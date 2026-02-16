歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
21
三月
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港 亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣...
推介度：
21/03/2026 - 22/03/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤
數碼創科

華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　資深傳媒人、被稱作中國梅鐸的黎瑞剛，正操盤一樁蛇吞象的大 Deal。

 

　　日前，邵氏兄弟控股 (0953) 發佈公告稱，公司將通過發行股份的方式，收購其主要股東華人文化（CMC Inc.）旗下的核心資產。
邵氏兄弟是史上最具影響力的華語電影品牌之一。隨著香港電影市場開始沒落，加上2008年金融危機下公司股價大幅下跌，邵氏最終於2009年私有化退市。

 

　　華人文化是國內知名傳媒、娛樂公司，成立於2015年，創始人為黎瑞剛。自成立以來，華人文化頻繁出手收購傳媒、影視資源，目前身兼邵氏兄弟、TVB兩家香港上市公司的第一大股東。此外，公司還擁有正午陽光、財新傳媒、栩栩華生、華人影業、東方夢工廠、UME影城、華人文化演藝等一系列行業頭部公司。

 

華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤

華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤

 

　　為收購上述資產，邵氏兄弟將以0.32港元/股的對價發行159.30億股股份，約占公司發行後總股本的91.82%，總對價為50億港元。這一價格較公司公告當然收盤價0.38港元折讓約15.8%。
為了滿足主機板上市公司公眾持股比例不得低於25%的上市規則要求，邵氏兄弟此次發行的部分股權將分配給華人文化的相關股東，包括阿里巴巴、騰訊等。

 

華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤

 

　　黎瑞剛是1991年復旦畢業，1994年研究生畢業，第一份工作在上海電視台做電視編導。20年前的他，還沒有離開校園，還在做論文。他是研究中國新聞史的，黎瑞剛曾在徐家匯的藏書樓翻閱民國的舊報紙舊雜誌。

 

　　他說：至今能清晰地記得那些舊報紙陳舊的油墨氣息，可以聞到歷史的溫馨和血雨腥風，在歷史的味道中有種神聖感，將新聞紙的事業發揚光大。

 

　　作為華人文化的創始人，黎瑞剛在國內傳媒、影視界赫赫有名，碩士畢業後進入上海電視臺工作，33歲時，黎瑞剛就成為上海文廣新聞傳媒集團的總裁。

 

華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤

 

　　10年前，黎瑞剛每次來香港，只要有空，都會交託一個任務給我：「Jimmy，你可否介紹一些有想法的年輕人給我？我認識的全是大老闆、企業家、大孖沙。」

 

　　又要年輕，又要有想法，最好事業有成，R爆頭，真不容易！想起了一個，《100毛》的林日曦。後來這個小故事，林腦細在接受《壹週刊》訪問時也有提及。之後為了避免濫竽充數，又介紹了幾個勁爆的年輕人給黎叔。

 

　　事隔多年，這幾位再不年輕的年輕人都在各自的領域繼續發光發熱。

 

華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤

 

　　到了2021年，華人文化官宣上市計畫。最終，華人文化並未選擇獨立上市，而是選擇將資產置入上市公司邵氏兄弟。而阿里巴巴、騰訊等華人文化股東也將借此次資產運作取得上市公司股權。

 

　　此後，邵氏兄弟與華人文化走到了一起，2016年，華人文化收購美克國際29.94%的股權，成為公司第一大股東，並將該公司更名為邵氏兄弟。

 

　　未來的媒體公司將是甚麼樣子？

 

　　黎瑞剛在投資方程式中，往往關注能做出好的原創內容的公司，而一個固定的內容版權（即IP）可以通過多種方式來呈現，如書、電影、電視劇、遊戲、話劇。

 

華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤

 

　　一是多元化的內容供應。全產業鏈的佈局，從內容到通路，從線上到線下，線下的發展，這些線下的行業都會和互聯網之間有重組。

 

　　未來，兩家曾經的港股上市公司能否重拾昔日輝煌，仍要考驗黎瑞剛及華人文化的操盤能力。

 

Tags:#收購#邵氏兄弟控股#華人文化#香港電影業#金融危機#黎瑞剛#上海文廣新聞傳媒集團#阿里巴巴#騰訊
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
新加坡首富的投資：海底撈出海成功，Minitable崛起
更多改朝換代Digital文章
新加坡首富的投資：海底撈出海成功，Minitable崛起

投票區

⁠2026年農曆新年假期安排
73
|
1

你2026年農曆新年假期會點過？

外遊「避年」
4%
留港消費
52%
宅在家休息
44%
投票期：2026-02-16 ~ 2026-03-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處