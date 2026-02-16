歡迎回來

15
三月
西九文化區戲曲中心｜第19屆亞洲電影大獎
文化藝術
西九文化區戲曲中心｜第19屆亞洲電影大獎
推介度：
15/03/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
筆者評估今年樓市有5%至10%的穩健升勢，不過在看好之餘，總要明白現在不是一帆風順的時代，尤其外在及宏觀因素，總會有人「搞搞震」，一年中總有面對挑戰的時刻，在投資上預計樓價上升5%至10%的策略是十分穩健的，進可攻退可守。
樓市分析

三大「升災」引而不發，準置業者應「馬上上車」

樓市點評
汪敦敬
樓市點評

　　筆者評估今年樓市有5%至10%的穩健升勢，不過在看好之餘，總要明白現在不是一帆風順的時代，尤其外在及宏觀因素，總會有人「搞搞震」，一年中總有面對挑戰的時刻，在投資上預計樓價上升5%至10%的策略是十分穩健的，進可攻退可守。

 

　　但看官亦要清楚，未來可能要面對的眾多災難裏面，其實包括了「升的災難」，不健康的上升也可以是災難。甚麼情形下是「升災」？我認為以下三種局面出現，樓價就會出現不尋常的大幅度升災。

 

　　第一，香港有太多定期存款了，單是這幾年，定期存款由相當於1997年所有M3（俗稱總存款量）的一倍，膨脹至超過1997年全港資金量的兩倍。如果這些資金稍為眷顧一下樓市，其實都已經可「升到阿媽都唔認得」。茶壺那麼大，茶杯那麼小，一倒就滿瀉了。

 

三大「升災」引而不發，準置業者應「馬上上車」

今年本港樓市預期會有5%至10%的升幅 (Shutterstock)

 

　　第二個會出現升災的局面，是突然間有人察覺到樓盤被內地人買光，原來租樓不是租一日賺一日，而是租客幫了業主供樓。一個市場總有恐慌性不入市和恐慌性入市的時候，恐慌性不入市在過去幾年已經出現了，而恐慌性入市理論上有機會出現。雖然筆者不希望出現，亦不預測甚麼候會來，但如果真的出現時，就要快一些入市；更穩陣的方案，其實是買家承擔到的話，就現在入市。

 

　　筆者在最低潮時仍然堅持樓市基礎健康，除多謝大家支持之餘，亦很感謝曾淵滄教授，因為有次我在會德豐飯局分享我對樓市的看法，曾教授在做總結時點名同意我所說的「這幾年的樓價下跌，並不是泡沫爆破」，既然市場不是泡沫爆破，回復會較快。

 

　　第三個可能會出現升災的局面，就是高通脹。在過去兩年，樓價下跌有兩個很重要原因，就是中國成功在無限量化貨幣之下，不單沒有出現高通脹，更維持在零通脹左右，同時美元上升，即是港元被上升，美債想貶值，手持美債的國家只要一齊貶值，就會令美匯被迫上升。這些都是國際大局面的「長官意志」，所以我們單看樓市數據去評估樓市，自然評估不到局勢變化，這幾年都有政治之手在主導市場。未來我們可能很大機會遇上美元下跌，港元當然跟隨，即是要多些錢來買東西，而黃金及所有貴金屬包括稀土價格上升，很多電子產品都會漲價，不要說科技產品，樓宇本身亦含有大量金屬材料。

 

　　這5%至10%的預期尚未計入上述三個因素，也不敢計算。筆者不想嚇到大家，但給予意見：若買來自住而且承擔到就入市吧！新一年「馬上置業」吧！

Tags:#樓市點評#本港樓市#樓價上升#置業
投資市場的宏觀大局質變
更多樓市點評文章
投資市場的宏觀大局質變

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
258
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

49%
不會
36%
難講
15%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
