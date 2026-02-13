歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
農曆年職場英語｜馬年向上司與客戶送祝福，專業商務英文賀詞寫法指南
辦公室求生術

農曆年職場英語｜馬年向上司與客戶送祝福，專業商務英文賀詞寫法指南

職場英語教室
Zephyr Yeung
職場英語教室

　　踏入丙午馬年，相信各位的電郵收件箱與WhatsApp已經開始陸續收到客戶、合作夥伴的新年問候。每逢這個時節，不少打工仔都會面臨一個共同的難題：用中文書寫「馬到功成」、「一馬當先」固然揮灑自如，但一旦轉換成英文，往往不知如何落筆。寫得太簡單，怕被認為求其敷衍；寫得太艱深，又擔心對方聽不明白；最怕是不小心爆出幾句「中式英文」，貽笑大方。

 

農曆年職場英語  │  馬年向上司及客戶送祝福，商務英文賀詞這樣寫才夠專業

Credit: https://stock.adobe.com/hk/

 

　　其實，向客戶或上司送上馬年祝福，不單是基本的商務禮儀，更是一個展示文化素養的機會。一句到位、用得恰當的英文賀詞，隨時能令對方留下更深印象。這正正是專業與業餘的分野所在。

 

　　這篇文章將針對香港職場最常見的三種場景：「致客戶與合作夥伴」、「致上司與管理層」、「致同事與下屬」，為你提供即學即用的英文賀辭範例。每個example均備有中英對照，等你唔使臨急抱佛腳，let’s go!

 

Part 1：致客戶與合作夥伴——穩陣得體版

 

農曆年職場英語  │  馬年向上司及客戶送祝福，商務英文賀詞這樣寫才夠專業

Credit: https://stock.adobe.com/hk/

 

　　此類場合最重專業得體，既要帶出馬年的好意頭，亦要將「馬」的意象自然融入商業願景。

 

　　1.    Wishing you a galloping start to the Year of the Horse, and may your business surge forward with unstoppable momentum.

　　祝你有一個如駿馬奔騰的新開始，願業務以無可阻擋之勢銳意向前。

 

　　2.    May the Year of the Horse bring you immediate success and the stamina to reach new heights.

　　願馬年為你帶來即時的成功，以及攀上新高峰的耐力。

 

　　3.    Wishing you and your team a prosperous and powerful Year of the Horse.

　　祝你與團隊擁有一個繁榮且充滿力量的馬年。

 

Part 2：致上司與管理層——感恩敬重版

 

　　向高層致意，重點在於感謝對方的帶領，並祝願公司在領導下再創佳績。（用字宜比致客戶時更顯謙遜、敬重。）

 

　　4.    Thank you for your remarkable leadership over the past year. May the Year of the Horse see us charging towards every goal with you at the reins.

　　感謝你過去一年的卓越領導。願馬年我們能在你的執韁帶領下，向每一個目標全力衝刺。

 

5.    Wishing you a year of being the frontrunner in our industry. It is a privilege to work alongside you.

　　祝你新一年成為行業的領跑者。能與你共事，實屬榮幸。

 

6.    May you continue to spot and nurture the “thousand-mile horses” within our team. Happy Lunar New Year.

　　願您繼續發掘並培育團隊中的「千里馬」。農曆新年快樂。

 

Part 3：致同事與下屬——鼓勵關懷版

 

農曆年職場英語  │  馬年向上司及客戶送祝福，商務英文賀詞這樣寫才夠專業

Credit: https://stock.adobe.com/hk/

 

　　對於平輩或團隊成員，語氣可以相對輕鬆，充滿幹勁。除祝賀外，亦可加入對過去一年努力的肯定。

 

　　7.    We’ve worked hard, and now it’s our year to shine. Have a fantastic and fast-paced Year of the Horse!

　　我們過去奮力拼搏，今年是我們發光發亮的一年。祝大家有一個精彩且快節奏的馬年！

 

　　8.    A winning team is like a herd of wild horses—strong together. So proud of what we’ve achieved. Happy Horse Year!

　　一支常勝的團隊，就如一群駿馬，團結而強大。我為我們取得的成績感到驕傲。馬年快樂！

 

　　9.    Wishing you a year of riding high and smashing your targets!

　　祝你新一年氣勢如虹，超額達標！

 

　　寫好這一句祝福，不單是為了應酬過年的幾日。它可以讓客戶在收信的瞬間，對你留下「有文化底蘊、有國際視野」的印象；也可以讓同事在讀訊息的當下，感受到你對團隊的看重。這些細微位，正是職場上無形的資產。

 

　　最後，祝大家馬到功成，馬年順利！

 

Tags:#技能增值#職場英語#學英文#英語教學#馬年#農曆新年#賀詞#祝福#商務英文#上司#客戶#同事#下屬
Add a comment ...Add a comment ...
簽約前必備Checklist（二）｜拆解英文合約潛藏陷阱，表面優惠恐變損失？
更多職場英語教室文章
簽約前必備Checklist（二）｜拆解英文合約潛藏陷阱，表面優惠恐變損失？

投票區

黎智英國安案判囚廿年
436
|
2

你點睇判刑結果？

過重
17%
適當
29%
過輕
50%
無意見
4%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處