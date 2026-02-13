AI代理強勢崛起！Claude Cowork攻入法律、財務核心流程，SaaS軟件業面臨結構性崩潰？

與OpenAI、Google鼎足而立的AI初創Anthropic，甫踏入2026年即推出新型AI代理工具「Claude Cowork」。它不但可以在用戶指示下，自行存取電腦資料夾和撰寫文件，在加裝法律和財務插件後，還可以自動審查合約、稽核帳目、以及生成合規報告。這瞬間引爆市場恐慌，擔心相關文職人員和SaaS商用軟件將被AI取代，致使軟件股全線暴跌，SaaS產業單日蒸發約2,850億美元產值，華爾街更將這慘況稱為「SaaS軟件末日」。這是否標誌著 AI 已從輔助工具演變成軟件殺手？

Cowork+插件完勝專業軟件

2026年1月12日，Anthropic發表代理式AI桌面工具Claude Cowork，安裝到電腦後，即可替你操作電腦：用戶只需指定Cowork可存取的資料夾，AI迅速查閱內裡檔案後，即可自主規劃多步驟任務，如從散亂筆記生成有井井有條的報告、將收據截圖中的金額與日期擷取至試算表，或依照日期與檔案類型重新命名檔案。雖然它的功能看似強大，但只屬眾多AI代理之一，故未對市場造成甚麼衝擊。

真正可怕的是，Anthropic於1月30日為Claude Cowork推出11個不同功能插件，應用範圍包括：法律、財務、營銷等領域。譬如加裝法律插件後，Cowork可以直接登入企業資料庫，自動完成大量合約條款的審查和合規報告的產出，等於取代了「法律助理+專業軟件」的主要職能。

一家事務律師事務所每日要處理大量合約，起碼要僱用一名法律助理和訂閱一套SaaS法律軟件來應付這項職務。這名助理的日常工作是，利用專業法律軟件來審閱逾千頁合約條款、標註交易風險、並撰寫合規報告。當AI可以自主執行上述任務，律師事務所就可以省回聘請助理和訂購法律軟件的成本了。

大家可以把Claude Cowork視成你的同事，它可以自動完成你指派的任務，例如整理電腦資料夾、創建文件、生成報告初稿等。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

SaaS末日蒸發 2,850 億美元

於是乎，Cowork 插件的發布引發隔週二（2 月 3 日）的「SaaS軟件末日」（SaaSpocalypse）。當天，與法律相關的軟件和資訊服務商股價崩跌，尤其是在法律資訊行業具指標性地位的湯森路透（Thomson Reuters）股價重挫19%，為消費者提供網上法律服務的 LegalZoom 也大瀉18%。

Anthropic 同步推出的財務插件，可讓Cowork直接切入月結、對帳、稽核等核心工作流程。它能將原本需要 10 個初級會計員完成的工作量，壓縮至 1 個 AI 代理即可達成，這種效率的躍進可能讓Salesforce、ServiceNow 等軟件商面臨收入根基的結構性萎縮，導致這兩家公司股價下跌逾7%。結果，賣壓一路擴散至整個SaaS軟件、法律與金融服務板塊，合共蒸發約 2,850 億美元（約2.22兆港元）產值。

這股拋售潮背後，是投資者對軟件業SaaS（Software as a Service）商業模式的深度質疑。SaaS軟件商的營運仰賴3大支柱：按席位收費、複雜用戶介面、以及功能封閉性，但Cowork的誕生卻精準打擊這3根支柱。

Anthropic為Claude Cowork推出11款不同功能插件，可以替你處理銷售、營銷、財務、或者法律事務。（圖片來源：Anthropic官網）

Cowork打擊SaaS三大支柱

首先，按席位訂閱（Per-Seat Subscription）模式面臨瓦解。假如企業有100名員工通常要訂閱100個SaaS軟件帳戶，每個帳戶年費數千美元。摩根大通分析指，一套Cowork可取代 10 名初級會計員的工作量，這意味著企業過去可能要採購 100個軟件帳戶供100名會計員使用，現在只需訂閱10個軟件帳戶給10個AI代理，即可完成同樣任務，從而大幅降低SaaS軟件開支。

其次，複雜介面的壁壘正在瓦解。以往，SaaS軟件商刻意設計複雜的圖形用戶介面（Graphical User Interface，GUI），以提高用戶的轉換成本。但現在Cowork實現了「零GUI操作」，用戶只需向AI輸入提示詞，描述工作細節和要求，AI便會在後台自動完成任務，讓用戶無需再面對任何SaaS軟件介面。當軟件從前台退至後台，品牌溢價和用戶黏著性勢將大打折扣。

最後，功能封閉性失去意義。SaaS軟件通過專有檔案格式和獨門功能，形成自家的封閉生態圈。以繪圖軟件為例，各自有專屬的檔案格式，其他軟件無法開啟和編輯，用戶必需留在原有軟件生態圈，方能使用完整功能。但如今不同了，Cowork透過名為 MCP（Model Context Protocol）的通訊協議，能夠竹自由調用各種軟件工具，完全繞過SaaS的生態圍牆。高盛分析師本·斯奈德（Ben Snider）直言，當前SaaS軟件業的處境與 2000 年代初遭互聯網重挫的報紙業非常相似，顯示其對行業前景持高度悲觀立場。

Anthropic執行長達裡奧·阿莫代（Dario Amodei）曾於2025年5月預測，AI將在「1至5年內」取代50%入門級白領工作；如今該公司推出Claude Cowork，可說是阿莫代自我實現預言。（圖片來源：維基百科）

黃仁勳：AI取代軟件不合理

那麼，AI是否會取代整個軟件業？針對此論調，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳率先發聲反擊：「認為軟件業正在衰退、將被AI取代，這是世上最不合邏輯的事。」他強調，無論是人類或AI，執行任務的最高效方法是運用現有工具，而非重新發明工具。換句話說，AI 仍需透過軟件來協同工作。

華爾街券商 Wedbush Securities 也認為，企業不太可能完全推翻投資多年的軟件基礎設施，全面遷移到 Anthropic或OpenAI的AI代理平台，主要原因是這些企業數十年來累積的數據和核心記錄系統已深植於現有業務流程中，難以迅速轉換。

即使軟件業不會消亡，但其商業模式正面臨深刻重構。市調機構IDC預估，到2028年70%的SaaS軟件商將重構定價策略，從按席位收費轉向基於實際使用量（Consumption）、AI 代理互動次數（Agent-based Interactions）或成果（Outcome）等新收費模式。這反映在AI 時代下「按人頭收費」邏輯已呈崩潰之勢。

市場正篩選軟件業贏家與輸家

一直以來，按席位訂閱制為軟件商提供穩定、可預測的收入，是SaaS業者高估值的基礎。然而，按使用量或其他方式收費，意味著公司收入波動加大、現金流可預測性下降，因此SaaS企業的核心價值或許要重新定義。

再者，這個定價邏輯大轉彎將SaaS軟件公司的市場定位從「賣工具」推向「賣成果」，其產品競爭力將由功能堆疊轉向可量化的產出能力。如此一來，SaaS軟件商以獨門功能和複雜介面築起的護城河，可能也會變得毫無用武之地。

Claude Cowork引發的這場軟件末日風暴，標誌著SaaS軟件業從高增長神話走向新常態的轉折點。那些能夠成功整合AI、重構商業模式、建立數據護城河的軟件公司，將在新格局中佔據制高點。那些固守舊有模式、低估AI衝擊的軟件企業，則有可能在這波AI浪潮中被淘汰了！