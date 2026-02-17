「春聯大戰」測檢政治聲望

農曆新年向來是闔家團聚和各行各業休息的日子，但對島內政治人物來說，卻是為延續政治生涯而拼命的加班時刻。

台灣的著名政治人物，向來習慣在農曆年前派發春聯（香港稱「揮春」），新年期間在廟宇和人潮聚集區域發放紅包。這項傳統除了拉近和基層選民的距離外，還能依據現場踴躍程度，測出自己在民眾心目中的地位。

民眾排隊超過5小時，才可領到韓國瑜的春聯。（韓國瑜fb圖片）

新年前的春聯，被認為是最殘酷的政壇排名比試。愈難拿到、排隊愈久的春聯，甚至會被民眾放在網上拍賣，價格高低進一步反映出政治人物的真實聲望，一般認為比民調還準確。

今年最受歡迎的，莫過於國民黨籍「立法院長」韓國瑜限量2000張、印有國瑜娃娃的Q版限量春聯「馬上幸福」，每幅網路拍賣最高喊到新台幣4900元（約港幣1200元），連一般燙金版都最高叫價新台幣1850元（約港幣455元），榮登最熱門春聯。韓國瑜發放春聯當天，有民眾從凌晨4點就在「立法院」門外冒著寒風排隊，最早領到的人輪候長達5小時以上。

韓國瑜限量版春聯網路拍賣價高達港幣1200元（韓國瑜fb圖片）

賴清德挾行政資源，在全台多個政府部門均可領到「七喜春來」春聯，但在拍賣市場卻不吃香。雖然喊價到新台幣150元（約港幣37元），但在知名拍賣網站上僅有一賣家拍售，顯見政治魅力有限得可憐。政治現實不分藍綠，目前最有希望在2028年代表國民黨和賴清德爭奪總統寶座的台中市長盧秀燕，今年派發的「馬上有錢」春聯，網路價格最高也只是新台幣100元（約港幣25元）。

台中市長盧秀燕新年期間派發的「馬到金來」紅包（台中市政府圖片）

島內政治人物春聯行情，通常中央級的高於地方官員，盧秀燕的春聯雖只有賴清德網路拍賣價的三分之二，卻仍是六都（六個直轄市）市長之冠。台北市長蔣萬安的「今馬熊讚」春聯，叫價29至50元；高雄市長陳其邁的「躍馬迎福」、「駿騰迎祥」春聯，在拍賣網站上叫價每張40元；桃園市長張善政的「馬載祿厚」春聯，則每幅叫價25至39元。

台北市長蔣萬安「金馬熊讚」春聯玩閩南語諧音梗「今嘛尚讚」，代表「現在最好」的意思。（蔣萬安YouTube截圖）

馬英九親自揮毫的春聯，每年都頗受歡迎，今年「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，拍賣網站叫價最高100元，反應持平。反倒往年春聯價格都被馬英九壓住打的蔡英文，下台後人氣首度超車馬英九，「福氣加碼」春聯網路喊價120元。

政治人物春聯之所以受歡迎，除了表達對特定人士的支持外，過年期間張貼出來，更有避免拜年吵架的妙用。原因是島內藍綠支持者互看不順眼，在門口張貼表明政治立場，可先告知來拜年的親戚和朋友。激進者可以選擇看到就掉頭離開，較明智理性的也可以在拜年時避談政治，以免擦槍走火。

政治人物農曆過年發紅包、福袋已成顯學，創始者是李登輝。他在任內每年都會回到故鄉新北市三芝區「源興居」發紅包給鄉親和熟人，排隊領紅包的民眾大排長龍，當時發放的紅包金額達新台幣200元（約港幣50元）。不過後來相關選舉法令修改，贈送超過新台幣30元現金或禮物即算賄選，連帶讓政治人物只能避嫌，紅包縮水為象徵性1到10元。

香港朋友如在新年期間到台灣旅遊，或許可順道領取理念相同政治人物的紅包。例如，國民黨籍台北市長蔣萬安於大年初一至初三，密集3天寺廟走春，依廟方安排現場發送「馬上有錢 喵」新春小物，或是廟方製作的發財金等。

台中市長盧秀燕大年初一走訪四間宮廟，發送馬年新春賀歲小紅包。小紅包以「豐盛共享」為主題，採左右開合設計，合攏時呈現兩匹駿馬並肩前行，象徵市政成果蓄勢待發、攜手向前，展開後紅包內貼有10元硬幣，並印有「馬到金來」燙金祝賀詞。

至於要爭取連任的賴清德，年初一到初三，從北到南也會趕場在多處地方發放紅包和福袋。不論何方人馬，屆時排隊人潮又是一番殘酷的現場民調。