歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68 麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶
美食情報
美食優惠

麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　麥當勞新春優惠！麥當勞App由2月14日至2月22日帶來三款限時美食優惠，$48十八件麥樂雞勁抵好吸引，$68 麥炸雞分享桶及$78開運青花椒味雞翼桶，最啱新春 party開心share！同時，新春招財福堡系列進入倒數階段，更提供減$5優惠，大家記得把握機會食平啲！

 

麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68 麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶

 

　　去麥當勞食新春「雞全餐」！麥樂雞 fans終於可以至抵價 $48歎18件麥樂雞，或點多幾份成座「麥樂雞」新春party 開心party最啱；而麥炸雞分享桶（6件）亦提供限時優惠，由平日App優惠價$88大減至$68，平足20 蚊，自可揀原味、蜜糖BBQ或辣辣麥炸雞！另外，期間限定的開運青花椒味雞翼桶（16件）只售$78，平均每隻雞翼唔使$5/隻。
 

麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68 麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶

$48 麥樂雞（18件）

麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68 麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶

$68 麥炸雞分享桶（6件）

可選6件原味麥炸雞/6件蜜糖BBQ麥炸雞；3件原味麥炸雞+3件蜜糖BBQ麥炸雞；3件原味麥炸雞+3件辣辣麥炸雞；2件原味麥炸雞+2件蜜糖BBQ麥炸雞+2件辣辣麥炸雞
 

麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68 麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶

$78開運青花椒味雞翼桶（16件）

 

　　此外，新春招財福堡系列現已進入倒數供應階段，想再三回味的粉絲可選「黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜套餐減$5」優惠，以豐富盛宴開展新一年。

 

麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68 麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶

黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜滋味套餐減$5

 

Tags:#麥當勞#美食優惠#美食情報#農曆新年2026
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕／除夕大餐2025｜尖沙咀金普頓酒店首推自助餐／Swim Club維港夜景倒數派對
更多搵食地圖文章
聖誕／除夕大餐2025｜尖沙咀金普頓酒店首推自助餐／Swim Club維港夜景倒數派對

投票區

黎智英國安案判囚廿年
425
|
2

你點睇判刑結果？

過重
17%
適當
29%
過輕
50%
無意見
4%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處