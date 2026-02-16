華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤

資深傳媒人、被稱作中國梅鐸的黎瑞剛，正操盤一樁蛇吞象的大 Deal。

日前，邵氏兄弟控股 (0953) 發佈公告稱，公司將通過發行股份的方式，收購其主要股東華人文化（CMC Inc.）旗下的核心資產。

邵氏兄弟是史上最具影響力的華語電影品牌之一。隨著香港電影市場開始沒落，加上2008年金融危機下公司股價大幅下跌，邵氏最終於2009年私有化退市。

華人文化是國內知名傳媒、娛樂公司，成立於2015年，創始人為黎瑞剛。自成立以來，華人文化頻繁出手收購傳媒、影視資源，目前身兼邵氏兄弟、TVB兩家香港上市公司的第一大股東。此外，公司還擁有正午陽光、財新傳媒、栩栩華生、華人影業、東方夢工廠、UME影城、華人文化演藝等一系列行業頭部公司。

為收購上述資產，邵氏兄弟將以0.32港元/股的對價發行159.30億股股份，約占公司發行後總股本的91.82%，總對價為50億港元。這一價格較公司公告當然收盤價0.38港元折讓約15.8%。

為了滿足主機板上市公司公眾持股比例不得低於25%的上市規則要求，邵氏兄弟此次發行的部分股權將分配給華人文化的相關股東，包括阿里巴巴、騰訊等。

黎瑞剛是1991年復旦畢業，1994年研究生畢業，第一份工作在上海電視台做電視編導。20年前的他，還沒有離開校園，還在做論文。他是研究中國新聞史的，黎瑞剛曾在徐家匯的藏書樓翻閱民國的舊報紙舊雜誌。

他說：至今能清晰地記得那些舊報紙陳舊的油墨氣息，可以聞到歷史的溫馨和血雨腥風，在歷史的味道中有種神聖感，將新聞紙的事業發揚光大。

作為華人文化的創始人，黎瑞剛在國內傳媒、影視界赫赫有名，碩士畢業後進入上海電視臺工作，33歲時，黎瑞剛就成為上海文廣新聞傳媒集團的總裁。

10年前，黎瑞剛每次來香港，只要有空，都會交託一個任務給我：「Jimmy，你可否介紹一些有想法的年輕人給我？我認識的全是大老闆、企業家、大孖沙。」

又要年輕，又要有想法，最好事業有成，R爆頭，真不容易！想起了一個，《100毛》的林日曦。後來這個小故事，林腦細在接受《壹週刊》訪問時也有提及。之後為了避免濫竽充數，又介紹了幾個勁爆的年輕人給黎叔。

事隔多年，這幾位再不年輕的年輕人都在各自的領域繼續發光發熱。

到了2021年，華人文化官宣上市計畫。最終，華人文化並未選擇獨立上市，而是選擇將資產置入上市公司邵氏兄弟。而阿里巴巴、騰訊等華人文化股東也將借此次資產運作取得上市公司股權。

此後，邵氏兄弟與華人文化走到了一起，2016年，華人文化收購美克國際29.94%的股權，成為公司第一大股東，並將該公司更名為邵氏兄弟。

未來的媒體公司將是甚麼樣子？

黎瑞剛在投資方程式中，往往關注能做出好的原創內容的公司，而一個固定的內容版權（即IP）可以通過多種方式來呈現，如書、電影、電視劇、遊戲、話劇。

一是多元化的內容供應。全產業鏈的佈局，從內容到通路，從線上到線下，線下的發展，這些線下的行業都會和互聯網之間有重組。

未來，兩家曾經的港股上市公司能否重拾昔日輝煌，仍要考驗黎瑞剛及華人文化的操盤能力。