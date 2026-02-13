歡迎回來

10
二月
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣 啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
大型盛事 節慶活動
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
推介度：
10/02/2026 - 26/02/2026
免費
11
二月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
推介度：
11/02/2026 - 17/02/2026
免費
Youtube Facebook Instagram
1周部署 | 劉偉強：港股重磅科網股走弱 拖累大市氣氛 丨預期港股27000水平比較大阻力 | 下周部署宜守不宜攻
股市動向
理財智慧

1周部署 | 劉偉強：港股重磅科網股走弱 拖累大市氣氛 丨預期港股27000水平比較大阻力 | 下周部署宜守不宜攻

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：中原資產管理投資策略師　劉偉強

 

　　港股重磅科網股走弱，拖累大市氣氛，預期港股27000水平仍有一個比較大阻力！展望下星期港股、美股部署宜觀望，不宜太過進取！

 

 

影片網址：https://youtu.be/hA4myIwywas?si=Ydg6hAjsHLvqpycf

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

Tags:#美股#港股#恒生指數#恒指#科網股#中原資產管理#劉偉強
投票區

黎智英國安案判囚廿年
435
|
2

你點睇判刑結果？

過重
17%
適當
29%
過輕
50%
無意見
4%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
