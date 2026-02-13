香格里拉「88晚全球免費住宿」有獎活動＋新春住宿優惠66折

已經計劃新一年的旅行大計？咁就要參加香格里拉集團最新推出「香格里拉88晚全球免費住宿有獎活動」，只要完成指定動作及簡單任務，即有機會贏取88晚免費旅行住宿，非常吸引！喜歡內地遊的朋友不可錯過，香格里拉推出中國內地指定新春連續住宿優惠，即時預訂可享高達66折優惠，本地酒店亦有2晚連住限時優惠。

想成為當中一位享88晚全球免費住宿大獎的幸福兒？你只需要於2026年2月10日（正午12時）至23日（晚上11時59分）期間推出的「香格里拉88晚全球免費住宿有獎活動」活動期間，關注香格里拉官方Instagram或小紅書帳號，並完成簡單任務，即有機會贏取88晚全球免費住宿大獎。香格里拉評審團將根據創意性和獨特性進行評分，從所有作品中選出一位得分最高的得獎者。得獎名單將於2026年3月3日元宵節在香格里拉官方Instagram及小紅書平台公布。

除此之外，香格里拉會會員可通過官方App 或微信小程序，參加為期12天（2月10日至21日）的每日福馬互動遊戲。活動以「走馬燈」為創意，會員可通過遊戲積累福運值，參與隊伍排名，沖榜贏大獎。每日冠軍隊伍將齊分88,888香格里拉會積分，其他參與隊伍的會員亦可獲得餐飲或住宿禮券，讓福氣貫穿整個新年。



香格里拉與當代藝術家陳粉丸合作設新春佈置，圖為上海靜安香格裡的「轉運轉馬燈」藝術裝置。

香格里拉推出中國內地指定新春連續住宿優惠，即時預訂可享高達66折優惠，重點推介北京首鋼園香格裡拉入住 2晚連住6.6折，另外港島香格裡拉2晚連住限時優惠；九龍香格裡拉2晚連住8.5折；香港嘉裡酒店2晚連住限時優惠；香港 JEN 酒店 2晚連住8.5折。

香港九龍香格里拉年初一（2月17日）舉辦大型「撈起」活動，邀請188位賓客共迎新禧，齊聲高呼吉祥賀語，共迎新春佳運。而香港港島香格里拉米芝蓮一星珀翠餐廳將於年初二（2 月 18 日）推出主廚 Uwe Opocensky 特製六道菜嘗味菜單，配以侍酒師精選佳釀，在維多利亞港醉人煙花景色下，奢享米芝蓮星級美饌。

打算北上的朋友， 深圳福田香格里拉於除夕夜（2月16日）於鮮咖啡餐廳舉辦百人「魚生撈起」盛宴； 初一至初七期間更有打年糕、包餃子等年俗活動。

香格里拉88晚全球免費住宿有獎活動



參加方式： 於2026 年2月10日（正午12時）至2月23日（晚上11時59分）期間，參加者只需到香格里拉官方Instagram（@shangrilahotels）或小紅書（@香格里拉會），在指定的活動貼文完成以下簡單任務，即有機會成為那位獨得88晚全球免費住宿的幸運兒：

1. 追蹤香格里拉官方Instagram（@shangrilahotels）或小紅書（@香格里拉會）帳號。

2. 喜歡及分享指定活動貼文。

3. 在帖文評論區留言，告訴我們你最想到全球哪一間香格里拉接好運，並說明原因，並@三位好友一起傳好運！

https://www.shangri-la.com/cn/landing/cny2026/