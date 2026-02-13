麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶

麥當勞新春優惠！麥當勞App由2月14日至2月22日帶來三款限時美食優惠，$48十八件麥樂雞勁抵好吸引，$68 麥炸雞分享桶及$78開運青花椒味雞翼桶，最啱新春 party開心share！同時，新春招財福堡系列進入倒數階段，更提供減$5優惠，大家記得把握機會食平啲！

去麥當勞食新春「雞全餐」！麥樂雞 fans終於可以至抵價 $48歎18件麥樂雞，或點多幾份成座「麥樂雞」新春party 開心party最啱；而麥炸雞分享桶（6件）亦提供限時優惠，由平日App優惠價$88大減至$68，平足20 蚊，自可揀原味、蜜糖BBQ或辣辣麥炸雞！另外，期間限定的開運青花椒味雞翼桶（16件）只售$78，平均每隻雞翼唔使$5/隻。



$48 麥樂雞（18件）





$68 麥炸雞分享桶（6件）

可選6件原味麥炸雞/6件蜜糖BBQ麥炸雞；3件原味麥炸雞+3件蜜糖BBQ麥炸雞；3件原味麥炸雞+3件辣辣麥炸雞；2件原味麥炸雞+2件蜜糖BBQ麥炸雞+2件辣辣麥炸雞



$78開運青花椒味雞翼桶（16件）

此外，新春招財福堡系列現已進入倒數供應階段，想再三回味的粉絲可選「黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜套餐減$5」優惠，以豐富盛宴開展新一年。

黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜滋味套餐減$5