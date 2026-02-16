53歲陳子聰曾徘徊鬼門關學懂感恩，回憶「造口袋」曾爆屎袋糞便四射

馬年將至，謹祝各位讀者身體健康！

藝人 陳子聰 近年健康狀況備受關注。自2016年患上肝硬化及直腸炎後，他於2022年回澳洲探親期間更因大動脈撕裂，多次赴美接受治療。與太太何超儀曾有兩年在醫院度過結婚周年紀念日，情況令家人及朋友擔憂。幸好目前已進入康復期，早前出席活動時，他坦言身上的疤痕長得有如「一條拉鏈」。近日他接受兄弟們廿四味訪問，詳細透露之前患病的苦況，同場跟鄭秀文分享患病時心路歷程。

Read more：陳子聰去年動3次大手術，疤痕由鎖骨到肚臍如拉鏈！與何超儀宣傳《維多利亞壹號》國際版

陳子聰早前出席活動時透露，去年接受了3次大型手術，身上留下長長疤痕，並以手指比劃疤痕，由鎖骨拉至肚臍：「呢度有條疤痕，好似拉鏈。」他淡淡然地說着。何超儀補充，主動脈上段仍未動刀，原本需接受心臟主動脈手術，但因近年多次手術，醫生建議暫緩，只要控制血壓即可。

陳子聰訪問內回復以往佻皮的一面。（24HERBS Youtube）

日前，陳子聰與 鄭秀文 一同接受 YouTube 頻道「廿四味 24HERBS」訪問。以往何超儀跟陳子聰形影不離，今次並未見她一同上鏡，未知是否跟之前何超儀曾炮轟廿四味成員Brian搏宣傳代陳子聰發言透露情況有關。

陳子聰受訪期間精神不俗，表現活潑多言，但聲線略帶沙啞，兄弟們都喜見他狀態回勇，成員 Brian 更讚他「皮膚靚」。談及病況，他坦言去年11月已能自如走動，並重提自己曾因心臟搭橋手術曾在鬼門關前徘徊：「我搭咗四條橋，而家有機會出到嚟見到大家，真係好開心。」他強調經歷生死後，現在懂得凡事感恩，並寄語要「活在當下（Live in the moment）」。

陳子聰回憶在醫院治療時，連平常人最簡單的事也不能自主地做到：「最好笑係，我吊緊鹽水係唔使水嘅，但我好渴望可以飲到，感覺is crazy，原來可以去到咁極端。」鄭秀文亦感同身受，形容住院時能喝水如「甘露」。

成員 Phat（阿肥）更爆料，陳子聰曾因終於能自行如廁而感動落淚。他亦大方承認掛「造口袋」的痛苦：「我之前孭住晒啲袋，屎袋尿袋各樣，真係好辛苦，有時個袋會爆，啲屎會唧出嚟。」如今情況大有改善，兄弟們感動一班朋友可以再聚在一起，眾人不時舉杯暢飲，但他已戒酒，只選擇無酒精飲品。