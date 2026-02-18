60歲後才發現的真相

今日是大年初二，首先祝各位讀者馬年得心應手，退休人士可以靠被動收入活出精彩、身心滿足。

過去幾天趁過年整理一下電腦內的文案，發覺有些朋友發來的文章，都是很適合我這個專欄的，所以，今日就轉錄一些和大家分享，也作為馬年給大家的一個見面禮。

其中這一段話是關於60歲後才發現的真相！如果大家不想到了60歲後才明白這些真相，那就要趁年輕時看看了。

世上所有人包括子女會愈走愈遠，只有老伴會愈走愈近。(Shutterstock)

「我今年60歲，到了60歲我才發現一些真相：

1. 子女長大成家之後，並沒有我想象的那麼孝順，他們最愛的是自己的孩子和伴侶。

2. 身上的慢性病愈來愈多，這些毛病基本都治不好，可能伴隨我們一輩子。

3. 年輕時一直期盼著子女能有出息，望子成龍，望女成鳯。到了這個年紀，基本上接受了子女的平凡，其實，大部分子女都是普通人。

4. 健康是最珍費的時尚單品。年輕時覺得愛美就是捯飭臉蛋，60歲後才發現，能挺直腰板穿喜歡的衣服，能輕鬆散步逛展，才是真精緻。每天半小時晨練，少熬夜多喝湯，身體舒服了，穿啥都有精氣神。

5. 在這個世上，所有人，包括子女，會愈走愈遠，只有老伴會愈走愈近，到老了，只有老伴相依為命。內心強大的女人最優雅。

6. 在這個世上，所有人都無足輕重。無論誰死了，時間不長都會被人遺忘，生活該怎麼過就怎麼過。

7. 在這個世上不要對任何人抱著很大的希望。沒有期望就不不會失望，別人幫你是人情，不幫你是本分。

8. 不管男女，年輕時不要太逞強，太能幹，太不惜力。太能幹的人，老了都會落下一身毛病，到時候，錢有人花，病痛只有自己著。

9. 趁自己身體還健康，能吃就吃點，想喝就喝點。有條件買點好衣服穿穿，不要捨不得。等老了，牙齒不好了，胃不好了，背也駝了，想吃吃不了，想穿穿不好看了。那時候，後悔一點用都沒有。

10. 保持一個好心態，身體衰老沒辦法阻止，但是，心態好，身體就好，凡事想開一些，看淡一些，不計較，活得開開心心就是幸福。

11. 人生不要追求活長壽，能過到80歲就好。最幸福的結束，是毫無徵兆的猝死，那是最大的福氣。

這是我活了60年總結的經驗，分享給大家。但願看到的朋友一生幸福安康。」

以上這一番話，無論是60歲以上或以下都值得細味。再次祝願各位退休人士生活愉快、心靈富足、馬年蒙福！

作者電郵：lkslo@yahoo.com