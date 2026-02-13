農曆年職場英語｜馬年向上司與客戶送祝福，專業商務英文賀詞寫法指南

踏入丙午馬年，相信各位的電郵收件箱與WhatsApp已經開始陸續收到客戶、合作夥伴的新年問候。每逢這個時節，不少打工仔都會面臨一個共同的難題：用中文書寫「馬到功成」、「一馬當先」固然揮灑自如，但一旦轉換成英文，往往不知如何落筆。寫得太簡單，怕被認為求其敷衍；寫得太艱深，又擔心對方聽不明白；最怕是不小心爆出幾句「中式英文」，貽笑大方。

其實，向客戶或上司送上馬年祝福，不單是基本的商務禮儀，更是一個展示文化素養的機會。一句到位、用得恰當的英文賀詞，隨時能令對方留下更深印象。這正正是專業與業餘的分野所在。

這篇文章將針對香港職場最常見的三種場景：「致客戶與合作夥伴」、「致上司與管理層」、「致同事與下屬」，為你提供即學即用的英文賀辭範例。每個example均備有中英對照，等你唔使臨急抱佛腳，let’s go!

Part 1：致客戶與合作夥伴——穩陣得體版

此類場合最重專業得體，既要帶出馬年的好意頭，亦要將「馬」的意象自然融入商業願景。

1. Wishing you a galloping start to the Year of the Horse, and may your business surge forward with unstoppable momentum.

祝你有一個如駿馬奔騰的新開始，願業務以無可阻擋之勢銳意向前。

2. May the Year of the Horse bring you immediate success and the stamina to reach new heights.

願馬年為你帶來即時的成功，以及攀上新高峰的耐力。

3. Wishing you and your team a prosperous and powerful Year of the Horse.

祝你與團隊擁有一個繁榮且充滿力量的馬年。

Part 2：致上司與管理層——感恩敬重版

向高層致意，重點在於感謝對方的帶領，並祝願公司在領導下再創佳績。（用字宜比致客戶時更顯謙遜、敬重。）

4. Thank you for your remarkable leadership over the past year. May the Year of the Horse see us charging towards every goal with you at the reins.

感謝你過去一年的卓越領導。願馬年我們能在你的執韁帶領下，向每一個目標全力衝刺。

5. Wishing you a year of being the frontrunner in our industry. It is a privilege to work alongside you.

祝你新一年成為行業的領跑者。能與你共事，實屬榮幸。

6. May you continue to spot and nurture the “thousand-mile horses” within our team. Happy Lunar New Year.

願您繼續發掘並培育團隊中的「千里馬」。農曆新年快樂。

Part 3：致同事與下屬——鼓勵關懷版

對於平輩或團隊成員，語氣可以相對輕鬆，充滿幹勁。除祝賀外，亦可加入對過去一年努力的肯定。

7. We’ve worked hard, and now it’s our year to shine. Have a fantastic and fast-paced Year of the Horse!

我們過去奮力拼搏，今年是我們發光發亮的一年。祝大家有一個精彩且快節奏的馬年！

8. A winning team is like a herd of wild horses—strong together. So proud of what we’ve achieved. Happy Horse Year!

一支常勝的團隊，就如一群駿馬，團結而強大。我為我們取得的成績感到驕傲。馬年快樂！

9. Wishing you a year of riding high and smashing your targets!

祝你新一年氣勢如虹，超額達標！

寫好這一句祝福，不單是為了應酬過年的幾日。它可以讓客戶在收信的瞬間，對你留下「有文化底蘊、有國際視野」的印象；也可以讓同事在讀訊息的當下，感受到你對團隊的看重。這些細微位，正是職場上無形的資產。

最後，祝大家馬到功成，馬年順利！