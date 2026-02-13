歡迎回來

近年常聽到信託兩個字。以前總覺得與自己距離很遠，直到女兒漸長、家庭責任加重，我才開始認真研究。市場亦不時提及，部分東南亞高淨值人士把資產交由香港私人銀行及財富管理平台處理。在地緣政治與監管環境持續變化的背景下，跨境資產重新部署已成趨勢。這些討論未必與一般家庭直接相關，卻讓我思索，在自己現有資產水平下，是否也有更穩妥安排。
理財智慧

我開始研究信託的原因

財智談
陳家揚
財智談

　　近年常聽到信託兩個字。以前總覺得與自己距離很遠，直到女兒漸長、家庭責任加重，我才開始認真研究。市場亦不時提及，部分東南亞高淨值人士把資產交由香港私人銀行及財富管理平台處理。在地緣政治與監管環境持續變化的背景下，跨境資產重新部署已成趨勢。這些討論未必與一般家庭直接相關，卻讓我思索，在自己現有資產水平下，是否也有更穩妥安排。

 

　　信託並非有錢人專利。不少人一提到信託，就會聯想到稅務或龐大家族資產，但其本質並非遙不可及的法律結構，而是一種透過受信關係，把所有權與受益權按預設安排分離的機制。在某些法律安排下，資產或可減少經遺產認證程序處理的不確定性。隨著人生條件改變，例如子女仍未成年、家庭責任加重，信託所提供的時間控制與保障功能，便會逐步顯現價值。

 

我開始研究信託的原因

隨著人生條件改變，信託的時間控制與保障功能會逐步顯現價值。(Shutterstock)

 

　　近年金融業界亦嘗試透過較標準化、用途較明確的信託形式，降低使用門檻。部分以簡化家族信託或標準化私人信託出現，讓更多家庭在較可控成本下接觸信託安排。

 

　　另一方面，坊間亦出現一些被稱為類信託的安排，多與保險或其他既有架構結合，結構較易理解，成本與管理要求相對可控。不過，這類安排並不等同傳統家族信託契約，因為法律所有權並未真正轉移至獨立受託人。即使如此，它仍可預先處理受益人設定與資產分配時間安排，在某些人生階段已能發揮部分功能。

 

　　對中產家庭而言，信託價值在於彈性。在家庭結構仍相對簡單、資產規模有限、主要責任集中於照顧子女與雙親階段時，若遇上突發情況，資產能否按原意使用，而不在不合適時間被動用或錯配，才是關鍵。

 

　　對我而言，研究信託本身是一種準備，在仍有選擇空間時，先理解不同安排角色與界線。真正財富，不在於帳面多少，而在於沒有我之後，家庭是否仍然安穩。

Tags:#財智談#信託#財富管理#資產管理#財富分配#家庭保障
