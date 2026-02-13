POCO M8 5G手機登場｜硬件性能與影像技術全面升級，千元高性價比娛樂拍檔

向來走性價比路線的POCO，新推出的M8 5G定位成「娛樂拍檔」，分別有256GB及512GB型號，並提供黑、銀、綠三色選擇。重點把5G連接、硬件性能、影像與顯示技術作一次升級，加上旗艦級手機的外型設計，在入門價位也能做到內外俱美。

M8 5G厚度只有7.35毫米，重量亦只有178克，配合3D曲面機背有更貼手的感覺。同時熒幕採用強化玻璃，官方稱可承受從1.7米高處正面朝下跌落到大理石表面，加上IP66防塵防水，以及 SGS 綜合抗衝擊與抗跌測試及濕手觸控2.0，可算是美觀得來又堅固耐用。此外，M8 5G設巾雙揚聲器，支援Dolby Atmos與Hi-Res Audio，並可把音量提升至 300%。

M8 5G熒幕上方設有2,000萬像素自拍鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

M8 5G搭載Snapdragon 6 Gen 3處理器，內置8GB記憶體，也支援最高 1TB microSD記憶卡作儲存擴展，安兔兔測試分數接近87萬。手機配備2,392 x 1,080解像度的6.77 吋 Flow AMOLED熒幕，支援120Hz更新率、3,200 nits 峰值亮度及3,840Hz PWM調光，打機時亦可在Game Turbo下啟動2,560Hz觸控採樣率。同時，M8 5G內置5,520mAh電池及支援45W快充，25分鐘可充滿50%電量。

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式變做全能遙控器。

USB Type-C介面設於機底，支援45W有線快速。

機身右側設有電源鍵及音量鍵。

M8 5G提供雙SIM卡插槽，其中SIM2fr ]槽與microSD記憶卡共用。

M8 5G主攝由5,000萬像素Light Fusion 400廣角與200萬像素景深鏡頭組成，提供基本的拍攝功能，包括支援 4K 30fps錄影，另設2,000萬像素前置鏡頭，照顧自拍與視像通話。受惠於主鏡頭質素及內置AI功能，拍攝一般風景及人像有很高的畫質，再加上內置常用的AI影像編輯工具，整體拍攝體驗絕不比中階手機差。

M8 5G的相機界面相對簡單，但仍有不同的拍攝功能。

內置常用的AI影像編輯工具。

M8 5G搭載Snapdragon 6 Gen 3處理器，安兔兔測試分數接近87萬。

受惠於主鏡頭質素及內置AI功能，M8 5G拍攝的照片有很高的畫質。

總結

單看M8 5G 的外形設計，已帶點高貴味道，但它在香港其實只是千多元定價，256GB為$1,699、512GB為$1,899。 即使支援 microSD 記憶卡擴充，筆者仍建議直上512GB型號，兩者只相差$200，卻能換來更大儲存彈性，日後拍片、存相和下載離線內容都更省心。

作業系統：Xiaomi HyperOS 2

處理器：Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2.4GHz八核心

記憶體：8GB RAM / 256GB/512GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,392 x 1,080 像素，6.77吋Flow AMOLED

制式：GSM B2/3/5/8 / WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71 / LTE TDD B38/40/41/42/48 / 5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/71/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：2,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 200萬像素景深（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou / NFC / 紅外線埠 / 屏幕指紋感應器

電池：內置 5,520mAh

體積：164 x 75.42 x 7.35 毫米

重量：178 克

售價：$1,699 (256GB) / $1,899 (512GB)

查詢：小米 3077 3620

同場加映

Momax推出1-VIBE CLIP M.IN.D AI夾耳式環境降噪耳機，主打AI即時翻譯（支援 140 種語言）與清晰通話，配合iOS/Android應用程式，可一鍵啟動翻譯、錄音與語音指令，適合不同用途的需要。耳機採用夾耳式設計，單耳重4.2克，提供太陽橙、黑色、鈦色三款配色，隨盒可解鎖應用程式內免費基本翻譯功能。核心規格包括雙麥克風ENC降噪、多點連接、11毫米動圈單元、定向聲學設計，以及IPX4防水與最長30小時續航。定價$369。