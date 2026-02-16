「赤馬紅羊劫」源自中國傳統干支紀年法，指丙午年（赤馬，26年）與丁未年（紅羊，27年）連續兩年火氣極旺，被視為60年一遇的動盪周期，易發生重大天災、戰爭、政權更迭或社會動盪，對現代金融社會影響又如何？





五行中，火剋金，金融社會屬金，故初看來，是不利了。怎不利？筆者不迷信，但適逢明天（17日）是初一，正式踏入赤馬年，且穿鑿附會，胡扯一番。





金融市場之劫，應是缺水，有謂魚缸無水魚難養，火旺會燒乾水，就是在缺水嗎？哈！又似乎在2026年，市場是有缺水的可能性。





環球金融市場的水塘有二，美元、日圓。美息減，日息減，將使美元貶和日圓貶，並氾濫全球，乜資產都會被買起。大家知日圓有Carry Trade（即借低息的日圓去買較高息的海外資產），但就漠視了美元也有美元的Carry Trade。恒大及不少中資企業不也是在之前美元低息時借入了龐大的美元外債，但當美息和日息一回升，之前做了美元和日圓的Carry Trade者，就要沽資產去還之前借入的美元/日圓，不然美匯（圖一）日匯（圖二）一升，就會蝕匯了。





被美國總統特朗普指派於5月上任聯儲局主席一職的沃什(Kevin Warsh)，其任務是執行特朗普的減息要求，但十分惡搞，剛公布的美國勞工情況是超好，市場立馬要將美6月減息預期推到7月。而如果今周公布的個人消費支出物價指數(PCE)又野蠻地高企不下低於2%時（這是美儲局自定的通脹目標），沃什就更難有使市場信服的理由去減息（圖三）。





特朗普要插自己友（鴿友）入美儲局，民主黨亦會插自己友（鷹友）入局。今時美儲局主席明知會5月時不再續任，但他仍會是儲局成員，而且在月前民主黨或鮑威爾已安排了8位鷹友入美儲局，一於上有政策，下有對策。特朗普的減息意願出不了白宮，入不了美儲局，沃什是獨力難支的，加減息這等大事，是不可胡來。如真能胡來，特朗普一早就胡來了啦，就是連特朗普也不能白宮指令到美儲局，才要轉轉折折換打手。





沃什如要硬減息，可能要用御用傳媒及經濟學家出文謂美國通脹一定跌，又或美國就業市場的好景只是曇花一現，AI會引來大裁員，如市場上多了這種聲音，就要考慮沃什會硬闖減息了，這會刺激美國本土資金入市，但外資則可能會因美息減、美匯跌，而自美國撤資。美息減與不減對資金流入/流出美國都各有利弊。





沃什一直講個美麗故事，認為只要一方面縮表，就會使美匯堅挺，外資不流走。另方面又可減少刺激美國國內經濟，這個是否為童話？又不一定，80年代伏爾克(Paul Volker)，就是靠抽緊銀根（即今時的縮表，QT）使美匯十分堅挺，但伏爾克的抽銀根之舉使美長債息企上15厘，美3月期票據抽上23厘。伏爾克是幾十年的銀行家，沃什是律師出身，能否對縮表又減息拿捏得好，不知。筆者只知伏爾克這位神都只能做到縮表及高息，未能縮表又減息，假如沃什搞腡了，肯定環球金融市場有大震盪。凡金融市場震盪，就人人都夾住個荷包，市場之水會緊而又緊，不過唔緊要，又QE啦，又或者改個名叫Splash，水花四濺！





當然沃什可以搞一招搬龍門，話之前美儲局定的2%通脹目標，是過嚴，應改為2.5%、3%、4%。哎！5%好唔好？咁就可以立減2厘息。冇問題，沃什便可以成為另個米勒（伏爾克之前的美儲局長），把美通脹搞上13%的那個，到時就……





日本首相高市早苗搞了不少陰謀，上位為相，首相可以調動到軍隊，但調動不了息口，日圓邁去160，入口通脹會更上層樓，一個民生物用要靠入口的日本，物價必升，日央行能不加息？一加息，日圓的Carry Trade必減，之前做了個Carry Trade要平倉，即是會自海外班資回日。





周前的金/銀/比特幣/美股四殺，傳使逾53萬戶爆倉，此中應有拆日圓的Carry Trade者，他們輸得咁甘，估計在未來一、兩個月都是在舐傷口，怕是沒太多資金再入市博殺，定是缺水之兆啦！





