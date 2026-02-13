再探澳門氹仔街市：三個年輕人的創業夢，越南法棍、拖鞋飯、人氣甜品

澳門官也街氹仔街市自去年底重開，至今雖未至於人氣爆燈，但因活化後有不少特色食店，加上暫時街市內屬免租的關係，場內消費相對同區官也街的食肆便宜不少，亦因如此，這兒亦成了年輕人追求創業夢的試金石，當中有遠嫁來澳門的越南新娘、放棄銀行穩定收入的金融分析師，以及賣拖鞋飯的咖啡發燒友，所幸只開業短短兩個月，他們都賺足了人氣，除吸引遊客，更火嘅係在本地人之間嘅口碑，積累了一批又一批回頭客，為創業成功又邁進一大步。

這些年輕人可以在二百多份標書中脫穎而出，成功被選為二十位中標店家之一，自有其吸引之處，以下就和大家聽一聽他們的追夢故事。

越旺——過埠新娘賣越南法包

街市一樓「越旺」西貢號的越南法包，近期在澳門當真是賣火了！每天一到下午往往便賣光，想吃必須趁早。這兒的法包偏南部口味，以Cold Cut 為主，每個均包括4款不同口味的火腿，豪華版除了火腿份量 double up之外，還會加入越式叉燒，最正係當中超香嘅自製肝醬，以及老闆親赴越南學師回來的法包，外脆內軟，一啖下去酥脆的外皮，麵包屑四濺，正正是越南法包應有的酥脆口感。原來如此正宗越式口味，是出自Lynn這位越南籍的老闆娘之手。

Lynn和丈夫William是相識於美國的大學同學，後來丈夫畢業後回澳發展，Lynn亦隨之嫁來澳門；最初完全不懂廣東話、當起過埠新娘的她郤沒有一點不適應或思鄉。「我初中便到美國讀書，自小已習慣離開屋企嘅感覺，而且澳門和越南咁近，個半鐘就到了。」來澳七年Lynn可說是如魚得水，廣東話更已是超級流利。

William表示：「我和太太在美國讀書時已經常煮越南菜招呼朋友，回澳門之後一直好想有自己嘅舖頭，將自己喜歡嘅口味介紹俾大家。」得知街市重建招標，二人即時入標一試，在未知結果之下，便已親赴越南學師不下十次，為的就是要將最地道的越式風味帶給新店的食客。「越旺」的Logo上加入了澳門東望洋燈塔作設計，William認為燈塔有引導船隻靠岸嘅意思，意味他們有著將越美食帶來澳門的使命。

Lynn話：「我特別鍾意食麵包，熱愛嘅程度係去到連個女嘅花名都叫麵包。我們除了親到越南學做地道法包，回澳後再找供應商按要求訂製，好多食材都堅持每日自家製，包括醃菜、黃油和法包嘅靈魂乾醬，所花工夫和時間不少，至於其他札肉、炸亁蔥和肉鬆等越南食材，都由當地直送。」難怪William都話，開舖之後其實都幾辛苦，但為了將最佳嘅越南味道帶嚟澳門，絕不馬虎。「我哋開心係好簡單嘅，只要客人食得開心，愈來愈多人認識，備受認同嘅感覺好好，就係呢啲感覺支撐住我哋，繼續努力去優化出品。」

越旺店面的木頭車都是仿照越南當地麵包店嘅設計，William話，除了味道，也想將當地嘅感覺帶到澳門。

加入澳門東望洋燈塔的設計「越旺」Logo，喻意著將越美食帶來澳門的使命。

越式烤豬肉法包，豬肉得提前一晚醃好，每天新鮮烤製，份量十足二人分享都飽飽的。澳門幣50

豪華版越式法包，除了火腿份量 double up之外，還會加入越式叉燒，最正係當中超香嘅自製肝醬。澳門幣58

越式烤豬肉撈檬粉，酸酸甜甜的檬粉，十分開胃。澳門幣40

炸春卷是越南地道小食，都是每天自家包製。澳門幣35

兩款特式飲品，抹茶雲沫和白咖啡，各澳門幣35

清爽的金桔茶，解膩佳品。澳門幣28

琦妙麥語——金融分析師的烘焙夢

同樣位於一樓，主打手工Dessert 的「琦妙麥語」，甜品櫃前總擠滿了人，我最愛其出品精緻味美之餘，性價比亦超高，一般精品蛋糕售價不過三十，是不少OL嘅摯愛，每天三點三呢度都非常旺埸，傍晚時分大部分款式都沽清了。

