44歲中產被裁員後發現「呼吸費」的故事

網上流傳一個人氣帖，一位44歲中產女士突然被裁員，感嘆香港的「呼吸費」高昂。她把所有生活「基礎」支出列舉出來之後，發現遣散費加儲蓄不足以維持兩年生活，有感生活迫人。這個有關「呼吸費」的故事其實不太特別，但感覺上這類思維與遭遇十分有普遍性，隨時發生在你、我、他或她身上，值得討論。

當事人列舉的支出包括衣食住行各方面，當中供樓雜費佔3萬元，養車數千元，供養父母又數千元，加上食飯、保險雜費，每月「基礎」支出約5萬元。雖說被裁員後能獲一筆遣散費，內容提到遣散費連儲蓄相對每月約5萬元的支出，只可以維持不足兩年，估計這筆錢大約只有100萬元左右。

首先，這是「吃老本」的概念，當事人明顯沒有財務自由與被動收入等概念（見連結），最可悲是吃老本也不能維持太多年，的確令人擔憂。

她以「呼吸」來形容她的「基礎」支出，指每月5萬元是「呼吸費」。「呼吸」代表基本生存必需的項目，但理財基礎要懂得分辨「想要」與「需要」。正所謂「馬死落地行」，除非覺得匹馬會翻生，否則及早自己落地步行吧。若未有信心於短期內能找到工作，就要著手處理及縮減當前的支出。

一位44歲中產女士表示被裁員後，遣散費加儲蓄不足以維持兩年生活。(Shutterstock)

很多支出，看似不能縮減，實在只是「想要」，而不是「需要」。例如最大支出是物業供款，能否想辦法節省開支？比方把物業租出，再租用租金比較相宜的單位，租金差價可以幫補供款。如今沒有工作，會否考慮賣出座駕？相信不常用車的話，外出時改搭的士與call Uber，都一定比養車更加省錢。加上，帖中提到當事人已婚，兩口子同在，情況不至於太差吧。

帖中有一段提到：｢經過超市見到『過期前特價』標籤，竟然會停下來，想一想是否購買，那種心理上的落差，比起被裁員更加心寒。」當事人覺得心寒的原因，明顯認為自己這階層不應該購買這些「過期前特價」貨品，她是中產，不應該買這些「給窮人」的貨品啊。

然而，今時今日，「中產」已經不算一個褒詞，而是帶點貶意。俗語有云「無咁大個頭，唔好帶咁大頂帽」，中產算是收支比例最錯配的一群，從帖中那段話可見一斑。

低下層及草根階層，他們能申請社會福利，如公屋、生活津貼，平日支出貼近生活所需，見到「過期前特價」標籤並無任何負面情緒，他們深深明白自己的「頭」不大，不會帶頂「大帽子」。

中產，十有八九需要供樓，上會造按揭很多時代表本身財力不足以一次過支付樓價。帖中這個案，月入約7萬至8萬元，單看物業供款加雜費，每月3萬元，佔人工近半。普通物業，市值一千幾百萬，對不少中產來說是一頂「大帽子」。富豪的物業不是更貴嗎？看看李嘉誠身家數千億元，居住的大宅才幾十億元，支出比例其實很低。

過往，其中一個相當受歡迎的分享題材是中年危機（見連結），當中所帶出的重點是「居安思危」。當事人有一段感想，她以前覺得月入7萬至8萬元好似幾叻，到被裁員才發現自己其實好脆弱。就算我們收入如日方中，也要嚴控開支，針對價值去作花費，永遠保持危機感比較可取，因為我們不知道未來有甚麼事情會發生。

未來總是充滿驚喜，又或者驚嚇。個人的話，可能一下子被裁員、投資失利、得到古怪重病、遇上交通意外等；外圍環境的話，可能碰上疫情、經濟差、股災、打仗（包括熱戰與各式戰爭，如貿易戰、關稅戰、制裁戰）等。沒有好好準備，命運一下子來個大轉勢，隨時萬劫不復。