講錢，除了講國家級外，也要講大戶級，我等小戶，那一百幾十，是甚麼錢吖，大戶又沒有錢來投資於金融市場？似乎是無！何以見得？





微軟(US:MSFT)前周公布的財報，是經營尚好，但由於是多花了錢去做開發投資，就使到盈利有點失色。投資者見無眼前收益，又不知開發投資能否果帶來足夠利潤，就先沽為敬，致使微軟股價大大失色（圖四）。





微軟要投資於開發未來，其他乜雄物雄也一樣投資於未來不輸蝕，結果是出現了美國大科技公司內部水緊之兆，並有估，在年中或底時，有些大科技公司會出現負現金流。以前，這些大科技公司都是疊水又疊水，經常可作股份回購支持股價，但今時現金流緊了，股份回購也就此打住（圖五），這或許解釋了美股眾大指數在目前高位前徘徊而不能上破之局（圖六）。





今年，是美國中期選舉之年，按歷史走勢美股是會於4月起回落，直至10月，即選舉落幕，大局抵定後再升（圖七）。為甚麼在中期選舉年，4月後美股會回落，因為政局不明，人人夾緊個荷包，致市場無水囉！





美股無水，A股又如何？A股似乎是水長流，撇除有無外資來中/港，光是同胞的存款就有35萬億元人民幣的銀行定存在今年到期。





阿爺已經將存款利息一再降低，目的就是要趕錢入市，入股市，入保險。





今年1月壽險業銀保渠道期交保費1030億元人民幣，按年增長34%，躉交保費（甚麼是躉交保費，見闢欄一）1096億元，按年增長24%。保險公司拿了這些保費會作何投資，部分買債、部分買股（阿爺亦開了門路，鼓勵保險公司買股），部分去投資實業，32萬億元人民幣不是個小數，就算是A銀行搬B銀行，也是水活了些。





阿爺亦方方面面讓利約11億元人民幣至13億元人民幣谷同胞買股（詳見闢欄二）。





而股民方面亦見有長足增長：





2月3日，上交所官網發布的數據顯示，2026年1月A股新開戶491.6萬戶，比去年12月的259.7萬戶增長89%，比2025年1月的157萬戶增長213%。





業內分析人士認為，今年1月券商在自營業務投資收益明顯回升，經紀業務景氣度回升至歷史高位，加之兩融業務業績貢獻進一步提高，預計上市券商在今年1月整體經營業績回升至近12個月以來高位，實現完美開局。





上交所官網發布的新開戶數據顯示，2026年1月A股新開戶491.6萬戶，其中，個人投資者開戶490.5萬戶，機構投資者開戶逾1萬戶。





對比過往數據，今年1月單月新增近481.6萬戶，該數據輕鬆超越了2025年所有月份的水平，甚至高於2025年1月和2月前兩個月合計新增開戶數440.6萬戶。





據悉，2025年全年A股新開戶總數為2743.7萬戶，從單月來看，2025年3月新增開戶最高達到306.6萬戶。同時也超過了2024年絕大多數月份，僅次於2024年「9．24行情」啟動後的10月新開戶數684.7萬戶。





隨著1月收官，上市券商年報預告披露的首個高峰期結束。得益於A股過去一年的震盪上升，券商經紀及自營業務顯著增長，進而帶動整體業績回暖。





Wind統計顯示，截至1月底，中信証券等5家上市券商已披露2025年業績快報，另有17家披露了當期業績預告，合計佔到上市券商總數的五成左右。整體來看，上述22家券商業績集體報喜，8家去年的淨利潤增幅預計超七成，其中，中信証券、國泰海通、招商證券預計去年純利超百億元人民幣，分別為300.5億元人民幣、275.3億至280.06億元人民幣、123億元人民幣。





此番A股新開戶數據表現耀目，意味著券商的經紀業務持續景氣。中原證券分析師張洋認為，綜合目前市場各要素的最新變化，預計2026年1月上市券商母公司口徑單月整體經營業績將回升至近12個月以來的高位，完美開局。





就1月券商分業務表現來看，張洋分析，在自營方面，科技增長類指數升幅明顯擴大，固收市場低位出現反彈，自營業務的月度投資收益有望進一步明顯回升；在經紀業務方面，月度日均股票成交量、月度股票成交總量同步創歷史新高，經紀業務景氣度將回升至歷史高位；在兩融業務方面，兩融餘額加速攀升並持續刷新歷史新高，兩融業務的業績貢獻將進一步提高。在投行方面，股權融資規模明顯增長、債權融資規模保持穩定，投行業務總量按月將有增長。





興證策略張啟堯團隊則對A股於今年的走勢作出預期（詳見闢欄三）。





美國是否缺水，待觀察，但A股有水是不爭之實。Money makes the world goes round，然赤馬年波動大，唔好做咁大嘅孖展，甚或不做，是在波動市中生存之道。





（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）