造出如此精緻糕點嘅店主Phoebe，開店前的職業卻是每天和金錢打交道的銀行從業員，兼有三級金融分析師資格。究竟係咩原因令她放棄一般人眼中相對穩定嘅銀行職業，轉而在街市開檔賣甜品呢？「其實近年經濟下行，任職銀行的收入已經冇以前咁好啦，工作量增加之餘，亦好大壓力；反而烘焙整嘢食就好減壓，自己其實冇諗過要搵咩大錢，純粹係為興趣，覺得開心咪試下囉。」

「我細細個已經常去圖書館借烹飪書，邊看邊學邊摸索，自己特別喜歡造麵包，尤其係手揉麵團嘅時候，不斷咁用力搓，感覺超減壓；但始終因時間所局限，新店暫時只能以甜品及糕點為主，我哋呢度嘅甜品櫃經常吸引唔少客人嚟睇下有咩新品推出㗎。」

她表示：「當初入標其實都冇諗過會被選中，對第一次創業來說，呢度免租嘅條件相對壓力冇咁大，且位於官也街人流有保證，雖然暫時成績與預期尚有出入，但總算是實現了自己的夢想。」

店面前的甜品櫃是OL摯愛，到訪當天是傍晚六點左右，好多糕點都已清空。

Phoebe每天均會設計不同的糕點，但因實在太受歡迎，建議三點三前選擇的款式會較多。

名為「金日杏運」的果醬蛋糕，蘊含著Phoebe的記念。她表示，內藏的杏子醬是熬了多年的「謝謝」，謝謝一隻叫「金」的貓，教會她真正的甜，是苦過之後，還能在舌尖開出花來。蛋糕第一口可能是酸的，但耐心一等，後面會有陽光的味道。

球狀的Tiramisu Ball，當中不含生雞蛋，內裏包入手指餅，入口咖啡味香濃。澳門幣28

焦糖杏仁蛋糕，以自家熬煮的焦糖醬配牛奶戚風蛋糕，加上焦糖杏仁片，滿口甜香。澳門幣32

特濃生巧克力泡芙，特製的泡芙皮，外脆內鬆軟，是店家熱賣出品。

選用日本開心果醬製作的巴斯克蛋糕。澳門幣28

這兒亦有木糠布甸、楊枝甘露等甜品出售，份量十足。

魂醬——咖啡發燒友的渣男拖鞋飯

今次到訪的三間店中，魂醬的的店主Jesse是唯一有創業經驗的，曾經在國內經營咖啡店，後因消費文化差異而結業。今次看中這兒的活化計劃，讓創業夢得以延續。

他表示：「店舖之所以叫魂醬，可說是店舖的初衷，無論甚麼食物，當中的醬料是靈魂，沒有好嘅調味，就算食物選材有幾好，始終欠缺了靈魂。」話雖如此，除了自家研發的秘製XO醬和麻辣醬，該店的人氣王卻是「拖鞋燒」。「拖鞋燒」其實是雞蛋仔的變奏版，以雞蛋漿藉洞洞鞋造型的模具，烤出拖鞋版的雞蛋餅，當中有海苔肉鬆芝士飯、芝麻和紅豆三款餡料選擇。

製作拖鞋燒的模具原本size 較大，但店主覺得真的一對吃下去實在太飽，故又再訂製一套較小的模具，的的骰骰更為可愛了。想不到這款「拖鞋飯」竟成了打卡名物，Jesse更配合「渣男套餐」和「軟飯王專屬美食」等抵死gimmick ，唔少人行過路過就算冇幫襯都影返張相上傳打卡，大收宣傳之效。

老實說，個人認為魂醬的出品是有點雜的，由麵食、烘焙、包點，到自家炒豆的啡類飲品都有，原來是Jesse實在太喜歡咖啡了，雖然只是小小的食檔，仍必須加入咖啡的品項，算是之前cafe店的延續，亦是店主咖啡魂的一點堅持吧。

魂醬的「軟飯王專屬美食」抵死gimmick 非常吸晴，大收宣傳之效。

Jesse自創的拖鞋燒，成了店內人氣出品。

拖鞋飯 「渣男套餐」，gimmick抵死 ，唔少人都影返張相打卡。

人氣拖鞋燒。澳門幣28 /一對

鹹味拖鞋燒內藏海苔肉鬆芝士飯。

(由上至下) 紅豆、海苔肉鬆芝士和芝麻三款餡料。

店內亦有意式拖鞋包，豬扒芝士拖鞋包。澳門幣38

雞扒芝士牛角包。澳門幣38

西西里檸檬美式，是店家頗受歡迎的啡品。澳門幣28

加入咖啡元素的精品，咖啡渣dirty蠟燭杯。澳門幣98

氹仔街市

地址：澳門嘉模堂區氹仔地堡街358號

街市營業時間：7am-10pm （食店一般開10am，部分營業時間不一）