇宙版》

《婚姻勿語》

《懸崖上的野餐 (50周年4K修復版)》

2月17日

《夜王》

 

新開幕戲院優惠：

 

　　繼銅鑼灣JP、荷里活、MegaBox及青衣城後，影藝戲院旗下第五間影院，位於新港城中心即將於2月13日（年廿六）開幕，戲院保留推行的親民票價，一般日子成人票價$55起，學生票價$45起，60歲或以上銀髮族票價$30起，指定日子包括逢星期一票價只需$40及逢星期四開畫日票價只需$50。

 

　　此外，憑指定卡種購票同樣盡享優惠，包括影藝戲院CineArt VIP會員享有正價2D戲票可享8折優惠，而會籍包含3張電影禮券及2張爆谷餐券；憑中銀信用卡購買正價2D戲票可享85折優惠，逢星期五、六憑中銀信用卡購買正價戲票可享買一送一優惠；憑滙豐或恆生信用卡購買正價2D戲票可享9折優惠。 新春開幕期間將推出不同期間限定優惠，憑2026年2月13日至19日之間購買首周正價戲票有效票尾一張，即可於3月份享有全線影藝戲院買2送1優惠一次；此外，2026年2月13日開幕當日，憑戲票可到小食部免費領取爆谷一份。

 

