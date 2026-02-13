從履卦看美伊會談（有片）

（編者按：以下為視頻的文字版本）

大家好，我是山今老人岑逸飛，今集和大家談談美國和伊朗。

為甚麼談這兩個國家呢？因為拍攝這個視頻的時候，美國的代表和伊朗的代表正好在亞曼開會，談伊朗的局勢，究竟會變成怎樣還不知道，我們不知道會有甚麼特別的結果，但是要談的不止兩個國家，伊朗的問題，其實是涉及三個國家，一個是以色列，一個是美國，第三個才是伊朗。

以色列與伊朗僵持不下，遂找老大哥美國幫忙。(Shutterstock)

其實以色列很想打伊朗，因為去年6月試過打伊朗，伊朗反擊，令到以色列變成好像加沙般，所以以色列是無力打、不夠力打、很想打，最好就找大哥，於是找美國出手。美國是幫忠實擁躉來對付伊朗，但是美國有一個難題，就是可以打，也能夠打，但是就不想打，美國現在不想走入中東這個泥潭，因為其實不只是打伊朗那麼簡單，伊朗周邊的阿拉伯國家，譬如阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾都是遜尼派，都是反對美國打伊朗的，所以美國投鼠忌器，怕進了去就脫不了身。伊朗本身根本就是無力打、不夠打，但是要死撐，一定要表現出自己很厲害，所以三個國家都是綁手綁腳。

談判本身很重要，但是還要看談判的代表是誰，伊朗派了外長阿拉格齊去阿曼，美國則派了兩個代表，一個是美國的特別外交代表威特科夫，他並不重要，還有一個代表大家要特別留意，這個人就是特朗普的女婿，叫做庫什納，現在美國很多媒體都寫Kushner is everywhere（到處都見到庫什納）。這個人很特別，今年才44歲，年輕有為，娶了特朗普的女兒，她非常愛這個猶太血統的年輕人。他在特朗普第一任執政時，已經是高級顧問，到現在無任何公職，但是所有事情都有他的份，俄烏談判如何能夠達成協議有他的份，以色列和哈馬斯的談判也有他的份，現在到伊朗和美國的談判也有他的份，可見特朗普非常器重他的女婿。庫什納的先祖是猶太人，後來他爺爺那一代逃過了納粹大屠殺，所以他是大屠殺倖存者的孫，但是都成為富二代。他其實都很能幹，長袖善舞，除投資房地產，還涉足傳媒和電影。

特朗普女婿庫什納現年44歲，政商皆得意。(AP)

了解猶太人在美國的作用，大家不妨參考一本書，叫做《Fire and Fury（火與怒）》，這本書說你若要了解特朗普政府有甚麼特色，最需要研究猶太人與非猶太人之間的角力，庫什納作為特朗普的女婿，有猶太血統，是站在猶太人那一邊，很多人都認為特朗普有意將他打造成為以色列的救世主。但是一些共和黨內的非猶太人，不想共和黨變成猶太人的世界。

《火與怒》道出猶太人與非猶太人在特朗普政府內的角力 (AP)

這場美伊談判應該有很多基本的矛盾，因為伊朗明言只談核子設施的問題，但特朗普很希望碰到核武問題，因為現在伊朗核子發展迅速，那些飛彈已經不是以前的飛彈了。這些矛盾很難解拆，大家又有很多綁手綁腳的地方。

我們不妨卜一個卦，看看會否說到現在美國和伊朗的局勢，會變成怎樣。很簡單，因為這次是以伊朗為主，所以我就以USA做上卦、IRAN做下卦，看看這個卦會說出甚麼玄機。用A是1、 Z是26來計，USA加起來是41劃，41除8剩1，得出乾卦，象徵天，這個是上卦；下卦方面，我們將IRAN加起來，是42劃，42除8剩2，得出兌卦，兌為澤，所以整個卦上天下澤，叫做履卦。

天澤履卦

履卦很特別，很多人看《易經》，其實無專門理解履卦裏面的問題，因為履卦講明是與老虎有關，「履虎尾，不咥人，亨」，就是履卦的卦辭。大家會奇怪，為何履卦會無故跑出一隻老虎？這些就是學《易經》要學的。在天澤履，天是乾卦，象徵馬，下面的兌卦象徵羊，一隻馬一隻羊，為何會跑了一隻老虎出來？原來履卦下面的兌卦，由下至上數是陽陽陰，將陽陽陰變成錯卦，陽變陰、陰變陽，就變成陰陰陽，陰陰陽即艮卦，艮卦就是老虎。履卦出現老虎，就是叫你小心，你現在是站在老虎的尾巴上，你不小心的話，恐防老虎會回頭咬你一口，現在形勢很危急，即是說現在的伊朗在履虎尾，要做到不咥人，不被美國咬到，就叫亨。這裏看到老虎是出現在艮卦，不是出現在兌卦，而艮卦是兌卦的錯卦，所以講明現在美國是老虎，但那隻老虎是隱藏的，表面像羊，笑嘻嘻，裏面可能是老虎，不是已現身讓你看到的老虎。美國最近已經出動了一艘航空母艦，叫林肯號，派到伊朗附近，不過無做任何事情，只是擊落了伊朗的無人機，暫時只是在耀武揚威。

兌卦

艮卦

我們卜到這個履卦，知道履虎尾不咥人是亨，然後要看究竟哪個爻才是答案，我們還要看天澤履卦的變爻。怎樣計算變爻呢？USA是41劃，IRAN是42劃，加起來是83劃，83除6剩5，所以變爻是履卦的九五爻。九五爻的爻辭很簡單 只有四個字：「夬履，貞厲」。甚麼是夬履呢？夬這個字本身可解作缺口，或者是缺點，或者是訣別，或者決斷也可以，因為用在夬履上，履是鞋，就很容易解，這隻夬履就指伊朗，其實現在已經變成一隻爛鞋，一隻千瘡百孔的鞋，描述了伊朗現在的情況是怎樣。因為自從去年6月，以色列和伊朗打了12天的戰爭，伊朗的貨幣貶值了逾60%，而且近一年來伊朗的通脹也逾40%，所以伊朗的情況非常不濟，好像一隻爛鞋般，所以這個卦說伊朗說得很清楚，也說明伊朗其實沒有談判的籌碼。然後說貞厲，厲即是危險，指如果伊朗不懂得變通，堅持現在這個做法來和美國談判，後果是很嚴重的。

其實這個卦的爻辭非常貼切伊朗的情況，而美國其實是不想打的，但是希望能夠拿到好處，所以美國對付伊朗的方法是溫水煮蛙，慢慢燉，看你怎樣死。伊朗如果知機，其實應該變通，不要那麼堅持，知道自己的談判籌碼不是那麼多，所以要稍微忍氣吞聲，給美國一些甜頭，或者可以苟延殘喘下去。現在伊朗國內反對勢力很厲害，本來是德黑蘭的商販示威，之後學生加入，接著老百姓加入，他們都因為物價飆升而怨聲載道，所以伊朗要好自為之。現在這次談判不是一次性，接下來還有下一輪的談判，可能還有幾輪的談判，然後我們就知道，究竟美國和伊朗之間的關係會走到哪一個方向。

